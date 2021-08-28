Где дешевле: сколько стоило собрать ребенка в школу в СССР и сегодня

Раньше школьники одевались проще и дешевле. Фото: предоставлено «Музей Новосибирск»/ Николай ОБЕРЕМЧЕНКО/instagram.com/museum_ussr

На носу 1 Сентября, и школьники оккупировали канцелярские магазины. Набив корзинку тетрадками, резинками, ручками и карандашами, счастливые дети бегут на кассу. Увидев конечную сумму, родители округляют глаза, в голове проносится только одна мысль: «А вот в наше время…»

Корреспондент «Комсомолки» решил отмотать пленку на 30 лет назад и вспомнить, какими были рюкзаки, сколько стоили ручки и как вообще они выглядели.

С СОБОЙ СЧЕТЫ И ЧЕРНИЛЬНИЦА

Мамы всегда твердили: «Собирай портфель с вечера». Каждый советский школьник подходил к шкафу, открывал дверцы и начинал складывать в ранец пенал, тетради, учебники, дневник. Все четко по списку.

Обязательные учебники в рюкзаке. Фото: instagram.com/museum_ussr

— В пенале обязательно лежали ручка, чернильница (если ручка была перьевая), карандаш, линейка, транспортир, ластик. Еще в портфель обязательно складывали счеты, а в старших классах — альбом для черчения, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Плетенкина, сотрудник Музея СССР в Новосибирске. — Сейчас набор ученика не сильно изменился, только из оборота ушли перьевые ручки и счеты. Обычно школьники еще и игрушки с собой берут, чтобы на переменах немного отдохнуть.

В пенале всегда лежали карандаш, ручка и счеты. Фото: instagram.com/museum_ussr

Стоит отметить, что вес портфеля в советское время составлял 3 килограмма. Сейчас он стал куда тяжелее: Если собрать ребенка на 6 уроков, то за плечами у него будут как минимум 8 килограммов.

— Портфель гораздо надежнее, чем школьный ранец, который часто изготавливался из картона, обшитого тряпочкой. Ведь одной из важнейших функций школьного портфеля было подкладывание его под известное место во время катания с ледяной горки. Помню папин старый портфель из дерматина — прекрасно скользил, — делится своими воспоминаниями с КП-Новосибирск краевед Константин Голодяев.

Портфель служил не только по назначению. Фото: instagram.com/museum_ussr

ОДИН — ДЛЯ ДОМАШКИ, ВТОРОЙ — ДЛЯ ОЦЕНОК

В советское время дневники не отличались оригинальностью и цветом. Все были как «инкубаторские».

— В основном у них была мягкая обложка, которую обязательно защищали целлофановой обложкой, чтобы не помять и не замарать, — объясняет Ольга.

Дневник советского времени. Фото: instagram.com/museum_ussr

Если положить советский и современный дневники рядом, то увидим, что «начинка» одинаковая. На первой странице нужно написать все свои данные вплоть до номера телефона, на следующей — название предмета и как зовут учителя, далее — расписание звонков и уроков. Внизу отдельно выделены строки для подписи родителей и замечаний.

— Помню, в советское время был лайфхак — вести два дневника. Один — записывать домашнее задание и показывать родителям, второй — давать учителю на подпись. Главное было их не перепутать, — улыбается Константин.

СЕРЫЕ КОСТЮМЫ И МАНЖЕТЫ НА ПЛАТЬЕ

Еще один обязательный школьный элемент — форма.

— У мальчиков был специальный костюм, который шился из шерстяного сукна. У них была рубашка на пуговицах до попы, она подпоясывалась специальным ученическим ремнем. Он поддерживал живот и дисциплинировал. Брюки были из такого же материала, широкие и не стесняющие движений, — описывает наряд для КП-Новосибирск Ирина Хлебникова, сотрудник Музея города Новосибирска. — На рубашку надевали жилетку, а затем галстук, если ребенок был пионером.

Для девочек были обязательны платья длиной ниже колена. У платья мог быть отложной воротник, стоечка. Форма дополнялась еще одним накладным воротничком и манжетами белого цвета.

Девочки обязательно носили сарафаны. Фото: предоставлено «Музей Новосибирск»

— Было принято, чтобы поверх платья надевался фартук из тонкой шерсти черного цвета, а в праздники надевали белый. Он тоже был ниже колен. Как правило, на фартуке были «крылышки», спадающие на плечи, — говорит сотрудник музея.

К длинным волосам девочек также были особые требования: следовало убирать их назад. Никаких челок или хвостов, как это модно сейчас. Обычно девочкам заплетали косички и вплетали в них атласные ленты.

— У девочек была большая проблема с рукавами. Из-за того, что много писали, на локтях ткань истиралась. Поэтому шили специальные нарукавники, чтобы сохранить целостность наряда, — добавляет сотрудница музея.

В XXI веке правила намного мягче. Мальчикам нужно всего лишь несколько рубашек, брюки и ботинки, а девочкам — однотонный или клетчатый сарафан, несколько блузок и юбка.

Один из вариантов школьной формы. Фото: предоставлено Константином Голодяевым

Однако сами советские школьники до сих пор помнят, как ходили по коридорам учебного заведения.

— Самым модным считалась юбка гофре или же в складку. Да и по длине юбок тоже у всех все было по-разному. Например, первоклашки, конечно, носили длинные, а вот уже в старшеклассницы могли позволить себе вольность, и было такое, что юбка только-только прикрывала лишнее, — поделилась с КП-Новосибирск Елена Туровец, комсорг школы №5.

ТЕТРАДЬ— 3 КОПЕЙКИ, А РУЧКИ — ПО РУБЛЮ

Сейчас сбор ребенка в школу заметно влияет на бюджет многих семей. Как же это было в советское время?

Берем среднестатистическую советскую семью. Допустим, мама-фельдшер с зарплатой 150 рублей, а отец трудится инженером за 200 рублей в месяц. Их общий бюджет — 350 рублей. Сейчас фельдшер на скорой помощи получает в среднем 30 тысяч рублей, а инженер — 50 тысяч рублей. Итог — 80 тысяч рублей. Современные зарплаты — средние, исходя из объявлений на одном популярном сайте.

А теперь давайте сравним ценники на канцелярию.

— Тетрадь — 2-3 коп./15 руб.

— Пенал — 50 коп./300 руб.

— Набор ручек — 1 руб. 20 коп./120 руб.

— Карандаш — 10 коп./50 руб.

— Ластик — 30 коп./15 руб.

— Дневник — 70-80 коп./75 — 200 руб.

— Контурные карты — 1 руб./60 — 200 руб.

— Альбом — 50-60 коп./70 — 200 руб.

Линейка – обязательный атрибут. Фото: instagram.com/museum_ussr

Сколько же стоило одеть ребенка в школу?

— Школьное платье — 3-4 руб.

— Фартук — 3 руб.

— Костюм для мальчика — 3-4 руб

— Пионерский галстук — 50 коп.

— Брюки — 4 рубля

Сейчас одежды меньше, а цена гораздо выше, по крайне мере на первый взгляд.

— Сарафан — от 1990 руб.

— Рубашка для мальчика — от 1500 руб.

— Брюки для мальчика — 2250 руб.

Сразу оговоримся, ценниками из прошлого с нами поделились сотрудники музея, некоторые мы нашли в Сети. Стоимость современных одежды и канцелярии узнавал наш корреспондент в магазинах Новосибирска. Понятно, что взяты не эталонные средние показатели. Мы не ставили цели посчитать все досконально — это работа для целого отдела статистики, причем не на одну неделю. Подсчеты грубые (мы считаем принадлежности для одного предмета, хотя тех же тетрадок надо целую гору), но и они могут дать приблизительную картинку.

Включаем калькулятор и считаем. В советское время для того чтобы собрать ребенка в школу (форма и канцелярия), требовалось приблизительно 17 рублей 83 копейки, итоговая цифра по 2021 году — 7040 рублей. А теперь сопоставим эти траты с семейным бюджетом. Советская семья потратила 5% от своего месячного заработка, а современная — 8,8%.

Получается, в СССР собрать школьника чуть дешевле!

С этим можно спорить…

А вы, уважаемые читатели, как думаете, было ли в прошлом собраться на День знаний дешевле?

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