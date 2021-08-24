«Мы просто в телескоп смотрели»: в Новосибирске закладчики дважды проехали по девушке на машине и избили ее парня

Саша просит помочь найти этого человека, напавшего на нее. Фото: предоставлено Александрой Сухотской.

Жуткая история произошла на Ключ-Камышенском плато 23 августа: на сибирячку Сашу Сухотскую и ее парня напали закладчики наркотиков.

- Мы с парнем взяли телескоп и пошли наблюдать за звездами в лес недалеко от дома: отошли немного подальше, чтобы фонари не мешали смотреть на небо, - рассказала КП-Новосибирск Саша. - И вдруг появилась эта компания на машине: их было человек шесть, причем среди них была и девушка. Она сидела в машине и что-то кричала.

По версии сибирячки, это были закладчики:

- Такие компании мы часто в нашем районе видим: приезжают, что-то прячут в кустах... Знаю девушку, на которую также нападали. Возможно, они приняли нас за свидетелей чего-то....

То, что происходило дальше, Саша вспоминает с ужасом:

- На меня дважды наехали на машине, повалили на землю меня и моего парня и начали избивать. Угрожали пистолетом и требовали отдать сотовые телефоны., - рассказывает Саша. - Остановились они только, когда я стала орать изо всей силы и звать на помощь.

Когда нападавшая компания скрылась, Саша и ее парень срочно отправились в больницу.

- У нас сильные ушибы, кровоподтёки на теле и лице, у меня шатаются два зуба, нам сломали телескоп, - говорит Саша. - Пусть заметку в «Комсомольской правде» полиция считает моим заявлением: я хочу, чтобы их нашли. Полицейским отдам все фото и видео, которое я успела сделать.

Саша успела заснять на видео одного из нападавших и номер машины. Если вы узнали этого человека, обязательно свяжитесь с полицией или с редакцией по тел. 8-913-068-56-72 - всю информацию мы передадим Саше.

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