В Новосибирске выбрали самых фотогеничных собак августа

Фото: Ольга МАКСИМЕНКО.

Четвертый этап конкурса «ПОЛАЙКАЙ» проходил на странице NSKKP в Инстаграме. Для участия в конкурсе нужно было подписаться на страницу NSKKP и страницу партнера конкурса - бренда «Сибирский пес», разместить в своем аккаунте фото собаки, поставить хештег #ПОЛАЙКАЙКП и дождаться подведения итогов конкурса.

Первого победителя мы определили с помощью приложения-рандомайзера, второго выбрал наш партнер «Сибирский пес», третьего - редакция «КП».

ВЫБОР СУДЬБЫ: КОРОЛЕВА ДЖЕЙН

Первой победительницей конкурса стала бордер-колли по кличке Джейн. Полное имя - Дикий Шторм Королева Джейн. Порода этих собак была выведена на границе Шотландии и Англии, отсюда взялось название - слово border переводится с английского языка как «граница». Бордер-колли относится к пастушьим собакам и согласно исследованиям, проведенным канадскими учеными, является самой умной собакой среди всех пород.

Владелица Джейн Ольга Максименко подтвердила результаты исследования ученых: у Джейн безупречная психика, она активная, ласковая, умная и сообразительная собака с огромным потенциалом. Джейн 9 месяцев, но она уже юный чемпион России и РКФ, а теперь еще и победитель конкурса «ПОЛАЙКАЙ».

Джейн на пути к победе в конкурсе «ПОЛАЙКАЙ». Фото: Ольга МАКСИМЕНКО

ВЫБОР ПАРТНЕРА: НЕМКА ИРМА

Партнер конкурса «ПОЛАЙКАЙ» новосибирский бренд товаров для животных «Сибирский пес» не устоял перед милой картинкой и выбрал победителем ласковую немецкую овчарку по кличке Ирма.

Владелец Олег Мансуров рассказал, что Ирме 8 месяцев, и, как и каждый ребенок, собака любит баловаться. Ирма может что-нибудь стащить, потом бегать, прятаться и не отдавать вещь. Когда Ирма была маленькая, любила таскать картошку и есть ее. Любимые игрушки - резиновые курица и гусь, а также резиновое кольцо с нитками, которое можно тянуть.

Это первая победа Ирмы в конкурсе, и призы от нашего партнера - игрушки из экологичных и безопасных для зубов и десен материалов, не вызывающих аллергии, пришлись молодой немке по вкусу.

Немецкая овчарка Ирма одержала победу в своем первом конкурсе. Фото: Олег МАНСУРОВ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ: МАЛЫШКА ХАННА

Редакция «КП» выбрала третьего победителя конкурса - им стал пятилетний йоркширский терьер Ханна.

Владелица Алена Райфутдинова называет Ханну рабочей собакой, а все потому, что она является активным участником полевых испытаний с приманкой, пробовала себя в поисковых работах, знает множество команд и трюков. Ханна побывала в Тавдинских пещерах, каталась на подъемнике, участвовала в многокилометровых походах, побеждала в любительских соревнованиях и танцах с собаками. Ханна без ума от игрушек, в особенности от резинового кольца, которое получила в подарок за победу в конкурсе «ПОЛАЙКАЙ».

Маленькая Ханна побеждает в конкурсе не первый раз. Фото: Алена РАЙФТУДИНОВА

От всей души поздравляем Джейн, Ирму и Ханну с победой!

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Цель конкурса «ПОЛАЙКАЙ» - поддержка гуманного, ответственного и любящего отношения к животным.