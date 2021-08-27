Последний шанс для тех, кто не успел подать документы в вуз!

Фото: Центр по связям с общественностью СГУПСа.

Сегодня страна нуждается в высококвалифицированных инженерных кадрах, что обеспечивает гарантированное трудоустройство.

Дополнительный набор проводится на специальности и направления по подготовке:

• специалистов автосервиса;

• сервисных инженеров по обслуживанию современных строительно-дорожных машин;

• специалистов в автодорожном строительстве;

• инженеров-механиков.

Фото: Центр по связям с общественностью СГУПСа.

В ходе обучения студенты получают самые современные исчерпывающие знания по проектированию, созданию и дальнейшей рациональной эксплуатации автомобилей, строительных и дорожных машин и технологического оборудования, а также в области планирования и организации этих работ.

Это позволяет выпускникам успешно работать на инженерных и руководящих должностях на предприятиях, занимающихся изготовлением, модернизацией, применением, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей, подъемно-транспортных, строительных, дорожных, путевых машин, средств комплексной механизации и автоматизации производственных процессов.

Наши преимущества

• Развитая материально-техническая база

• Собственный корпус и сервисный центр для обучения

• Гарантированное трудоустройство

• Дополнительные программы обучения

• Большое количество бюджетных мест

Фото: Центр по связям с общественностью СГУПСа.

Приемная комиссия УТТК (WhatsApp) +7-913-470-06-01

instagram.com/abiturient_uttk

abiturient-uttk.stu.ru

Приемная комиссия СГУПСа:

+7-383-328-05-85, +7-383-328-02-86

(будни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00),

ул. Дуси Ковальчук, 191 (метро «Заельцовская»,

все виды транспорта до ост. «Горбольница»)

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