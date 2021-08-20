«Завидую сыну белой завистью»: в Кировском районе откроется «умная» школа

Школа стала настоящей гордостью района. Фото: Дарья ЕНГАЛЫЧЕВА

Школа №217 в Кировской районе Новосибирска — маленькое образовательное чудо, причем во всех смыслах. Как о ней мечтали мамы и папы Кировки словами не передать, а то, как благодаря поддержке депутатов Совета Депутатов города Новосибирска ее оснастили к 1 сентября 2021 года — настоящая гордость для педагогов. Накануне учебного года там побывали корреспонденты КП-Новосибирск.

ГЕРОЙ ДЛЯ КАЖДОГО КЛАССА

— Мы готовы на 100% к началу нового учебного года, — с гордостью рассказывает директор школы №217 Третьякова Елена Николаевна. — Работы много, во-первых, это формирование коллектива: детей, педагогов и родителей. Нужно договориться как будем учить, чему будем учить, какие ценности будем вносить в массы, как будем выстраивать партнерские отношения с родителями, ожидания от своей деятельности. Задача: включить в образовательный процесс все возможности и материалы. Самое большое достижение нашей школы — это получение аккредитации, которая дает право выдавать детям аттестаты об общем образовании. В этом году мы выпустили своих первых выпускников: 150 девятиклассников и 47 одиннадцатиклассников.

На двери каждого кабинета школы находится портрет «героя» класса. Это выдающийся человек, который должен служить детям примеров. Внутри есть класса есть история его жизни и достижений. По словам директора, это мотивация, что бы дети видели, кем они могут стать.

— Эта школа образцово-показательная не только потому что, она недавно построена. Немаловажный фактор — грамотное управление, — отмечает депутат Совета Депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Сергей Трубников. — С самого начала хорошо сработал руководитель школы Елена Николаевна, она учла все возможные проблемы и учла их в ходе обустройства.

Сергей Трубников. Фото: Дарья ЕНГАЛЫЧЕВА

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ-ИНВАЛИДАХ

В школе есть актовый зал, рассчитанный на 500 мест. Сцену будут расширять, трем хореографическим коллективам не хватает места. Для развития творческого потенциала у детей в школе№217 есть комната звукозаписи с настоящей барабанной установкой и видео комната со всем необходимым для создания контента.

Тут особый подход к урокам технологии: учеников не делят по гендеру, а предлагают всем научиться пользоваться станками, кухней и моделировать одежду. Детей начиная с четвертого класса обучают робототехнике.

А еще все классы оборудованы электронными досками и новой техникой.

— В такой замечательной новой школе очень приятно работать. С таким оснащением мы можем применить различные средства и приемы обучения: интерактивные доски, электронные учебники, видео уроки и детские презентации, — рассказывает учительница. — Тем самым наши уроки проходят более плодотворно. Дети сами включены в работу и многие темы они изучают дополнительно. У детей повышается интерес к учебе.

В школе есть система инклюзивной среды — лифты и пандусы помогают детям с нарушениями движения посещать все занятия. Разработаны особые программы и оснащены кабинеты для обучения детей-аутистов.

Родители и дети с нетерпением ждут начала нового учебного года.

— Мои двое детей отучились год. Даже район для жилья выбрали после того, как увидели эту школу. В моем детстве такого не было, поэтому пускай хоть у моих детей будет такое школьное детство.

— Белой завистью завидую моему сыну, который сюда ходит. Ребенок уже хочет в школу, рассказывает, как ему там нравится, — делятся мамы и папы.

Депутат Сергей Трубников подчеркивает: это — только начало большой работы на округе:

— Школы — это один из главных приоритетов в нашей работе. Школы, которые работают не первых год требуют постоянного ремонта и благоустройства, смены учебных материалов. Мы вместе с муниципалитетом и областными органами управлениями стремимся помочь всем школам района. — рассказывает о планах Сергей Трубников. — Главная задача нашего округа — это строительство новых школ. Мы надеемся, что мы решим эту проблему.