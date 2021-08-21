«Сегодня у него день рождения»: стали известны подробности страшной аварии, унесшей жизнь 4 человек под Новосибирском

Погибшему водителю 21 августа исполнилось бы 27 лет. Фото: ГИБДД по Новосибирской области/соцсети.

Жуткое ДТП, произошедшее на 1433 километре трассы «Иртыш», потрясло Новосибирск. Напомним, после столкновения автомобиля Scania и иномарки Toyota Сamry погибли четыре человека.

- В 1.50 58-летний омич на своем грузовике врезался в иномарку, которая стояла на светофоре в ожидании разрешающего сигнала,- рассказал источник КП-Новосибирск.

Иномарка от удара смялась. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Удар был такой силы, что Toyota Сamry отбросило со стоявшим рядом грузовиком Mercedes. Иномарка смялась как лист бумаги: погибли водитель и три пассажира, которые были в «Тойоте»:

- За рулем иномарки мой друг был: ему 27 лет сегодня исполнилось бы. Познакомились мы еще в подростковом возрасте, играли вместе в футбол. Очень хороший парень был, - вздыхает Артем, друг погибшего сибиряка. - Добрый, честный, отзывчивый, отличный товарищ. Недавно женился...

Иномарка от удара об один грузовик отлетела на другой. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Известно, что все четверо погибших жили в городе Обь и работали в аэропорту «Толмачево». Одному из них 1 июля только исполнился 31 год, другому 9 октября было бы 34 года. Самому старшему из них было 42 года. В ночь на 19 августа они возвращались с праздника:

- У одного коллеги был день рождения, второй автомобиль приобрёл - вот и решили два повода объединить, - рассказал КП-Новосибирск Сергей, друг погибшего.

Но домой они так и не вернулись…Водитель, который врезался в машину сибиряков, сейчас находится под подпиской о невыезде.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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