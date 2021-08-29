«Папу били по голове и лицу»: сибиряк ослеп на один глаз, заступившись за жену и дочку

Одного из парней арестовали. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Сибирячка Кристина сама обратилась за помощью в редакцию КП-Новосибирск. Ее отец оказался в больнице после того, как заступился за жену и дочку и дал отпор парням, которые их оскорбляли. О драке, которая произошла возле новосибирского бара, — в материале КП-Новосибирск.

«ВЫ ЧТО, ЗА НАМИ ПОШЛИ?»

Кристина была в баре вместе с братом и родителями: они приехали к девушке в гости из Иркутской области.

— Когда вышли из бара, то вызвали такси. Машина подъехала на противоположную сторону, и мы пошли на пешеходный переход. В этот момент по середине дороги стояли 4 парня. Один из них повернулся и крикнул: «Вы что, за нами пошли?». И стал материться. Мы сначала не поняли, а потом другой парень к нам подошел и начал оскорблять нас, — рассказала КП-Новосибирск Кристина, дочка пострадавшего.

Девушка уверяет, что в этот момент ее папа вступился за жену и дочку, завязалась драка. Мужчину повалили на асфальт и начали бить.

Мужчине пришлось закрыть бизнес. Фото: предоставлено Кристиной.

— Били его двое. Мой брат в этот момент тоже с кем-то дрался, не успел помочь папе. Отец потерял сознание, а они продолжали его избивать, пинали в голову и били кулаками, — вспоминает сибирячка.

Разнять драку помогли прохожие: Кристина вызвала полицию, ее отца забрали в больницу.

ПОЖАЛОВАЛИСЬ В ПРОКУРАТУРУ

На следующий день полиция возбудила уголовное дело. Нападавших задержали и забрали в отдел, вот только потом ситуация приняла неожиданный оборот:

— Мы дали показания, что били двое. Но один парень из этой компании взял всю вину на себя. Сказал, что только он бил, а остальные не при чем. Его взяли под стражу, а его друга отпустили. Как такое вообще возможно? — возмущается Кристина.

Диагноз сибиряка. Фото: предоставлено Кристиной.

Отец девушки получил тяжелые травмы: один глаз теперь у него не видит, в голову ему пришлось установить титановую пластину. Еще у мужчины сломался нос, лопнул голеностоп. В итоге сибиряку пришлось закрыть бизнес, потому что теперь он не может им заниматься.

— У нас была очная ставка со вторым обидчиком. Он путается в показаниях постоянно, но ничего не меняется — пока он на свободе, — говорит Кристина.

Девушка наняла юриста и готова подать жалобу в прокуратуру, если второй нападавший не окажется под стражей.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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