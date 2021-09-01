Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ
Эксклюзив kp.rukp.ru
1 сентября 2021 15:33

Иммунолог: люди, у которых исказились запахи после короновируса, могут заработать ожирение

Дело в том, что теплая еда для них сильно воняет, поэтому они стараются есть охлажденную пищу
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Горячая еда пахнет хуже, чем холодная.

Горячая еда пахнет хуже, чем холодная.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

COVID-19 снова преподносит новосибирцам сюрпризы. Мало того что у многих переболевших искажено восприятие вкусов и запахов, так теперь это зависит еще и от температуры.

— Съела готовые замороженные блины без подогрева, только дождалась, пока оттают. Лайфхак. В таком виде тоже воняют, но гораздо терпимее, — пишут люди с паросмией в общем чате переболевших. «Комсомолка» решила выяснить у вирусолога и иммунолога, с чем связан температурный глюк и как это может отразиться на здоровье человека.

Как утверждает вирусолог Александр Шестопалов, вкусы у людей меняются постоянно, и ничего страшного в этом нет. Однако если у вас выявлена паросмия, необходимо обратиться к врачу.

— Для начала нужно обратиться к психиатру или психологу. Пока еще неясно, из-за чего это происходит. Даже если на это повлиял вирус, нужно разбираться с последствиями, — утверждает Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

Предположим, что можно совсем отказаться от горячей еды с запашком и начать питаться только охлажденными продуктами. Но насколько это полезно для иммунитета? Ведь медики и диетологи, наоборот, рекомендуют употреблять в пищу горячие блюда.

— Изменение запаха еды в зависимости от ее температуры — вполне нормальное явление. Ведь когда еда горячая, то в ней, грубо говоря, молекулы двигаются быстрее, поэтому и запах ярче, — рассказал КП-Новосибирск иммунолог Артем Стрельников.

По словам доктора, холодная еда нехило бьет по желудку. Если ей злоупотреблять, может начаться гастрит, а по цепочке пойдут нарушения в работе и других органов.

— Еще одно последствие холодной еды — ожирение. Все из-за того, что пищеварительный процесс замедляется и появляется возможность для отложения холестерина, — объясняет врач.

Что и как есть людям с паросмией, до сих пор неизвестно. Нет никаких определенных методик или правил. Каждый составляет рацион исходя из того, как еда пахнет. А от каких продуктов отказались вы?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Новосибирске