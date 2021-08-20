Дополнительный набор в вузы Новосибирска 2021: когда и где будет

Вузы новосибирска объявят дополнительный набор в 2021 году. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Приемная кампания в новосибирских вузах подходит к концу, и будущих первокурсников беспокоит, состоится ли дополнительный набор в вузы Новосибирска 2021. Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, главный вуз столицы Сибири — НГУ — добирать студентов не будет. Однако в другие университеты попасть вполне реально.

НГУЭУ

На главные специальности экономического университета очень много претендентов. Фото: https://vk.com/nsuem

В университете экономики и управления сразу объявили, что допнабор абитуриентов состоится на этой неделе. Это неудивительно, учитывая, какой сумасшедший конкурс на главные специальности.

— В бакалавриат будет набор на специальности коммерческой основы: «экономика», «менеджмент», «юриспруденция». Также откроется набор на весь специалитет, кроме психологии служебной деятельности, — рассказали КП-Новосибирск в приемной комиссии вуза.

Для будущих юристов выделено 31 бюджетное место (очное и очно-заочное обучение), а заявлений подано 1292 — на одно место претендуют 42 человека. На факультете по специальности «экономика» 15 бюджетных мест, заявлений же подано 1150 — конкурс более 76 человек на место. На специальность «менеджмент» бюджетных мест всего 6, конкурс составляет 143 человека на место!

НГПУ

Допнабор могут открыть и в НГПУ. Фото: https://nspu2020.nspu.ru/

В педуниверситете дополнительный набор будет, но когда это состоится — станет известно после 20 августа, когда пройдут все зачисления.

— На какие специализации — пока еще неизвестно, — сообщила КП-Новосибирск ответственный секретарь приемной комиссии НГПУ Елена Ивановна Кавалер.

Больше всего заявлений подали, что очевидно, на факультет педагогического образования. Но конкурс там небольшой: на 494 бюджетных места поступило 1398 заявлений, то есть на одно место претендуют около 3 человек.

НГТУ

На вакантные места после 23 августа примут студентов в НГТУ. Фото: https://vk.com/nstu_vk

— Прием документов окончен 29 июля, с 17 августа идет зачисление. Если же после 23 августа останутся вакантные места, то вуз объявит дополнительный набор, — объяснил КП-Новосибирск ответственный секретарь приемной комиссии Николай Викторович Макаров.В техуниверситете готовы объявить дополнительный набор на бакалавриат после 23 августа, но только если останутся вакантные места.

В НГТУ на специальность «бизнес-информатика» на факультете бизнеса 634 заявления на 5 бюджетных мест, конкурс — 126 человек на место. А на «экономику» на те же 5 бюджетных мест подано уже 833 заявления — на одно место претендуют 167 человек! Причем и на технические факультеты конкурс тоже немаленький, например, на «информационные системы и технологии» подано 1470 заявлений, в то время как бюджетных мест всего 35.

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