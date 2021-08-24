Кто испортил воздух?

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Жители Новосибирска все чаще стали жаловаться на неприятный запах в городе. Одни грешат на промышленность, другие - на животноводство. Что же так пахнет в Новосибирске и как найти и привлечь к ответственности виновников? Ответы на эти вопросы, возможно, совсем скоро появятся. Уже в ноябре региональные законодатели планируют узаконить штрафы для тех, кто портит воздух, но пока неясно, как искать виновников.

«Комсомольская правда» вновь вернулась к запашистому вопросу, собрав внушительный состав экспертов.

ПО ОТДЕЛЬНОСТИ НЕ ПАХНУТ, А ВМЕСТЕ - ВОНЯЮТ

Запах деревенского туалета, навоза, какой-то химии, мертвечины - примерно так характеризуют новосибирцы «ароматы», периодически разносящиеся по мегаполису. На вонь чаще всего жалуются жители Центрального, Калининского, Заельцовского и даже Дзержинского районов.

- В Новосибирской области, как и в любом крупном регионе, есть определенные экологические проблемы: загрязнение воздуха, воды, порча земель. Воздух загрязняется в результате хозяйственной деятельности - в год выбрасывают в атмосферу около 270 тысяч тонн загрязняющих веществ. В прошлом году суммарный выброс составил более 250 тысяч тонн. Основной объем - от сжигания топлива при выработке на электро- и теплопредприятиях. В сельских районах это котельные, в городах - ТЭЦ, - рассказал новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов.

Источников зловония в Новосибирске много, и нужно разбираться, кто и сколько добавляет в ароматный коктейль. Что это - запахи птичьего помета, навоза, канализации, других выбросов? Разобраться во всем этом многообразии достаточно сложно. Известно, что все это - соединения серы, которые воспринимаются нами остро - для человеческого носа все они дурно пахнут.

- В прошлом году мы специально работали с Институтом органической химии СО РАН, чтобы выявить вещества, которые были бы характерны только для конкретных видов производств или промышленных процессов. Мы обнаружили с десяток маркерных веществ, которые характерны только для канализационных стоков или аграрных предприятий. Итогом этой работы стал перечень маркерных веществ, которые сами по себе не являются неприятными, пока не смешаются с другими. Например, один из ароматов в пахучем коктейле - аромат розы, - отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, вопрос о том, как разделять запахи и вычислять виновника, пока остается без ответа, потому что в итоге именно канализация оказывается местом, куда стекаются все бытовые и промышленные стоки, и вычислить, чей аромат самый пахучий, невозможно.

Продолжает искать источник неприятного запаха в городе и прокуратура. Специалисты уже проверили несколько предприятий.

- Понятие неприятного запаха не нормировано. Загрязняют воздух либо те, кто дымят, либо те, у кого большой сброс в сточные воды. Мы проверяли производственную очередь свинокомплекса в Криводановке, которая наиболее близко находится к городу, но не выявили нарушений. Выбросы, которые мы смогли замерить, соответствовали нормативам, - сообщил о результатах проверок старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со средствами массовой информации Дмитрий Лямкин.

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ В МЕГАПОЛИСЕ

Как далеко может распространяться запах от источника? При каких условиях и на каком расстоянии они рассеиваются в воздухе? Почему неприятные ароматы ощущаются и там, где нет потенциальных загрязнителей?

- Расстояния, на которые может переноситься запах, - вопрос неоднозначный. Например, можно рассмотреть миграцию аллергенов - пыльцы. Многие аллергики знают, что с током воздуха частицы пыльцы могут переноситься на большие расстояния. С запахом происходит примерно так же, но в отличие от аллергена, где частицы пыльцы крупные и могут повторно подниматься в воздух, молекулы газов рассеиваются быстрее и безвозвратно. Концентрация дурно пахнущих веществ резко снижается даже на небольшом расстоянии от источника. Для переноса запахов на большие расстояния нужны уникальные условия, - объяснил Роман Бредехин, кандидат химических наук Института органической химии СО РАН.

Один из методов определения источников запахов разрабатывает компания CityAir, в том числе на основе зарубежного опыта борьбы с неприятными запахами.

- Есть две взаимосвязанные проблемы: неприятные запахи и загрязнение воздуха. Не всегда, но часто у них общий источник. И если о загрязнении воздуха мы хорошо знаем - наше оборудование используется для непрерывного мониторинга, в результате которого составляется информация о динамике загрязнения, концентрации загрязняющих веществ и их источниках, то с запахами пока методика не отработана. Очевидно, что эту же технологию можно экстраполировать и на выявление неприятных ароматов. В мире есть примеры подобных программ, которые были успешно реализованы, - говорит Дмитрий Чубаров.

Если отойти от научных терминов, то датчики компании могут фиксировать не только ПДК загрязнений, но и маркеры пахучих соединений, на основе чего строить данные о вероятных источниках неприятного запаха.

КТО БУДЕТ НЮХАЧОМ?

Роман Бредехин, кандидат химических наук Института органической химии СО РАН, считает, что сказать однозначно, чем пахнет в Новосибирске, трудно. Каждый человек ощущает запахи по-своему.

- Можно предположить, что неприятный запах, который мы ощущаем, связан с присутствием в воздухе некоторого количества серистых соединений, которые обладают неприятным запахом для нас даже при небольшой концентрации, - рассуждает Роман.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но кто виновник того, что сибирякам иногда трудно вдохнуть полной грудью, это, разумеется, не объясняет. А министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко заявил в разговоре с корреспондентами «Комсомолки», что если удастся найти источники, то это будет поводом для обращения в прокуратуру:

- К сожалению, для запахов не установлены предельно допустимые концентрации, и в данной ситуации мы не можем предъявить претензии. Те же меркаптаны содержатся в воздухе в мизерном количестве, но отравляют жизнь всему городу. Все нанюхались, а предельные концентрации еще не превышены. Это означает, что требуется изменение нормативной базы.

Вонь сама по себе не опасна и не измеряется в ПДК, в отличие от промышленных или транспортных выхлопов. Поэтому ввести новые нормативы для запахов не так просто - эту шкалу должен определять федеральный Росприроднадзор. Трудно установить градацию для запахов, еще сложнее определить, как их замерять. Кто должен быть тем самым нюхачом, который определит источник и силу вони? Эту сложнейшую задачу обещают до конца текущего года решить областные депутаты.

- Мы изучили законодательную базу по всем субъектам страны. Думаю, Новосибирск пойдет по пути Санкт-Петербурга. Мы готовимся вынести на комиссию по экологии законопроект, который будет регламентировать вопросы переработки органических отходов. Это жесткая законодательная база, но думаю, она станет очень действенной для нарушителей, - заявил Владимир Лаптев, председатель комиссии по экологии Заксобрания НСО.

Он выразил надежду, что законопроект удастся утвердить уже в ноябре этого года.