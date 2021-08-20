«Мы и так 2 тысячи будем платить. Куда еще?»: сибирячка обвинила детский сад в поборах

За детский сад женщина платит по договору. Фото: предоставлено Анной.

Жительница Новосибирска Алена* подозревает детский садик в поборах. Как только она устроила туда дочку, ей дали бумагу со списком взносов, который вызвал у женщины массу вопросов.

— Это вообще законно? Я итак плачу по 120 рублей по договору за уход и присмотр. А эти деньги куда пойдут? — возмутилась сибирячка в соцсетях.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с молодой мамой, и она рассказала свою историю.

ЗА ЧТО 400 РУБЛЕЙ?

Алена* вместе с ребенком недавно переехала в Новосибирск. Недалеко от нового дома находится детский сад, куда женщина и записала 5-летнюю дочку.

— Моя мама пришла на первое собрание и там подписала договор. Вместе с ним ей дали еще какую-то бумажку, где была прописана сумма в 400 рублей, — рассказала КП-Новосибирск Алена, мама девочки.

Сибирячка решила поинтересоваться, на что пойдут эти деньги. Как оказалось, 400 рублей нужны были на содержание садика и предметы гигиены.

Эту бумагу выдали в садике. Фото: соцсети

— Я не понимаю, на какие предметы гигиены мы сдаем деньги, если нам на собрании сказали, что деньги на это и так выделены давно. У нас и без этих 400 рублей в месяц уходить будет по 2000 или 2500 рублей, — недоумевает женщина.

«ВСЕ ДОБРОВОЛЬНО»

Корреспонденты КП-Новосибирск пообщались с заведующей детского сада, и она рассказала свою версию событий.

— Эти деньги пойдут на поддержку детского сада. Ассоциацию, которая собирает необходимые средства, создали сами родители. Она зарегистрирована во всех инстанциях, и в любом детском саду такое есть. У нас устав этой ассоциации висит на видном месте, с ним любой может ознакомиться. И вступление в ассоциацию добровольное, — рассказала КП-Новосибирск заведующая детским садом.

В ситуацию вмешалась общественница Анна Тажеева, которая поддержала возмущенных мам и пап.

— Родительский комитет не имеет права собирать деньги. Это индивидуальное решение каждого. Садик финансируется государством — ремонты, мебель, учебные программы, оснащение. Если родители хотят оказать какую-то помощь, тогда это делается по договору добровольных пожертвований, — рассказала КП-Новосибирск Анна Тажеева.

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