Последний шанс для тех, кто не успел подать документы в вуз!

Фото: Центр по связям с общественностью СГУПСа.
Сегодня страна нуждается в высококвалифицированных инженерных кадрах, что обеспечивает гарантированное трудоустройство.
Дополнительный набор проводится на специальности и направления по подготовке:
• специалистов автосервиса;
• сервисных инженеров по обслуживанию современных строительно-дорожных машин;
• специалистов в автодорожном строительстве;
• инженеров-механиков.
Фото: Центр по связям с общественностью СГУПСа.
В ходе обучения студенты получают самые современные исчерпывающие знания по проектированию, созданию и дальнейшей рациональной эксплуатации автомобилей, строительных и дорожных машин и технологического оборудования, а также в области планирования и организации этих работ.
Это позволяет выпускникам успешно работать на инженерных и руководящих должностях на предприятиях, занимающихся изготовлением, модернизацией, применением, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей, подъемно-транспортных, строительных, дорожных, путевых машин, средств комплексной механизации и автоматизации производственных процессов.
Наши преимущества
• Развитая материально-техническая база
• Собственный корпус и сервисный центр для обучения
• Гарантированное трудоустройство
• Дополнительные программы обучения
• Большое количество бюджетных мест
Фото: Центр по связям с общественностью СГУПСа.
Приемная комиссия УТТК (WhatsApp) +7-913-470-06-01
Приемная комиссия СГУПСа:
+7-383-328-05-85, +7-383-328-02-86
(будни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00),
ул. Дуси Ковальчук, 191 (метро «Заельцовская»,
все виды транспорта до ост. «Горбольница»)
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