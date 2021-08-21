Роботы, дроны и умная рука – как Россия создает армию будущего

В Новосибирск министр Сергей Шойгу анонсировал серийный выпуск «Охотников» и рассказал про научные роты. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Вместо гранаты – компьютерная мышка, а вместо оптического прицела – окуляр микроскопа. Так вооружаются новые российские войска – научные роты. Их пока не много, но арсенал внушительный: самые быстрые компьютеры, новейшая радиотехника и доступ к системам геолокации.

О том, как в России появились самые интеллектуальные подразделения, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Во время новосибирской командировки он встречался с учеными, вот и зашел разговор о новобранцах-эрудитах.

- Один из вопросов, которые я задавал себе и коллегам: «почему у нас выпускники университетов должны идти служить срочную службу и быть, допустим, обычными пехотинцами»? Он свой год проведет на 80% на полигоне, научится стрелять из автомата. Почему из этой среды выпускников нам нельзя выбрать тех, кто имеет хорошие перспективы по продолжению своей карьеры в науке? Решили создать такое подразделение: научная рота, - рассказал Сергей Шойгу. - Сейчас у нас таких рот - 17. И, в конце концов, мы вышли на то, что нам необходимо создавать центр, в котором нужны лаборатории, производственные мощности, опытные производства. Поэтому сделали «Эру».

В «Эре» служат бойцы научных рот. Фото: Министерство обороны РФ.

«ЭРА» - это Элита Российской Армии, военный инноград. Для простоты назовем дивизией ученых. С полным боевым комплектом. Бойцы там создают роботов, хитроумные компьютерные программы, разрабатывают искусственное зрение и прокачивают машинам искусственный интеллект.

«Если у нас все срочники станут наукой заниматься, кто тогда в разведку пойдет», - посмеется скептик, отслуживший в нулевых, или девяностых. Роботы пойдут в разведку! А в атаку отправятся беспилотники.

Те же научные роты, а также - ученые российских НИИ и инженеры оборонных предприятий, разрабатывают умную технику, которая поможет человеку. Причем, многие образцы – двойного назначения. И для армии, и для гражданки. Вот вам – примеры.

РОБОТ-САПЕР

Военные роботы не похожи на Терминатора из фильмов Кэмерона. Да и зачем такой в армии? Большой, заметный и неуклюжий, как слон в посудной лавке.

Современный робот-разведчик – юркий малыш. Вспомните радиоуправляемые игрушки из девяностых – танчики, вездеходы, «бэтээры». Вот примерно так и выглядит умная боевая машина.

Робот с колесами может заменить сапера. Фото: Министерство обороны РФ.

Тихо жужжа колесиками, она прошмыгнет по заданным координатам и все увидит. Запишет звуки, видео и вернется домой.

Робот обучен искать взрывчатку. И если найдет, действует по приказам командира. Может аккуратно прихватить опасный груз и вывезти. А может уничтожить, не щадя собственных микросхем и шарниров.

Такой робот годится не столько для войны, сколько для мирного города. Может подменить сапера-человека и предотвратить теракт.

УМНАЯ РУКА

Официальное название устройства – «робот-манипулятор с обратной тактильной связью». Теперь объясняем: это умная рука, которая передает ощущения человеку. Вот представьте: оператор надевает специальную перчатку, которая передает осязание робота. И вот манипулятор берет Кубик Рубика, а оператор ощущает его в собственной руке.

«И зачем военному Кубик Рубика на расстоянии» - спросите вы. Конечно, не за чем. Это был просто пример. А на практике умную руку можно отправить в космос, или, наоборот на глубины океана.

- Может использоваться инженерными войсками для решения задач, связанных разминированием. В Сухопутных войсках также может использоваться в составе робототехнических комплексов для обеспечения заряжания и технического обслуживания ракетных, артиллерийских и стрелковых систем, - описывает чудо-технику Министерство обороны.

Такой «рукой» можно пощупать дно океана и отремонтировать космический корабль. Фото: Министерство обороны РФ.

В космосе без таких манипуляторов – тоже как без рук. Повредился корпус? Сломалась антенна? Отправляешь умные пальцы делать ремонт, а сам управляешь ими с удобного кресла.

Под водой такая техника тоже пригодится для ремонта. Да, и, вообще, можно Марианскую впадину вдоль и поперек ощупать.

Естественно, мобильную руку можно подсоединить к подвижному роботу, который доедет, долетит или доплывет до нужного места.

ОХОТНИК НА ДРОНОВ

Телевизионный комплекс по борьбе с беспилотниками «Хамелеон» - это такое военное всевидящее око. Оно может крепиться к бронеавтомобилю, а может стоять на здании, или вышке.

«Хамелеон» никогда не смыкает своих электронных глаз, следит за небом круглые сутки. При этом засечь может даже самые хитрые дроны – которые движутся в режиме радиомолчания (то есть, не давая и не принимая сигналов).

«Хамелеон» видит даже в темноте и распознает беспилотники. Фото: Министерство обороны РФ.

- Комплекс осуществляет автоматическое сопровождение цели в нескольких спектральных диапазонах, с одновременной выдачей целеуказания на средства воздействия. В результате распознавания комплекс определяет тип, модель цели, осуществляет предварительную селекцию целей по внешним признакам, - комментирует Министерство обороны.

Иначе говоря, «Хамелеон» способен разглядеть, какой именно беспилотник появился в небе, и направить на него орудие. А зрение у комплекса острое, как у орла. Максимальное расстояние, на котором «Хамелеон» способен засечь цель – 9 километров.

«МУХА» И «СТРЕКОЗА»

Беспилотники получили свои названия за скромные габариты и хорошую маневренность. Их главная цель – разведка.

- Аппарат позволяет в автономном режиме с использованием различного навесного оборудования получать информацию (видовую, радиотехническую, радиоэлектронную) в зависимости от используемых датчиков из труднодоступных зон и помещений, - описывает Министерство обороны «Муху».

То есть в случае успеха беспилотник перехватит радиосигнал, или определит его источник.

«Стрекоза» служит тем же целям разведки. Только «Муха» готова залететь в тоннель, ангар, или другое помещение. А «Стрекоза» сильна на открытой местности, пролетая над которой ищет взрывчатку.

ШЛЕМ СУПЕРЗРЕНИЯ

Этот пример – можно сказать исключение в нашей подборке: не автономная техника, а военный «гаджет» в помощь бойцу.

Шлем дополненной реальности наделяет суперзрением. В шлем можно встроить и бинокль, и прибор ночного видения, и тепловизор… Они фиксируют картинку и передают бойцу. Получается эффект дополненной реальности.

Это не все! Поставь на шлем камеру, устремленную назад, и боец будет видеть затылком. А можно получать изображением и вовсе с других точек. Например, запустить вперед дрон, который будет в режиме реального времени передавать съемку прямо в глаза разведчику.

Показать военному карту местности? Запросто. Фотографию нужного объекта? Без проблем! Да любую визуальную или звуковую информацию можно давать в окуляры и наушники.

Смарт-часами сейчас не удивишь, правда? Шлем – тоже умный. Может измерять пульс, температуру бойца и передавать в командный пункт. А там уже искусственный интеллект проследит, чтобы боец был здоров.

Впрочем, шлем дополненной реальности легко впишется и в принципы создания армии без людей. Боец может вести наблюдение из штаба, получая изображение исключительно от роботов и дронов, удаленно управлять ими.

Умный шлем – отличная штука не только для армии. Дополнительное зрение может пригодиться тем же спасателям МЧС. Да и в промышленности найдется место для такой техники.

КСТАТИ

Не казарма, а курорт

Одаренные призывники служат на берегу Черного моря и ходят в соляную комнату

«У нас десять месяцев – зима, температура под минут пятьдесят!» «А у нас всюду – болота и тайга». Так, бывало, описывали службу дембеля. Чем суровей условия, тем, вроде, крепче военная закалка. Может, оно и так. Но у научных рот – иные условия.

У бойцов «Эры» - можно сказать не казармы, а курорт. Место службы – Черноморское побережье. Есть спорткомплекс и соляная комната. А еще – ледовый дворец. Но он не только для спорта, но и для испытаний. Полигон для техники, которой нужна ровная поверхность.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Секретный «Охотник»

Новосибирск готовится к серийному производству военных беспилотников-невидимок

Самолет «Охотник» - один из самых современных образцов оружия. Благодаря новейшей оптике он обладает отменным «зрением», малозаметен для радаров, великолепно вооружен и не нуждается в пилоте.

Пока что такой беспилотник – новинка. Но близится его серийное производство. И заниматься им будет, вероятно, Новосибирск. А именно – авиационный завод имени Чкалова.

На предприятии побывал министр обороны России Сергей Шойгу, посмотрел цеха авиазавода.

- Здесь идет одна из самых крупных разработок в области беспилотной авиации, - сказал он. - Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена, и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооруженных Силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт.

В оптимальном случае, контракт будет подписан не только на производство беспилотников, но и их дальнейшее обслуживание. Таким образом, производители будут заниматься и дальнейшей модернизацией самолетов, и, возможно, утилизацией, когда сезон «охоты» самолетов будет заканчиваться.

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