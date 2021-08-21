Татьяна Снежина разбилась вместе со своим любимым. Фото: snezhina.ru

26 лет назад в автомобильной автокатастрофе недалеко от поселка Черепаново Новосибирской области разбилась известная поэтесса Татьяна Снежина и ее любимый — директор МКЦ «Пионер» Сергей Бугаев. На 106-м километре Чуйского тракта их микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. В этой страшной аварии разбились 6 человек, гибель Татьяны Снежиной потрясла всю страну.

В годовщину трагедии «Комсомолка» вспоминает интересные факту из биографии Татьяны Снежиной и публикует ее фото.

Татьяна и Сергей возвращались с отдыха домой. Фото: snezhina.ru

БИОГРАФИЯ ТАТЬЯНЫ СНЕЖИНОЙ: ДЕТСТВО НА КАМЧАТКЕ

Настоящая фамилия Татьяны – Печенкина. Она родилась в городе Ворошиловграде (Украина) 14 мая 1972 года. Отец – военнослужащий, а мама - технолог на местном заводе. Таня была вторым ребенком в семье. Вместе с ней рос ее старший брат Вадим.

Из-за того, что отец был военный семья часто переезжала. После рождения Тани Печенкины уехали на Камчатку. Там в небольшом городке Петропавловск-Камчатский девочка пошла в музыкальную школу. Позже семья переехала в Москву, а потом и в Новосибирск.

Первые шаги в музыке Татьяна начала делать на Камчатке. Фото: snezhina.ru

— Тоска по всему, что я потеряла, как когда-то, — вновь тоска, не оставлявшая меня ни днем, ни ночью. И стали рождаться песни, на этот раз я могу сказать уверенно: именно песни, иногда по две-три за ночь. А за окном все тот же снег. Может, поэтому я Снежина — снег, холод, пустота, — говорится в опубликованном отрывке из автобиографии Татьяны Снежиной.

После переезда Татьяны в столицу Сибири одна из ее кассет с песнями попадает на студию звукозаписи на Таганке. Через пару дней после этого девушку зовут в Москву и предлагают сотрудничество.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПУСТЯ 4 МЕСЯЦА

В жизни Тани начинается новая страница. Она записывает песни, выпускает в свет свой первый альбом, в который входит 21 песня. Чуть позже поэтесса записывает второй альбом, но ей не нравится его качество. Тогда женщина и знакомится с Сергеем Бугаевым.

- Именно в этот момент в ее жизни появился Сергей Бугаев — человек, которого она полюбила. Российский музыкальный продюсер получил и прослушал аудиоматериал очередной «претендентки на эстраду», материал Татьяны Снежиной. Как он потом сам признавался не раз в кругу друзей, кассета с Таниными песнями незаметно перекочевала из стен студии к нему в автомобиль, и он несколько недель слушал эти песни, забывая на миг, что это материал для работы, — отмечает Вадим Печенкин, брат Татьяны, в предисловии к книге «Позови меня с собой».

Татьяна и Сергей должны были пожениться. Фото: snezhina.ru

Примерно через 4 месяца после знакомства Сергей сделал Татьяне предложение. Девушка не смогла отказаться, и свадьба была назначена на 13 сентября. Люди, окружающие эту пару всегда говорили, что они гармонично вместе смотрятся.

А чуть позже в эфире радо «Европы плюс» сообщили о предстоящей свадьбе Бугаева и Снежиной. Влюбленные немного забыли о творчестве и выбирали обручальные кольца, поэтесса нашла свадебное платье и составила список гостей. До самого трогательного момента в ее жизни оставалось меньше месяца.

На месте трагедии установлен памятник. Фото: snezhina.ru

ГИБЕЛЬ В АВАРИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

18 августа 1995 года Сергей и Татьяна выпустили в свет новый проект и уехали отдыхать на Алтай. Самой последней из всей семьи сибирячку видела мама - она провожала Татьяну в последний раз...

Трагедия произошла 21 августа. Татьяна и Сергей возвращались с отдыха домой. На 106-м километре Чуйского тракта микроавтобус столкнулся с автомобилем МАЗ. В результате ДТП погибли шесть человек. Татьяну похоронили сначала на Заельцовском клабдище, а позже гроб перевезли в Москву и перезахоронили на Троекуровском кладбище. Сергея, жениха певицы, похоронили в Ордынском районе.

Жениха Татьяны похоронили в Ордынском районе. Фото: предоставлено Павлом Непокрытых.

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