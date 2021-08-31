Самое главное - люди: как в «Сибантраците» отметили День шахтера

В «Сибантраците» ценят труд своих сотрудников и регулярно отмечают их успехи и достижения. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

Для представителей угольной промышленности День шахтера - особое событие. О том, как провел профессиональный праздник крупнейший в России производитель металлургических углей - в нашем материале.

ПОД ЗВУКИ СКРИПКИ

Главная часть праздника - награждение лучших работников. В назначенное время в актовом зале АО «Сибирский Антрацит» собираются виновники торжества: сотрудники компании. Их встречают живой музыкой, звучит скрипка, царит атмосфера праздничного волнения.

Гостей встречали живой музыкой и улыбками. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

Начальник производства обогатительной фабрики Евгений Кузьминых спокоен и собран. За него волнуется любимая жена, которая, кстати, тоже работает в компании и пришла поддержать мужа:

- Если честно, волнуюсь, переживаю. Такие мероприятия нужны и важны, ведь каждому работнику приятно получать признание и награду за свой труд. Это по-человечески очень ценная поддержка, а само награждение очень волнительно. У мужа работа непростая, он нередко задерживается, постоянно на телефоне, на нем лежит большая ответственность. Но я вижу, что он любит свою работу и что его здесь ценят, а это самое главное.

Гостей встречают фотографы, а поздравления коллегам транслируются на экран, расположенный в зале. При входе измеряют температуру и выдают маски, как и положено в соответствии с противоэпидемиологическими нормами.

В зале царило праздничное волнение. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

«ЗДЕСЬ МЫ ВИДИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ»

Мероприятие открыл приветственным словом генеральный директор Группы «Сибантрацит» Сергей Мельников. Он подвел итоги работы за полгода, рассказал о масштабных планах по увеличению объемов добычи угля с сохранением традиционной политики заботы об окружающей среде, о развитии регионов присутствия и улучшении условий труда для сотрудников:

- Наша компания - номер один по выпуску высококачественных металлургических углей, которые ценятся во всем мире. Мы укрепили позиции в Европе, Китае, Юго-Восточной Азии, Индии. Также вышли на новые рынки - в Канаду, Бразилию, Марокко. Увеличение добычи связано с возрастающей потребностью в высококачественном угле на мировом рынке. Компания взяла курс на наращивание собственной производственной базы, собственного парка высокотехнологичного оборудования. Увеличивая темпы добычи, мы заботимся и об экологии: инвестируем в охрану водных объектов, работаем над пылеподавлением, ведем публичный мониторинг окружающей среды. Сегодня «Сибантрацит» - один из крупнейших налогоплательщиков в Новосибирской области и надежный социальный партнер региона. Расходы на социальные и благотворительные инициативы в области за последние два года составили 1,4 миллиарда рублей.

Один их приоритетов Группы - создание комфортных условий труда для сотрудников. В частности, в 2021 году будет построен дополнительный комплекс общежития с душевыми, спортзалом, досуговым центром с библиотекой.

С благодарственным словом на мероприятии выступил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка. Он поблагодарил Группу «Сибантрацит» за поддержку социальных региональных проектов.

- Сложно переоценить ваш вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской области. Спасибо вам за ваш труд, - поздравил всех присутствующих с праздником вице-губернатор, после чего вручил почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма от Министерства энергетики России, губернатора Новосибирской области, регионального министерства промышленности и торговли.

От областного Законодательного собрания присутствующих поздравила председатель Совета депутатов Искитимского района Генриетта Истратенко:

- Спасибо вам и ветеранам отрасли за ваш тяжелый, ответственный, очень нужный и важный труд!

Генеральный директор группы компаний «Сибатнрацит» Сергей Мельников (слева) поздравил гостей праздника и вручил награды лучшим работникам. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

«ЧУВСТВУЕМ, ЧТО НУЖНЫ»

Перед церемонией награждения мастер разреза «Восточный» Дмитрий Сорокин поделился с нами впечатлениями. Он рассказал, насколько важен День шахтера для всех, кто связан с угольной отраслью.

- Людям радостно, что их не забывают, это душе приятно. Мы приходим, общаемся, отдыхаем, чувствуем, что мы нужны, - признался Дмитрий.

В этом году Группа впервые учредила корпоративные награды - именные нагрудные знаки «За особый вклад. Группа Сибантрацит» и занесение имен лучших сотрудников на Доску почета. Она единая для предприятий Группы, на ней - 12 имен и фотографий лучших работников АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» в Новосибирской области, а также ООО «Разрез Кийзасский» - в Кузбассе.

Лаборант химического анализа Екатерина Лушникова - одна из той самой дюжины лучших. После награждения на ее лице улыбка, а в глазах - радостный блеск.

- Я очень рада и нашему празднику, и тому, что мой труд так высоко оценили. Это очень важно для нас, мы все чувствуем, что наша работа нужна. Мы не безликие винтики, а люди, о которых заботятся. Люблю свою работу и свой коллектив, - улыбается Екатерина.

На доске почета теперь можно увидеть 12 лучших работников группы компаний «Сибантрацит». Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

«НАША ЦЕННОСТЬ - ЛЮДИ»

Кульминацией праздника стало торжественное открытие Доски почета у здания компании под аккомпанемент оркестра и дымовой фейерверк - российский триколор.

Директор по персоналу УК «Сибантрацит» Сергей Давыдов говорит, что слоган компании «Наша ценность - люди» не пустые слова.

- Когда компания с вниманием относится к своим сотрудникам, они это чувствуют и с благодарностью откликаются на заботу ударным трудом. Мы постоянно пересматриваем размер заработной платы. В этом году приняли решение о повышении заработных плат с начала года вместе с переходом на унифицированную систему оплаты труда, а с 1 августа выделили средства для дополнительного пересмотра отдельным категориям работников. Зарплаты на наших предприятиях выше, чем в среднем по Новосибирску, и растут примерно на 6 - 7% в год. Мы также выравниваем социальные пакеты на предприятиях группы. Очень важно заботиться о престиже рабочих специальностей, важно показывать значимость вклада в результаты предприятий. И признание заслуг в виде награды, размещения фото на Доске почета или вручения высшей награды группы - нагрудного знака трудно переоценить. Конечно, награды сопровождаются и премиями. Но деньги - это еще не все. Важно, чтобы в коллективе были уважительные, доверительные взаимоотношения, иначе деньги не помогут и не удержат. Именно культуру взаимной поддержки и уважения мы выстраиваем внутри нашей команды. Ведь здорово, когда человек утром с радостью идет на работу. Любой бизнес развивают люди, а не техника и оборудование. Поэтому отношение компании к людям очень важно, и это - наше кредо, - резюмировал Сергей Давыдов.