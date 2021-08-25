Следователи завели дело на 58-летнего эксгибициониста, напугавшего двух маленьких девочек в Новосибирске

Одна из девочек жила в одном доме с эксгибиционистом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Девятиэтажка на улице Экваторной в Новосибирске – это почти окраина Советского района: недалеко находится речка Ельцовка, а рядом с самой высоткой – детская площадка, где играют местные школьники. Именно там и живет 58-летний мужчина, который развратил двух соседских девочек.
- Все произошло 21 августа, - рассказали КП-Новосибирск в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской. – Дети находились во дворе рядом с его домом, мужчина в окно показал им свои половые органы.
Известно, что обеим девочкам по 9 лет, одна из них живет в том же доме, что и 58-летний мужчина, но до этого случая она его ни разу не видела. Другая школьница живет в соседней высотке.
- Подружки учатся в одной и той же школе, только в разных классах – одна – во втором, другая – в четвертом. И обе они не шутку перепугались мужика в окне, и обо всем рассказали родителям, - рассказал источник КП-Новосибирск
Дальше взрослые обратились в полицию, к делу подключился и Следственный комитет. Когда соседа-эксгибициониста задержали, у него случился гипертонический криз:
- Сейчас он находится на лечении в ЦКБ СО РАН, - продолжает источник. – Мера пресечения ему еще не избиралась.
Мужчине предъявили обвинения по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»): максимальное наказание по этой статье – от 12 до 20 лет лишения свободы.
КП-Новосибирск следит за ходом расследования.
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