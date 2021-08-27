«Вибрирует, но не будит»: новосибирцы научили фитнес-браслеты бороться с храпом

Так выглядит браслет против храпа. Фото: предоставлено героями публикации.

Новосибирцы разработали фитнес-браслеты, которые умеют бороться с храпом. Нейросеть улавливает звуки храпа, заставляет браслет нежно вибрировать - и человек переворачивается на спину, но при этом не просыпается. Подробнее о новосибирском изобретении - в материале КП-Новосибирск.

ОБУЧЕННАЯ НЕЙРОСЕТЬ

Новосибирцы представили новинку на форуме «Технопром». Разработчики из Сибирского научно-исследовательского и испытательного центра медицинской техники показали гаджет - он выглядит как фитнес-браслет с блоком управления. Современные браслеты и так умеют отслеживать фазу сна, пульс и даже будить вибрацией. Что же такого уникального в «Антихрапе»?

- Блок управления оснащен обученной нейросетью, нацеленной на обработку окружающих звуков и фильтрацию характерных звуков храпа. При обнаружении таких звуков устройство посылает сигнал на фитнес-браслет, который, в свою очередь, начинает вибрировать, постепенно увеличивая интенсивность, - объясняют разработчики гаджета.

Параллельно браслет отслеживает движения во время сна - если человек переворачивается на спину или прекращает храпеть, то и вибрации прекращаются.

- Уникальная особенность разработки - это нежный ритм вибраций, которые помогают человеку перевернуться на другой бок, но не проснуться. Это не будильник от храпа, ведь тогда качество сна снизится, - говорят в компании.

Браслет заставит вас повернуться на бок. Фото: предоставлено героями публикации.

ВИБРАЦИЯ ПРОТИВ МАСКИ

Лечить храп и апноэ - остановку дыхания во сне - умеют многие врачи. Стоматологи советуют съемные капы, которые устанавливаются на ночь. Пластические хирурги - операции по расширению дыхательных путей. Пульмонологи рекомендуют специальные устройства СИПАП, похожие на аппараты ИВЛ - нужно надеть маску на лицо, и компрессор будет подавать воздух. Терапевты предлагают повязки для челюсти и «кольца» в нос, которые облегчают дыхание. А фармацевты советуют пилюли для сна.

Все эти методики подтверждают свою эффективность в той или иной степени. Новосибирские разработчики считают, что их гаджет не подходит для самых запущенных случаев. Когда же человек просто недоволен тем, что ночью храпит, то устройство поможет, при этом не создаст дискомфорта.

- Фитнес-браслет не вызывает такого дискомфорта, многие люди спят с ним. Мы постоянно расширяем базу данных нейросети, обучая лучше распознавать звуки храпа и снижать вероятность ложных срабатываний до нуля. Также мы разрабатываем мобильное приложение для устройства, - сообщили в пресс-службе компании.

За день презентации устройство оценили несколько сотен человек, некоторые уже оставили заявки. Сейчас разработчики только переходят к интенсивным испытаниям на людях. На рынок гаджетов выйдут позже.

- Мы взяли за основу фитнес-браслеты Xiaomi, но вскоре устройство сможет работать со всеми видами браслетов. В ближайшее время после завершения этапов отладки и сертификации мы планируем начать массовое производство антихрапа. Мы ожидаем старта начала продаж в конце 2021 года, - добавляют разработчики.

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