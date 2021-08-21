Этот крем не страшно дать дочке: дети помогли создать самую безопасную уходовую косметику

Соавторами оформления новой косметики выступили дети. Фото: Organic Shop.

Детская кожа очень чувствительна, и чтобы у ребенка не было раздражения, нужно максимально внимательно подходить к выбору к выбору кремов и гелей. Эту задачу решил бренд натуральной косметики Organic Shop: он выпустил первую детскую сертифицированную коллекцию уходовой косметики для тела и волос. Причем в ее создании приняли участие сами малыши!

Ребята создали рисунки на экологическую тему. Фото: Organic Shop.

Для дизайна упаковки продуктов новой линейки взяли рисунки маленьких экологов и защитников природы, которые их мамы и папы приносили в сеть магазинов Organic Shop. Сюжеты рисунков рассказывают, что малыши делают, чтобы позаботиться о красоте окружающего мира и сберечь природу.

Косметика для детей разработана вместе с ними. Фото: Organic Shop.

Такое решение принято не случайно: сами продукты в коллекции особенные – все они прошли строгую проверку и получили сертификат органической косметики COSMOS ORGANIC, а значит, полностью безопасны для природы и малышей.

Безопасная косметика для больших и маленьких. Фото: Organic Shop.

В новую органическую линию вошли шампуни, гель для душа, мягкий защитный крем для рук и лица, крем для тела, пена для ванны, пенка для мытья рук и спрей для легкого расчесывания волос. Они содержат экстракты растений, выращенных в экологически чистых регионах. В этой линейке нет гормональных веществ, консервантов, агрессивных химических составляющих, красителей, отдушек. Ее можно смело брать для любимых сына и дочки.

И еще: каждый маленький защитник природы может принести свой рисунок в магазин Organic Shop и стать соавтором нового экологически чистого продукта!

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