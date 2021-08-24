Квартиры на высоте: что такое хайфлэт?

Интерьер хайфлэта ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото: ГК «Расцветай».

Жить в центре города в многоквартирном доме и в то же время по утрам в тишине наслаждаться кофе с панорамным видом на мегаполис, почти не видеть соседей и дышать чистым воздухом - все эти смелые мечты воплощают квартиры в планировке хайфлэт. Новая для Новосибирска концепция жилого помещения от ГК «Расцветай».

КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Философия нестандартных квартир - хайфлэт - в том, что они объединяют сразу несколько уникальных характеристик: высокие потолки - от 5 метров, панорамные окна и свободное пространство для творческих интерьеров. Обычно такие квартиры после покупки преображают в зависимости от потребностей хозяев, от полета творческой фантазии. Планировки хайфлэтов свободные, и в сочетании с огромной высотой это дает возможность проявить креатив при оформлении.

Дизайнерам и покупателям с воображением в хайфлетах есть где проявить себя и создать современное модное пространство. Высокие потолки позволяют организовать «антресоль». Это может быть обустроенный над частью квартиры полноценный второй этаж с лестницей, своим освещением. Здесь может расположиться уютная спальня или уединенный рабочий кабинет. А может быть, на втором этаже будет место для расслабления и отдыха, обособленная лаундж-зона, находящаяся на другом уровне от всей остальной площади квартиры.

- Вопрос со звукоизоляцией спальни-антресоли может быть решен установкой светопрозрачных перегородок и портьер, тогда квартира с подобной планировкой подойдет и для семьи с детьми, - комментирует для журнала «Расцветай.Онлайн» Елена Орлова, архитектор, дизайнер интерьера, кандидат искусствоведения.

Организация второго этажа увеличивает полезную площадь хайфлэта как минимум на 30 процентов. Исходные площади хайфлэтов ЖК «Расцветай на Гоголя» - от 91 до 140 квадратных метров.

Интерьер хайфлэта ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото: ГК «Расцветай».

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Преимущества хайфлэта не только в планировке, но и в расположении. Находятся такие квартиры на клубном 25-м этаже, на площадке их всего шесть. Представьте, вечером после работы или после приятной прогулки по красивому центру Новосибирска вы возвращаетесь домой, лифт привозит вас на ваш этаж. Попасть сюда могут только свои, ведь доступ - по индивидуальному чип-ключу. А это значит, что никаких неприятных неожиданностей, как в обычных многоквартирных домах, не будет. И вы спокойно открываете дверь в свою просторную квартиру с панорамными окнами, из которых открывается завораживающий вид на город.

ДИЗАЙН-НЮАНСЫ

Для того чтобы открытое пространство хайфлэта стало уютным, стоит помнить, что стилистика таких квартир диктует использование крупных деталей. Это могут быть огромные люстры, светильники, большие картины на стенах, интересные фотообои с объемными принтами. Главное - ясно структурировать пространство и обязательно оставить его центр открытым на всю высоту, светлым, свободным.

Заранее учтите появление лестницы в пространстве квартиры, чтобы она не стала лишним элементом, нужно будет продумать ее эргономичность.

Также обратите внимание, что площадь помещения хайфлэта отличается от аналогичной по размеру площади в линейной квартире: где-то она может добавиться за счет обустройства балкона, а где-то, наоборот, ее уменьшит непродуманная планировка.

Интерьер хайфлэта ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото: ГК «Расцветай».

ШАГ ДО МЕЧТЫ

Хайфлэт не только не оставит равнодушными успешных деловых молодых людей, но и понравится семьям с детьми, которые ценят простор, безопасность, следят за современными тенденциями и хотят жить на высоте. Красивые квартиры, из окон которых открывается великолепный вид на город, оставят неизгладимое впечатление уже после первого посещения.

При этом цена за модное жилье вполне умеренная: в сданных домах ЖК «Расцветай на Гоголя» цена варьируется от 91 до 99 тысяч рублей за квадратный метр.

Вместе с тем эксперты рынка уверены: хайфлэты идут на смену пентхаусам, спрос на которые стал падать из-за очень высокой стоимости. Это означает, что уже в ближайшее время рыночная востребованность таких квартир возрастет, а с ней начнет расти и цена.

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