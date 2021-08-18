Война соседей: новосибирцы бастуют против детского сада в их жилом доме

В этом доме планируют открыть центр. Фото: предоставлено Романом

Новосибирцы бастуют против открытия детского сада в одном из многоквартирных домов. Жители дома уверены, что дети будут мешать их тихой и размеренной жизни, а еще и двор загадят. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НЕ РЕЗИНОВАЯ »

Месяц назад жители одного из жилых комплексов в Заельцовском районе получили сообщение об открытии в доме билингвального (двуязычного) центра по присмотру и уходу за детьми. «Объявляется набор детей в группы полного и выходного дня, есть ночная няня (до 10 лет). А также ждем воспитателей», — говорилось в сообщении. Но жильцы восприняли объявление в штыки.

— У нас закрытый жилой комплекс, в нем не предполагается открытие каких-либо магазинов, центров и прочего. Многие покупали здесь квартиры именно с этим расчетом. А тут открывается какой-то детский садик. По задумке он должен располагаться на третьем этаже, но мы пытаемся этого не допустить, — рассказал КП-Новосибирск Роман, житель дома. — Во-первых, мы боремся за то, чтобы по территории не ходили чужие. А так будут. Во-вторых, соседи не хотят такое под боком. Сами понимаете, детсад — дело шумное.

Объявление о наборе детей. Фото: предоставлено Кариной

Сибиряки попытались выяснить, насколько такой бизнес в их доме легален и можно ли вообще открывать что-то без согласия жильцов. Начали задавать вопросы директору центра, но внятного ответа и каких-либо документов от нее не добились.

— Сад должен иметь отдельную территорию. Давайте подумаем и о безопасности детей, тут же за углом машины паркуются, — аргументирует свой протест Карина, жительница дома. — Детская площадка у нас тоже не резиновая. Местным ее едва хватает. У нас еще и озерцо во дворе, родители все переживают, как воспитатель будет за 10 детьми присматривать.

Жильцы дома хотят провести собрание и подписать документ против центра для детей, а затем передать его в Роспотребнадзор.

«ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС — ЭТО НЕ РЕЖИМНЫЙ ОБЪЕКТ»

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с хозяйкой центра Аленой, чтобы услышать мнение второй стороны конфликта. Предпринимательница не понимает, почему соседи настроены против нее.

— Это будет детский центр, а не детский сад. Разница в том, что у нас не будет образовательной программы, а только развлекательная и присмотр за ребятишками. Я раньше работала в таком центре, и никто из соседей не возмущался, — объяснила КП-Новосибирск Алена.

По словам женщины, центр будет мешать соседям будет по минимуму, а располагается он на первом этаже, а не на третьеми.

— Закрытый жилой комплекс — это не режимный объект. Что это вообще значит? Ну так давайте тогда запретим приезжать сюда родственникам и гостям… Почему дети не могут сюда прийти? — не понимает сибирячка.

Алена говорит, что планировала устраивать мероприятия во дворе домов не только для детсадовских, но и для всех местных ребятишек. Она хочет организовать встречу с жильцами дома, чтобы подробнее обсудить этот момент.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, каким нормам должен соответствовать центр:

— Существует постановление главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Основные требования

1. Размещение должно быть осуществлено в жилых помещениях, обеспеченных системами централизованного или нецентрализованного водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения.

2. Вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Температура воздуха в помещениях в период пребывания детей должна поддерживаться в пределах от 21 до 24 градусов, относительная влажность 40 — 60%.

3. Должны быть организованы места для одежды, игровая комната, помещение для сна, помещение для организации приема пищи, туалет, умывальная комната.

4. Жилые помещения, при размещении в них дошкольных групп, должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

5. Функционирование дошкольных групп, реализующих образовательную программу дошкольного образования, осуществляется при наличии выданного органами Роспотребнадзора заключения, подтверждающего соответствие жилого помещения и оборудования жилого помещения санитарному законодательству и указанным санитарным правилам.

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