«Мама, я хочу в школу!»: дети отказались от букетов на линейке, чтобы исполнить мечту новосибирской слабовидящей девочки

У Семилетней Вики уже собран портфель. Фото: предоставлено Ольгой Бузиковой.

1 сентября — самый долгожданный день для маленькой сибирячки Виктории Бузиковой. Девочка, как и ее сестра-двойняшка Лиза, ответственно готовится к школьной линейке. Правда, Лиза пошла в первый класс еще в прошлом году, а вот Вику не взяли… У малышки с рождения проявились серьезные проблемы со зрением. Она перенесла десяток операций и сейчас может различать только свет или тьму и то лишь одним глазом. Однако, несмотря на эти трудности, девочка все-таки готова пойти в школу, чтобы учиться на пятерки и завести новых друзей. Как помочь Вике исполнить ее мечту, чтобы она наконец смогла, как и все ребята, сесть за парту — в материале КП-Новосибирск.

РОДИЛИСЬ РАНЬШЕ СРОКА

О том, что семья ждет двойню, Ольга Бузикова узнала на ранних сроках беременности. Счастливая мама чувствовала себя прекрасно, наблюдалась у врачей и даже не думала, что возникнут какие-то проблемы.

— Я была на очередном осмотре. Мне сказали прийти через две недели, но я не дождалась. Роды начались неожиданно, на 34-й неделе беременности. На первый взгляд, девочки родились здоровыми. Врачи не заметили никаких отклонений, — рассказала КП-Новосибирск мама двойняшек Ольга Бузикова.

Через три месяца родители стали замечать, что Вика часто смотрит в одну точку и не реагирует на погремушки. При этом Лиза всегда встречала любой звук, шорох или движение взглядом.

— Мы поняли, что у одной из девочек проблемы со зрением. Побежали по врачам. Они поставили диагноз: «ретинопатия недоношенных». В 7 месяцев у Вики отслоилась сетчатка. А затем начались операции. До года их уже сделали две. Мы объехали специализированные больницы Иркутска, Калуги, Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы. Всего уже сделано 10 операций, — говорит Ольга.

Прогнозов, что зрение вернется, врачи уже давно не дают. Главное сейчас — сохранить хотя бы тот мизерный процент, что остался. Мама говорит, что один глаз Вики не видит совсем, а второй различает только формы больших предметов и вспышки света.

Казалось бы, с таким диагнозом девочка замкнется в себе и будет ограничена только стенами дома и семьей. Но Вика совсем не такая.

В прошлом году Лиза пошла в первый класс, а в этом — пойти в школу мечтает Вика. Фото: Ольга Бузикова.

«РЕБЕНОК-БАТАРЕЙКА»

Сначала Виктория очень расстроилась, что в прошлом году в первый класс пошла только ее сестренка. Но потом в жизни девочки появилось столько увлечений и занятий, что скучать ей было некогда.

— Она учится играть на фортепиано — у Вики хороший слух. Занимается вокалом, любит петь. А еще подает надежды в легкой атлетике. Особенно хорошо получается бегать. Тренер ее очень хвалит, — делится успехами дочери Ольга Бузикова.

Лиза и Вика бегают за ручку на соревнованиях по легкой атлетике. Фото: предоставлено Ольгой Бузиковой.

Большую часть времени сестренки проводят вместе. Лиза стала для Вики помощницей и проводником. Девочка заботливо оберегает слабовидящую сестру от травм на улице во время прогулки. Их часто можно увидеть держащимися за руки.

— Вика — ребенок-батарейка. Если поставит цель, то будет к ней бежать. Сейчас, конечно, мечтает о школе. Ее записали в специализированное учебное заведение. Но мы переживаем, что ей будет сложно без специального сопровождающего — тьютора. Специалист очень нужен рядом, чтобы помочь достать нужный учебник к уроку, дойти до класса, до туалета или столовой. Со временем Вика, конечно, научится делать все сама, станет более самостоятельной, — рассуждает мама.

ЦВЕТЫ ПОДДЕРЖКИ

Благотворительный фонд «Солнечный город» уже 5 лет проводит акцию «Дети вместо цветов». Школьники, их родители, учителя 1 сентября могут поддержать семьи, где растут дети с особенностями развития, как Вика. Сделать это достаточно просто: вместо нескольких отдельных букетов 1 сентября подарить учителю один большой и красивый, а сэкономленные деньги перевести в виртуальную копилку.

Многие дети отказались от цветов учителю и купили один букет от всех, чтобы помочь маленькой сибирячке. Фото: предоставлено Ольгой Бузикиной.

— В этот раз все собранные средства будут направлены на оплату работы тьюторов для школьников с инвалидностью. Месяц работы такого специалиста стоит около 40 000 рублей. Один тьютор может одновременно работать с двумя детьми. На данный момент в помощнике нуждаются 12 школьников, — прокомментировала сотрудница фонда Дарья Лабунец.

Так благодаря отзывчивости и неравнодушию миллионов людей у многих ребят появится шанс включиться в учебный процесс и, главное, получить возможность общаться, дружить и развиваться вместе со сверстниками.

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