Сибирячка погибла, спасая двух приемных детей из горящего дома

Женщина находилась дома с племянником, его подругой и сыновьями. Фото: СК России по Новосибирской области/соцсети

18 августа в райцентре Сузун Новосибирской области произошел страшный пожар. На улице Зайцева загорелся частный дом, где находилась 39-летняя Анна* с двумя сыновьями. Она спасла детей ценой собственной жизни: выбраться из горящего дома сама не смогла… Местные жители в шоке от произошедшего.

«ОНИ СТРОИЛИ ДОМ, ХОТЕЛИ ПЕРЕЕЗЖАТЬ»

Анна вместе с мужем взяли под опеку 8-летнего Романа* и 10-летнего Толю* в 2015 году. Глава семьи — вахтовик, а сибирячка занималась воспитанием сыновей.

— Семья была замечательная! Ребятишки в школе учатся хорошо: талантливые такие, одаренные, — рассказали КП-Новосибирск местные жители. — Они дом строили, планировали уже в этом году все закончить и переехать. Сами жили напротив, в хорошей времянке.

Семья строила новый дом. Фото: предоставлено местными жителями

В день трагедии к Анне в гости приехал племянник со своей девушкой. Как предполагают сельчане, парень ночью встал покурить, и из-за неосторожного обращения с огнем дом вспыхнул.

— Племенник с девушкой успели выбежать, а Анна только детей в окно вытолкнула. Сама не успела выбраться из горящего дома, — говорят соседи.

СЫНОВЬЯ С ОЖОГАМИ НАХОДЯТСЯ В БОЛЬНИЦЕ

Дети, которых смогла спасти женщина, сейчас находятся в больнице.

— У Ромы термический ожог кистей I, II степени, ожог дыхательных путей, резаная рана правой кисти, левого коленного сустава, правой стопы, а у Толи — термический ожог в области предплечья, порезы на голове и на кисти, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Одна из комнат сгорела. Фото: предоставлено местными жителями

Новосибирские следователи проводят проверку и выясняют, что стало причиной пожара. Также на контроль ситуацию взяла Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.

— В настоящее время несовершеннолетние находятся в Сузунской ЦРБ. Угрозы их жизни нет. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Известно, что дом не был оснащен пожарным извещателем. Мы будем следить за состоянием здоровья детей и оказанием всесторонней помощи семье, — прокомментировала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

КП-Новосибирск выражает соболезнования родственникам погибшей.

* Имена героев публикации изменены по этическим соображениям.

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