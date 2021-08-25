Едем в IKEA в Новосибирске: как добраться, цены, где остановиться

Мы составили удобный список транспорта, на котором можно съездить в IKEA на выходные.

Едем в IKEA в Новосибирске — отличный план на выходные, который запросто можно осуществить жителям соседних регионов. А чтобы вам было максимально удобно, мы составили полезную подсказку.

КАК ДОБРАТЬ В IKEA В НОВОСИБИРСКЕ?

— На автомобиле

Если вы путешествуете на автомобиле, то все просто: приезжайте к торговому центру «МЕГА» (ул. Ватутина, 107). Здесь есть бесплатная подземная парковка, которая работает ежедневно с 10.00 до 22.00.

— На общественном транспорте

До IKEA можно добраться как напрямую, так и с пересадками. Выйти нужно на остановке «СТЦ «МЕГА».

Автобус

Из города и области до "МЕГИ" ходит множество автобусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость проезда — 25 рублей в черте города, 30 рублей — для тех, кто едет из области. До СТЦ «МЕГА» ходят 12 автобусов.

№ 9 Ул. Колыванская — Ж/м Юго-Западный

№ 11 Общественный торговый центр (Академгородок) — СТЦ «МЕГА»

№ 12 Ул. А. Чистякова (ж/к Матрешкин Двор) — Ул. Дюканова (мкр-н Троллейный)

№ 20 Ул. Твардовского — СТЦ «МЕГА»

№ 29 Ж/м Юго-Западный — Ул. А. Чистякова № 43 Мкр-н Чистая Слобода — Белые Росы № 57 Ул. А. Чистякова (ж/к Матрешкин Двор) — Мкр-н Чистая Слобода № 88 ОРМЗ (мкр-н ОбьГЭС) — Центральный корпус

№ 96 Цветущая Плющиха — Ул. С. Кожевникова

№ 112 Аэропорт Толмачево — СТЦ «МЕГА»

№ 226 Ул. Барханная (пос. Мичуринский) — Метро «Студенческая»

№ 227 Детская поликлиника (пос. Обь) — СТЦ «МЕГА»

На автобусы № 88 и 226 можно пересесть возле станции метро «Студенческая», на № 96 — возле метро «Площадь Маркса».

Троллейбус

Стоимость проезда — 24 рубля, по единой транспортной карте — 23 рубля.

До СТЦ «МЕГА» ходит только троллейбус № 29 по маршруту Ж/м Юго-Западный — Ул. А. Чистякова. По пути он подъезжает к площади Маркса, где также удобно делать пересадку с метро.

С левого берега удобно добираться на трамвае. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Трамвай

Стоимость проезда — 24 рубля, по единой транспортной карте — 23 рубля.

До IKEA удобно добираться на двух левобережных трамваях: № 10 и 15.

Маршрутка

До IKEA ходят 7 маршрутных такси, и каждое из них проезжает мимо станций метро «Студенческая» или «Площадь Маркса».

Стоимость проезда — от 30 до 60 рублей.

Маршрутки обойдутся дороже, но быстро довезут вас с окраин города и из поселков рядом с Новосибирском.

№ 5 Метро «Студенческая» — Чемской Бор (проезд — 45 руб.)

№ 15 Цветной проезд (Академгородок) — Метро «Площадь Маркса» (проезд — 60 руб.)

№ 29 и 29а Ул. А. Чистякова (кольцевой маршрут) (проезд — 30 руб.)

№ 32 Вокзал Новосибирск-Главный — Водозабор (проезд — 35 руб.)

№ 54 Ул. Спортивная — Ул. Полевая (ул. Зорге) (проезд — 30 руб.)

№ 317 Ул. Садовая (пос. Кольцово) — Метро «Студенческая» (проезд — 55 руб.)

№ 364 Сергиево-Казанский храм (пос. Краснообск) — Метро «Студенческая» (проезд — 40 руб.)

ГОСТИНИЦЫ

Если вы из другого города, после долгой поездки можно остановиться в отеле. Рядом с СТЦ «Мега» находится комплекс «Дом охотника». Двухместный номер там стоит 1800 рублей за ночь, стандартный трехместный — 2300 рублей, полулюкс — 2800 рублей.

Гости из других городов могут остановиться в гостинице, прежде чем отправиться за покупками. Фото: Иван МАКЕЕВ

Другие ближайшие гостиницы:

«Эридан»

Адрес: Немировича-Данченко, 138/1

Одноместный номер: от 1700 руб./ночь

Двухместный номер: от 1800 руб./ночь

Трехместный номер: от 2300 руб./ночь

«MIROTEL»

Адрес: Площадь Карла Маркса, 1/1

Одноместный номер: от 5000 руб./ночь

Двухместный номер: от 5900 руб./ночь

Трехместный номер: от 9000 руб./ночь

«СИТИ Отель»

Адрес: ул. Блюхера, 77

Одноместный номер: от 2430 руб./ночь

Двухместный номер: от 2650 руб./ночь

Трехместный номер: от 3550 руб./ночь

«City Hostel»

Адрес: ул. Блюхера, 24

Одноместный номер: от 1000 руб./ночь

Двухместный номер: от 1150 руб./ночь

«Кировский»

Адрес: ул. Петухова, 67

Номера эконом: от 800 руб./сутки

Номера стандарт: от 1500 руб./сутки

Номера полулюкс: от 3000 руб./сутки

КОНКРЕТНО

Цены в IKEA на основной набор мебели и техники:

Диван: от 5 499 до 111 999 рублей

Кровать: односпальная — от 1 799 до 37 997, двуспальная — от 2 499 до 41 999 рублей

Кресло: от 3499 до 24 999 рублей

Письменный стол — от 1 199 до 29 999 рублей.

Кухонный гарнитур — от 13 489 до 255 789 рублей.

Стол обеденный — от 1799 до 29 999 рублей.

Стулья — от 899 до до 8 999 рублей.

Шкаф —от 3 999 до 104 000 рублей

Комод — от 1 999 до 78 400 рублей

Подвесные полки — от 299 до 4 999 рублей

Настольная лампа — от 179 до 4 999 рублей

Холодильник — от 12 999 до 34 999 рублей

Стиральная машина — от 17 999 до 69 999 рублей

Духовка — от 9 999 до 59 999 рублей

Варочная панель — от 16 999 до 64 999 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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Редакция: (383) 289-91-00

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