В Новосибирской области школьник сломал своему другу позвоночник шиной КамАЗа

У мальчика перелом позвоночника. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН/Михаил ФРОЛОВ

11-летнему Максиму* из Новосибирска сломал позвоночник соседский мальчишка. Инцидент произошел случайно — никто не хотел, чтобы детская шалость закончилась больницей. Травма была нанесена необычным способом — с помощью шины от грузовика. Подробности — в материале «КП» — Новосибирск».

Максим отдыхал на даче в Новосибирской области вместе с мамой и папой. В тот день ребенок пошел погулять и поиграть с ребятами на местном пляже. Вернулся домой с переломом. Сама мама пострадавшего мальчика отказалась разговаривать с журналистами. Подробности раскрыли другие обитатели садоводства, которые узнали об этой истории со слов других детей.

— На берегу лежали старые шины от КамАЗа. Видимо, ребята решили с ними поиграть. Один мальчик поднял покрышку и катнул ее куда-то в сторону, — рассказали «КП» — Новосибирск» дачники.

Только колесо покатилось не по заданной траектории. По словам дачников, шина отпружинила и сильно ударила в спину другому мальчику — Максиму. Если учесть, что в среднем резина от подобного колеса может весить около 50 килограммов, то удар был внушительным.

— Мальчик пришел домой, и родители повезли его на МРТ. Оказывается, у Максима недавно уже был сломан позвоночник в том же месте, куда прилетела шина. И сейчас все заново, — говорят соседи.

Как сообщил источник «КП» — Новосибирск» в правоохранительных органах, врачи поставили Максиму серьезный диагноз: «закрытый неосложненный перелом позвоночника» и многочисленные ссадины на пояснице. Теперь ребенок лежит дома и лечится. День знаний Максим встретит не на линейке…

За комментарием к ситуации «Комсомолка» обратилась к юристу Марине Пьянковой. Она объяснила, сможет ли мама рассчитывать на компенсацию и от кого.

— Одним из условий наступления гражданско-правовой ответственности является вина. Матери сложно будет найти ответственного в этой ситуации. Шины непонятно кто оставил. Пляж непонятно чей, территория — тоже. И еще один момент: единственный, к кому можно предъявить ущерб, это семья второго ребенка. Только ведь дети играли, все вышло случайно. Так что и здесь доказать вину будет очень сложно.

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