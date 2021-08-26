Синдром 1 Сентября: как уберечь ребенка от вирусов накануне школы?

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скоро 1 Сентября, и школьники пойдут на линейки. После каникул они будут не только делиться впечатлениями от отдыха, но и нехотя обмениваться вирусами. Как уберечь ребенка от ОРВИ? Что сделать, чтобы дети не заболели? Об этом мы спросили Ирину Шепелеву, врача-педиатра высшей категории Клинического госпиталя «АВИЦЕННА».

Ирина Шепелева. Фото: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА».

- Правда ли, что дети болеют ОРВИ чаще, чем взрослые?

- Да, это действительно так. Есть такая закономерность: чем младше ребенок, тем чаще он болеет. По мере взросления иммунитет крепнет, он уже познакомился со многими вирусами, и дети болеют реже. Это закон жизни. Ребенок рождается с незрелой иммунной системой, и для того, чтобы она сформировалась, нужно время. Можно сказать, что иммунной системе не хватает опыта для того, чтобы правильно ответить тому или иному возбудителю. В среднем ребенок в течение года переносит простудные и острые респираторные заболевания от 3 до 10 раз. И это является нормой.

- Сын или дочка, которые заболели ОРВИ, могут заразить родителей?

- Такое, к сожалению, бывает, особенно если респираторно-вирусная инфекция осложняется бактериальной. В этом случае могут заболеть и другие члены семьи. Но взрослые перенесут заболевание легче. Для того чтобы минимизировать риски заражения, советую проветривать квартиру, поддерживать уровень влажности, чаще мыть руки.

- Требует ли ОРВИ серьезного медикаментозного лечения? Мнения родителей противоположные: одни считают, что можно обойтись без таблеток, другие с первого дня поят сиропами, иммуностимуляторами.

- Маленькие дети, особенно если они ходят в детский сад, будут болеть часто, поэтому к очередному ОРВИ родителям стоит отнестись спокойно, не паниковать. Первые три дня заболевания иммунитет обязательно ответит повышением температуры. Такая реакция необходима для борьбы с вирусом. Но не рекомендую давать жаропонижающие средства при температуре до 38,5. Если температура ниже, достаточно раздеть ребенка и чаще поить. Для того чтобы сын или дочь быстрее пошли на поправку, нужно создать благоприятные условия: свежий влажный воздух, обильное питье. Прибегать к помощи серьезных препаратов стоит, когда наступает бактериологическое осложнение. Самостоятельно диагностировать его нельзя. Можно заподозрить осложнение, если после трех дней температура не пошла на спад, а, наоборот, стала еще выше. В этом случае стоит обратиться к педиатру.

- Какова разница в лечении дошкольника и подростка? И есть ли она?

- Да, конечно есть. Ведь иммунитет у детей с такой разницей в возрасте сильно отличается. У дошкольников из-за частых ОРВИ и простуд становятся хроническими заболевания ЛОР-органов: аденоиды, аденоидиты, затяжные риниты и другие.

Подростки - отдельная категория. В этот период в организме происходит гормональный всплеск, половое созревание, и это немного снижает иммунитет. Кроме того, подросток хочет активно познавать мир, учиться социальным ролям, поэтому они все чаще посещают общественные места, пробуют фастфуд, газировки, энергетики, выкуривают первые сигареты. А отрицательные привычки ослабляют иммунитет.

- Что можно сделать для профилактики ОРВИ?

- Во-первых, одевайте детей соответственно погоде, не кутайте их. Во-вторых, следите за питанием, исключите газировки, жирную пищу, фастфуд, соблюдайте баланс сладкого. В-третьих, закаливайте. Приступать к закаливанию можно с любого возраста. Но чем раньше, тем здоровее будет малыш. Важно помнить, что закаливание начинают, когда ребенок полностью здоров. Прежде чем активно приступить к этому, обязательно посоветуйтесь с врачом!

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