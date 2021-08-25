Ресурс - вторичный, задача - приоритетная

КПД у новой печи «Сибстекла» высокий, но при этом она экологична. Фото: Алексей Цилер.

Антон Мор, генеральный директор ООО «Сибстекло» (входит в РАТМ Холдинг), одного из крупнейших стеклотарных заводов России, рассказал «КП», как снизить выбросы углекислого газа, дав вторую жизнь бутылке, и почему здесь не актуален опыт СССР.

ТАРА СТАЛА ЛЕГЧЕ

По словам Антона Мора, как правило, разговоры о переработке стекольных отходов журналисты начинают с вопроса о том, можно ли вернуться к советской схеме сбора стеклотары, используя ее повторно по прямому назначению.

- В существующих экономических реалиях так не получится, - категоричен собеседник «КП». - Единого стандарта на форму бутылок, как раньше, в России нет. Компании, выпускающие напитки в стеклянной таре, заказывают уникальный дизайн стеклянной упаковки для каждого бренда. Тем самым они стараются защитить свою продукцию от подделок, а также привлечь внимание к ней на полках магазинов. По понятным причинам производителю пива ХХХ не нужны бутылки от лимонада YYY. Кроме того, им придется закупить аппараты для мытья и дезинфекции бэушной тары, что предполагает дополнительные инвестиции и к тому же бессмысленно, ведь она имеет сколы и прочие дефекты. А розлив в настоящее время практически везде идет на высоких скоростях - от 50 тысяч до 100 тысяч бутылок в час под сильным давлением, и конвейер остановится, если на ленту подать некондицию. Бутылка должна быть идеальной, тем более 260-граммовая по технологии NNPB (узкогорлое прессовыдувание), которая имеет те же геометрические параметры, что и обычная, но легче на 90 граммов.

Поскольку перевозка грузов оплачивается по весу, заказчики «Сибстекла» экономят на логистике. Сегодня на заводе эксплуатируют семь линий NNPB, с 2015 года в стекольных комплексах РАТМ Холдинга доля такой стеклотары в общем объеме производства увеличилась в 7 раз - до 64%, или 414 миллионов единиц в 2020 году.

На предприятии продолжают работать над облегчением стеклянной упаковки.

- Таким образом, мы выпустим больше стеклоизделий, но при этом потребление сырья и энергоресурсов не вырастет. Напротив, мы стремимся к снижению этих показателей - в бизнес-модель «Сибстекла» встроены принципы рационального природопользования, - говорит Антон Мор.

Антон Мор, генеральный директор ООО «Сибстекло». Фото: Алексей Цилер.

ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ НУЖНЫ РЕШЕНИЯ

По оценке Антона Мора, в Новосибирской области ежегодно выбрасывают как минимум 55 тысяч тонн стеклобоя, а на переработку отправляют лишь 10 - 12 тысяч тонн. Остальные в буквальном смысле закопаны на свалке, хотя «Сибстекло» могло бы утилизировать их. Мешает отсутствие системы раздельного сбора ТКО от бака. Как следствие, бытовая привычка сортировать органику, пластик, бумагу, металл и стекло у людей не закреплена.

- Более половины новосибирцев все отходы складывают в один мешок и выкидывают в ближайший к их дому контейнер, - делится наблюдениями эксперт. - Прессующие механизмы современных мусоровозов-компакторов способны утрамбовать 100 кубометров мусора в 15-кубовый кузов. И если стекло попадает туда в составе смешанных ТКО, то дробится на осколки, извлечь которые из груды очисток, намокшего картона и грязных медицинских масок, к сожалению, нельзя.

При этом стекло подлежит переплавке неограниченное количество раз без потери свойств, а площадь полигонов ТКО в России в 1,5 раза больше территории Люксембурга, где, к слову, перерабатывают 95% стекольных отходов.

В нашей стране к экономике замкнутого цикла планируют перейти к 2030 году. Концепцию профильного закона, если Правительство РФ одобрит его необходимость, Минприроды подготовит до конца 2021 года.

Ранее, на июльском заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, вице-премьер Виктория Абрамченко, куратор Минприроды и Сибирского федерального округа, заявила, что нацпроект «Экология», сосредоточенный на реализации мусорной реформы, не предлагает решений для сокращения образования отходов и вовлечения полезных фракций в экономику, хотя задача является актуальной.

На фоне нехватки мощностей для утилизации ТКО было бы целесообразно включить в цепочку возврата заводы, оптимизирующие производственные процессы с помощью рециклинга.

ОТХОДАМ - КАЧЕСТВО

Сложившуюся пропорцию изготовления стекломассы - 70% природных компонентов и 30% стеклобоя - на «Сибстекле» называют классической и стараются изменить ее в пользу стекольных отходов, температура плавления которых ниже, чем смеси из песка, соды, доломита и известняка.

- Замещая первичное сырье вторичным, мы уменьшаем энергопотребление, тем самым и эмиссию СО2, - поясняет Антон Мор. - Кроме того, срок службы стекловаренных печей продлевается с 7 - 10 до 12 - 15 лет. Тонна стеклобоя эквивалентна 1,2 тонны полезных ископаемых, как следствие, темпы истощения минеральных запасов замедляются.

Еще одна наглядная иллюстрация взаимосвязи экологической и экономической составляющих - новая печь «Сибстекла» стоимостью 1,5 миллиарда рублей, одна из крупнейших в отрасли.

- Ее проектную мощность - 375 тонн стекломассы в сутки - в дальнейшем намерены довести до 400 тонн, хотя выпуск стеклотары и без того вырастет на 30% - до 850 миллионов единиц в год, - комментирует Антон Мор. - Причем коэффициент полезного действия у печи высокий, а удельный расход энергоресурсов значительно сокращен - на 25%, то есть она экологична.

В течение двух лет на заводе поэтапно запустят современный технологический комплекс по обработке стеклобоя производительностью 14 тонн в час. На эти цели направят около 100 миллионов рублей.

Пока же качество стеклобоя, поступающего на предприятие, стекольщиков не устраивает.

- Его нужно высушить, очистить от пробок, органики и этикеток, - отмечает Антон Мор. - Установку магнитных сепараторов для отделения металлических элементов в рамках первой очереди завершат в сентябре. Таким образом, совершенствовать характеристики стеклобоя мы начнем уже сейчас. Но не менее важно добиться стабильности поставок отходов стекла. А это зависит от многих факторов, прежде всего - наличия инфраструктуры в сфере обращения с ТКО и культуры ответственного потребления.

Отходы стекла - ценное вторичное сырье. Фото: Алексей Цилер.

ЭКОЛОГИЯ - ДЕЛО КАЖДОГО

Собирать, улучшать, просвещать - на «Сибстекле» уверены: движение по этим трекам позволит компании реализовать эколого-экономические приоритеты. Помимо взаимодействия с эксплуатантами полигонов ТКО, у которых приобретают стеклобой, в Томске рядом с многоквартирными домами разместили контейнеры для селективного накопления ТКО; в Хабаровске и Иркутске организовали базы, куда стеклобой доставляют из городов Дальнего Востока и Восточной Сибири и затем отправляют на завод. В Новосибирске «Сибстекло» сотрудничает с сектором HoReCa: забирает стеклотару из ресторанов, отелей, развлекательных комплексов, а также открыло пункты приема стекла и деревянных поддонов у физических и юридических лиц.

- Мы хотим обеспечить возможности для проявления экологической сознательности, - подчеркивает Антон Мор. - Сегодня граждане обращают пристальное внимание на проблемы окружающей среды. В обществе формируется запрос на достоверную информацию о воздействии экономической эффективности предприятий на состояние воздуха, воды, лесов. Однако большинство новосибирцев не задумываются, как их образ жизни влияет на экологическую безопасность, не понимают, что могут сделать для улучшения ситуации сами. И потому «Сибстекло» участвует в образовательных программах, на производстве проводят экскурсии, показывая все этапы утилизации стекольных отходов, для школьников и экоактивистов, пропагандирующих правильное отношение к мусору.