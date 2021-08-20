Купить квартиру в Новосибирске осенью 2021 с выгодой: цены, где найти недорогое жилье, советы риелторов

Рассказываем, где лучше всего покупать собственную квартиру в Новосибирске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Купить квартиру в Новосибирске осенью 2021 с выгодой — задача непростая, но решаемая. Вместе с новосибирским риелтором Дмитрием Слезкиным мы разобрали, где квартиру брать выгодно и на что следует обратить внимание при покупке жилья.

В КАКИХ РАЙОНАХ ЕСТЬ НЕДОРОГОЕ ЖИЛЬЕ?

Средняя стоимость 1 квадратного метра — около 83 тысяч рублей для вторички и 81 тысяча рублей для квартир в новостройках. Если хотите квартиру подешевле, присмотритесь к отдаленным районам Новосибирска. Но не следует забывать и о качестве построек.

Квартиры и коттеджи на окраинах обойдутся дешевле, чем в обычных спальных районах. Фото: Андрей КОПАЛОВ

— Самые дешевые новостройки — в ЖК Просторный, Плющихинский, где стоимость квадратного метра около 65 тысяч рублей. Дешевле только в Пашино — 48 тысяч рублей. Недорогое жилье есть в Первомайском районе, цены за «квадрат» варьируются от 50 до 90 тысяч рублей. А Советский район известен тем, что цены высокие даже на хрущевки, от 100 тысяч рублей за квадратный метр, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Слезкин.

Желающим обзавестись квартирой с видом на Красный проспект тоже придется раскошелиться: в Центральном округе Новосибирска квартиры самые дорогие. Цены за квадратный метр в них — около 140 — 180 тысяч рублей.

В центре города и в Советском районе жилье будет дороже. Фото: Алена МАРТЫНОВА

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В НОВОСИБИРСКЕ ОСЕНЬЮ 2021?

Если вы настроились брать квартиру, не нужно откладывать покупку в долгий ящик.

— Центробанк стал повышать ставку по ипотеке. За месяц поднял уже на 2%. Если смотреть в общем, то цены квартиры поднимаются. Хотя с недвижимостью нет такого, что во время пандемии наступил спад, ведь люди покупают квартиру именно тогда, когда принимают решение, — говорит Дмитрий Слезкин. — Это так же, как со сдачей в аренду: квартира может либо месяцами стоять, либо уйти через час. Так что моя точка зрения такова: лучше не снимать, а брать квартиру сейчас, пусть и на условиях ипотеки, поскольку цены растут, а накопить на собственное жилье самому практически нереально.

СОВЕТЫ РИЕЛТОРОВ, КАК КУПИТЬ ЖИЛЬЕ В НОВОСИБИРСКЕ ОСЕНЬЮ 2021 И НЕ ПРОГАДАТЬ

Как бы вам ни хотелось взять на себя полную ответственность при покупке нового жилья, лучше обращаться к специалисту. В этом есть плюсы не только по экономии времени и усилий, но и денег.

Покупать квартиру лучше с помощью посредников. Фото: Влад КОМЯКОВ

— В риелторскую услугу обычно включены услуга юриста, проверка «чистоты» квартиры в плане того, кто был ее владельцем, на какие средства она приобретена, в каком состоянии находится, — объясняет Дмитрий Слезкин. — Плюс много людей думают, что могут купить квартиру сами, без агентства. При этом они хотят купить на условиях ипотеки и не знают, что если берешь ее сам, то ставка будет выше на 0,5%. А если учитывать, что ипотека берется на 20 — 30 лет, эти полпроцента — ощутимая переплата. Также и в страховых компаниях стоимость услуг зависит от того, придете ли вы сами или от риелтора — в последнем случае услуги обойдутся дешевле.

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