Мэр Анатолий Локоть: «Поставил себе «Спутник V» и всем советую!»

Анатолий Локоть отвечал на вопросы горожан в эфире радио «Комсомольская правда».

Мэр Анатолий Локоть побывал в гостях на радио «Комсомольская правда». В прямом эфире глава города отвечал на вопросы сибиряков, и сегодня мы публикуем самые интересные фрагменты беседы.

ПРО ПУТЧ И АФГАНИСТАН

— Прошло 30 лет со дня августовского путча, но до сих пор идут споры о роли и самих путчистов, и Михаила Сергеевича Горбачева. Знаем, что вы глубоко погружаетесь в анализ истории. Хотелось бы узнать ваше мнение об этом событии.

— Я считаю, что роль руководства СССР — Горбачева и его команды, Ельцина — негативна. Каждый руководитель государства прежде всего заботится о его целостности, и его решения должны быть направлены именно на это. А тогда не хватило ответственности, подготовки, понимания ситуации, в результате чего и утеряли великую державу. Кстати, люди за полгода до этих событий высказались против распада Советского Союза, они были за целостность всей страны. Это важно понимать, важно знать.

— Да, многие вспоминают те события. Правда, был проведен опрос среди молодежи. Оказывается, не все в курсе, что происходило в те годы...

— Ну, это уже наша вина, потому что в оценках того, что произошло, существует разноголосица, единого сложившегося мнения до сих пор нет. Поэтому молодым людям трудно сориентироваться, они не были свидетелями тех событий, не видели Советский Союз, не жили в нем, не пережили того катастрофического внутреннего состояния, когда видишь, что рушится страна, где ты родился, учился, создавал свою семью. Это был самый тяжелый период в моей жизни.

— А современные события? Речь, конечно же, об Афганистане. Какими могут быть последствия для мира и для России? Может быть, даже для Новосибирска?

— Сегодня тоже можно услышать много комментариев на этот счет, и все начинают с того, что Афганистан — многонациональная страна. Это не единая этническая общность — афганский народ, а несколько народов, которые исторически проживают на этой территории. Скажем честно, не всегда у них получается сожительствовать мирно. У них тоже есть определенные вопросы друг к другу, но объединяет их религия, а точнее, ислам. Мы этого недопонимали в Советском Союзе, когда оказывали Афганистану интернациональную помощь. Потом пришлось в короткое время осознавать реалии.

Безусловно, это геополитическое потрясение, изменение строя, изменение политической ситуации в такой стране, как Афганистан. Он ведь занимает центральное положение в Средней Азии и всегда будет оказывать влияние и на соседей, и на развитие политической ситуации у них, что нас сильно заботит. Туда входят Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, а уже затем — Россия, а именно Новосибирск. Ведь у нас очень большой поток мигрантов, и к тому, что их может стать больше, нужно быть готовыми.

ПАНДЕМИЯ НЕ ПОМЕШАЛА СТРОИТЕЛЬСТВУ ШКОЛ

— Впереди 1 сентября, так сто следующий наш вопрос касается сферы образования. Каковы перспективы строительства школ в отдаленных районах Новосибирска, какие микрорайоны можно считать самыми проблемными на данный момент.

— Подготовка к 1 сентября — отдельная тема. Это очень ответственный момент для всех. Волнуемся мы, родители, педагоги, школьные коллективы, потому что для нас 1 сентября — это экзамен. Экзамен на то, как хорошо мы подготовились и насколько ребятам комфортно и интересно приходить в школу. Мы всегда очень серьезно готовимся. Приведу для начала несколько цифр, чтобы был понятен масштаб проблемы. В этом году в первый класс записалось больше 22 тысяч ребятишек. Это серьезная заявка на то, что мы очень уверенно движемся в верную сторону. В прошлом учебном году у нас было около 197 тысяч школьников, сегодня мы ожидаем, что за парты сядут больше 200 тысяч ребятишек. И это будут дети разного возраста, не только первоклассники. Ведь к нам приезжают мигранты, молодые семьи. Это показывает перспективу для города Новосибирска, для его будущего развития, а также накладывает на нас ответственность и обязательства. Нам надо создавать новые школьные места. Эта проблема была, есть и будет актуальной продолжительный период. Мы стараемся работать в этом направлении, и стоит сказать, что с 2014 года построено 16 новых школ. Если говорить про 2020 год, то открылись 14 новых учебных заведений: 4 школы и 10 детских садов. Мы уделяем и уделяли этому большое внимание — в этом году возводятся еще 3 новые школы.

— Пандемия тоже накладывает отпечаток…

— Пандемию я бы оставил здесь за скобками. Это не пандемийный вопрос. Здесь меняется государственная политика, потому что строим учебные заведения, участвуя в федеральных программах поддержки среднего образования, в программе «Жилье». Благодаря активному участию мы получаем федеральное финансирование на строительство новых школ. В одно время это были детские сады. 3 школы уже строятся, и это хорошая перспектива для нас, потому что в следующем году мы эти школы введем и получим хороший результат. Однако происходят изменения в законодательстве в сторону того, чтобы позволить привлекать для строительства новых школ не только бюджетные средства, но и частный бизнес. Так скажем, муниципально-частное партнерство. И мы собираемся этим воспользоваться. Для того чтобы привлечь средства партнеров, мы выбрали и подготовили вместе с правительством Новосибирской области площадки. Мы уже предложили 6 площадок под строительство новых школ, а правительство предложило поддержку на федеральном уровне. Со следующего года мы начнем строить эти школы.

— Известно, где они появятся?

— Там, где развитие идет очень бурными темпами и появляется много новостроек: в Октябрьском, Ленинском районах. К примеру, микрорайон Дивногорский, Новомарусино: мы построили там 2 детских сада, а школы еще нет. В Ленинском районе есть еще Чистая Слобода: там тоже, несмотря на то, что два года назад построили школу, на всех детей не хватает мест.

Школьная проблема существует и в центре города — в микрорайонах, где уже давно сложилась своя инфраструктура и изменить ее невозможно. Нам приходится изыскивать деньги для финансирования на реконструкции таких школ, а их немало — 15 объектов. Причем в двух школах мы были вынуждены остановить учебный процесс. Школу № 54 снесли, но постарались сохранить старые панно, которыми люди дорожат. Их расположат на новом здании школы. Подрядчик определен, в плане финансирования хорошо помогает областной бюджет, в этом году мы приступим к строительству. Что касается школы № 57, пока источник финансирования не определен, но мы надеемся, что оно будет осуществляться при поддержке областного бюджета. Нам понятно, что с этим учебным заведением надо делать.

— Анатолий Евгеньевич, а вы помните свой первый день в школе?

— Прошло уже много лет, но я до сих пор помню это смешанное чувство. Все было новое, необычное. Я был ребенком самостоятельным, потому что ходил в детский сад и привык находиться без родителей. Но я не знал, что меня ждет в большом здании моей родной школы в Ленинском районе. Я помню, нас встречала классная руководительница. И я буду помнить ее всю жизнь, хоть ее уже и нет на свете.

ГОРОДУ — НОВЫЕ СКВЕРЫ И ОСТАНОВКИ

— Нам начали писать радиослушатели. И самый первый вопрос: когда появятся новые остановочные павильоны в городе? Даже у зоопарка его нет, от дождя укрыться негде.

— Ремонтные работы еще не прекращены, они в самом разгаре. Напоминаю, что для ремонта дорожного хозяйства и тротуаров нам выделили поддержку в начале лета. Мы усиленно работаем над этим вопросом. Хотели заменить больше 20 павильонов, но их количество будем увеличивать. Что касается зоопарка, то там будет особенный павильон.

— Это будет «умная» остановка?

— С некоторых пор я стал очень настороженно относиться к понятию «умная», потому что каждый его понимает по-своему. Это будет не жестяной павильон, а нечто привлекательное. Например, в свое время по договоренности мы поставили павильон на остановке «Бетонная» в стиле бетона.

— А планирует ли мэрия озеленять территорию рядом со школой и улицы в Ленинском районе?

— Четыре года назад там было много киосков, велась активная торговля, и многим было не по себе. Два года назад там открыли продуктовый магазин, и его хозяин разбил рядом сквер. Сейчас ведутся масштабные работы по озеленению. В этом году в Заельцовском парке все лето ведется благоустройство: сохраняют все деревья, убирают только сорные или больные. Что касается предшкольных территорий, то нужно обеспечить безопасность: светофоры, лежачие полицейские, знаки. Вот этому придается сейчас первостепенное значение. Не везде это успевают сделать быстро.

— И завершающий вопрос от наших читателей на злобу дня: вы более полугода назад поставили прививку от COVID-19. Уже задумывались о ревакцинации?

— Да, я думаю об этом, но это зависит от врачей. Хочу посоветоваться с ними. Тогда и приму окончательное решение. Я поставил «Спутник V» и всем советую прививаться.

Смотреть видеосюжет На вопросы отвечает мэр Новосибирска Анатолий Локоть

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.