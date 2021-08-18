Под Новосибирском полицейский сбил 69-летнюю пенсионерку

Пожилую женщину госпитализировали в больницу.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Авария, участником которой стал 57-летний сотрудник Чикского отделения полиции, произошла во вторник, 17 августа, в райцентре Коченево. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
- Водитель автомобиля группы тылового обеспечения в десятом часу утра ехал на своей личной иномарке «Субару Форестер» по улице Лермонтова со стороны улицы Садовой в сторону улицы Кузнечной, - пояснил источник КП-Новосибирск. – У дома №37 он сбил 69-летнюю пенсионерку, которая шла в попутном направлении по проезжей части. Пожилая женщина живет на той же улице Лермонтова: в момент аварии она была недалеко от своего дома.
Увы, удар был такой силы, что без травм не обошлось:
- Медики диагностировали у сибирячки компрессионный перелом позвоночника: ее госпитализировали в Коченевскую районную больницу, - продолжает источник КП-Новосибирск.
Сейчас в отношении полицейского проводится служебная проверка:
- Известно, что в должности водителя в Чикском отделении полиции он работает с 2014 года, - пояснил источник КП-Новосибирск
«Комсомольская правда» следит за развитием событий.
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