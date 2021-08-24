«Я ночевала в палатке возле мусорки»: сибирячка месяц искала любимую дворняжку

Найду оставили на мусорке щенком. Фото: предоставлено Аленой Каторгиной

Эта история не о преданности животного, а о верности его хозяина. Жительница Новосибирска Алена Каторгина несколько лет назад переехала в Санкт-Петербург, где завела собаку. Дворняга — помесь хаски и восточно-европейской овчарки — потерялась в начале июля. Алена искала беспородного пса, словно он стоил миллионы. Женщина ночевала возле мусорок, лазала под заборами, обошла все садоводства в округе и… нашла питомца. Об удивительных поисках и несгибаемой хозяйке читайте в материале КП-Новосибирск.

«ВЫБРОСИЛИ НА КЛАДБИЩЕ»

История Алены и ее собаки Найды началась два года назад. У дворняжки была тяжелая судьба. Ее вместе с остальным выводком выбросили в коробке на питерском кладбище. Дальше не легче — от щенка отказались два хозяина.

— Когда я приехала знакомиться с щенком (он был на передержке), меня встретила любопытная собачонка со стоящими ушами, — рассказала КП-Новосибирск Алена Каторгина, хозяйка Найды. — Я поняла, что не могу ее оставить.

Щенок, которого много раз предавали люди, боялся всего — машин, шуршащих пакетов, собак, детей, взрослых, воздушных шариков. Найде пришлось работать с зоопсихологами, кинологами. Алена сделала все, чтобы собака снова стала доверять миру.

С собакой работали зоопсихологи и кинологи. Фото: предоставлено Аленой Каторгиной

— Я оставляла ее догситтерам или друзьям, если мне нужно было куда-то уехать. Найда дома ведет себя идеально, поэтому пожить с чужим человеком около недели или двух ей не составляло труда, — говорит сибирячка.

«СОБАКА УБЕЖАЛА»

Найда пропала 10 июля. Алена собралась в отпуск и, как обычно, решила оставить любимого питомца с догситтером. Первые пару дней все было хорошо, но потом «няня» поехала на дачу.

— Я оставила 10-метровый поводок и предупредила, чтобы на улице без поводка ни в коем случае не гуляли. Можно привязать, закрыть, если не уверены, отвезти собаку моей подруге — она присмотрит за ней в выходные. И тут за пару дней до возвращения домой я получаю сообщение: «Собака убежала», — вспоминает тот день Алена.

Найду не могли найти месяц. Фото: предоставлено Аленой Каторгиной

Отпуск превратился в ад. Алена осталась на берегу моря в окружении пальм в полной растерянности. Она не понимала, куда и кому звонить, как искать Найду.

— Со стороны догситтеров в первые часы и дни было допущено много ошибок на месте. Позже к поиску присоединились мои друзья. Они прочесывали улицы, лес, звали Найду, но все без толку. Тишина, — объясняет Алена.

СЛЕДИЛА ЗА СТАЯМИ СОБАК И ЛАЗИЛА ПО ДАЧАМ

Когда сибирячка вернулась в Питер, начала активно искать Найду. Она поехала в небольшой соседний городок, где якобы видели собаку. Алена познакомилась со всеми местными стаями бродячих собак, изучила все мусорки, посидела на автобусной остановке, на которой якобы видели Найду. Только все без толку. Среди сотен хвостов и глаз женщина не могла найти те самые.

— Я поехала в дачный массив, где потеряли Найду, чтобы самой там еще раз все обыскать. Первый заход ничего не дал, да и дачники — народ непостоянный: кто-то приезжает, кто-то уезжает. Каждую неделю ходила по улицам, показывала фото Найды и умоляла, чтобы люди смотрели по сторонам и сообщили, если увидят похожую собаку. Нам потребовалось почти три недели, чтобы раскачать местную аудиторию многочисленными постами в социальных сетях (группы «потеряшек», все местные группы этих СНТ, чаты WhatsApp). Люди начали звонить, обращать внимание на похожих собак в округе, — продолжает рассказ Алена.

Алена сильно скучала по малышке и ее привычкам. Фото: предоставлено Аленой Каторгиной

Женщина не опускала руки. Она лазила по заброшенным дачам, откликалась на каждый сигнал от местных. Находиться дома без Найды было невозможно.

— Я не могла смотреть на ее пустой коврик. Было безумно тихо без ее лая. Я искала ее месяц и продолжала верить в чудо, — признается сибирячка.

ВАХТА ВОЗЛЕ МУСОРКИ

Когда Алена в сотый раз поехала расклеивать листовки по дачному сообществу, случайно столкнулась с парой дачников. Оказалось, что они видели Найду недалеко от мусорки в соседнем садоводстве.

— Я его вообще не рассматривала. Я оставила возле контейнеров все вкусняшки, которые были с собой, и делала так два дня. Приезжала туда утром и вечером в надежде, что увижу свою малышку. Через день я обнаружила собачьи следы, — описывает поиски Алена. — Я даже несколько дней ночевала в палатке возле баков.

Собака сначала не признала хозяйку. Фото: предоставлено Аленой Каторгиной

Чудо произошло 15 августа, когда сибирячка вместе с подругой рано утром отправилась на очередную вахту к мусорке.

— Мне позвонила подруга и сказала, что видела Найду на дорожке недалеко от мусорки. Я — туда. Следы Найды исчезали у леса — видимо, она ушла в чащу. Еще час мы шерстили лес около пруда, соседние улицы с мусорками. Тишина, ничего, — вздыхает сибирячка. — И когда я уже готова была сворачивать эту операцию до следующего утра, решила еще раз проехаться по этим мусоркам. Две мусорки были пустые, еду к третьей... Пусто. Поворачиваю голову в сторону одного из проездов — и в 15 метрах стоит она, моя девчонка! Побежала внутрь садоводства! Я ее позвала, она остановилась!

По словам Алены, следующие 20 минут она уговаривала Найду подойти ближе. Собака долго не могла признать хозяйку, боялась ее. Потом начались гонки… Собака убежала на заброшенную дачу, где и спряталась.

— Ко мне не идет, скулит, боится. Вроде узнает, но страшно, а вдруг это не я! В итоге я лежала под воротами с вытянутой рукой с вкусняшками и пела ей песенки. И вот она выползла ко мне, замахала хвостом, стала обниматься, целоваться... А я вцепилась в ее ошейник, крепко обхватила, чтобы она не вырвалась... и проверила, что на ошейнике точно написано, что это Найда, и мой номер телефона, — добавляет хозяйка.

Животное уже дома. Фото: предоставлено Аленой Каторгиной

Сейчас Найда дома. Она уже заняла любимое место на коврике, таскает игрушки по квартире и встречает хозяйку с работы, виляя хвостом.

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