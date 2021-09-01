Иммунолог: люди, у которых исказились запахи после короновируса, могут заработать ожирение

Горячая еда пахнет хуже, чем холодная. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

COVID-19 снова преподносит новосибирцам сюрпризы. Мало того что у многих переболевших искажено восприятие вкусов и запахов, так теперь это зависит еще и от температуры.

— Съела готовые замороженные блины без подогрева, только дождалась, пока оттают. Лайфхак. В таком виде тоже воняют, но гораздо терпимее, — пишут люди с паросмией в общем чате переболевших. «Комсомолка» решила выяснить у вирусолога и иммунолога, с чем связан температурный глюк и как это может отразиться на здоровье человека.

Как утверждает вирусолог Александр Шестопалов, вкусы у людей меняются постоянно, и ничего страшного в этом нет. Однако если у вас выявлена паросмия, необходимо обратиться к врачу.

— Для начала нужно обратиться к психиатру или психологу. Пока еще неясно, из-за чего это происходит. Даже если на это повлиял вирус, нужно разбираться с последствиями, — утверждает Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

Предположим, что можно совсем отказаться от горячей еды с запашком и начать питаться только охлажденными продуктами. Но насколько это полезно для иммунитета? Ведь медики и диетологи, наоборот, рекомендуют употреблять в пищу горячие блюда.

— Изменение запаха еды в зависимости от ее температуры — вполне нормальное явление. Ведь когда еда горячая, то в ней, грубо говоря, молекулы двигаются быстрее, поэтому и запах ярче, — рассказал КП-Новосибирск иммунолог Артем Стрельников.

По словам доктора, холодная еда нехило бьет по желудку. Если ей злоупотреблять, может начаться гастрит, а по цепочке пойдут нарушения в работе и других органов.

— Еще одно последствие холодной еды — ожирение. Все из-за того, что пищеварительный процесс замедляется и появляется возможность для отложения холестерина, — объясняет врач.

Что и как есть людям с паросмией, до сих пор неизвестно. Нет никаких определенных методик или правил. Каждый составляет рацион исходя из того, как еда пахнет. А от каких продуктов отказались вы?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.