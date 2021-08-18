Василий Старощук: биография летчика-испытателя, чью гибель засекретили после падения самолета в центре Новосибирска

18 лет назад, 18 августа 2003 года, в Новосибирске открыли памятник, посвященный подвигу летчика Василия Старощука. Пилот управлял новым истребителем, когда у самолета заглох мотор: Старощук попытался его посадить и погиб. В памятную дату «Комсомолка» рассказывает, кто такой Василий Старощук, почему в его честь была названа улица и вспоминает интересные факты из его биографии.

ОТ АВТОСЛЕСАРЯ ДО ЛЕТЧИКА-ИНСТРУКТОРА

Василий Старощук родился на Украине, а в 1922 году переехал в Новосибирск к двоюродному брату. Прежде чем стать летчиком, мужчине пришлось поработать автослесарем, шофером в гараже НКВД. Чуть позже он учился в Новосибирском аэроклубе, где и остался, работал начальником технической части, летчиком-инструктором, командиром отряда, заместителем начальника аэроклуба.

— Когда началась Великая Отечественная война, Василий подал заявление об отправке на фронт. Только его не взяли и оставили на гражданке обучать пилотов. На фронт ему удалось уйти только весной 1942 года. Его назначили в 900-й истребительный полк 8-й воздушной армии Юго-Западного Сталинградского фронта, — рассказал КП-Новосибирск Константин Голодяев, краевед.

На гражданке сибиряк обучал пилотов. Фото: архив семьи Старощук

За время службы Василию удалось совершить 30 боевых выстрелов и даже сбить немецкий истребитель Мессершмит «Ме-109». Однако в октябре этого же года летчика самого подбили. Василий выжил, но был контужен.

— После госпиталя летчик вернулся в Новосибирск. Он все равно подал заявление на продолжение службы, несмотря на травму. Но с 31 декабря 1942 года его определили на работу на завод имени В. П. Чкалова, — говорит сотрудник музея. — Так Старощук стал летчиком-испытателем.

Василий испытывал самолеты. Фото: архив семьи Старощук

«В ДОМЕ БЫЛ РЕБЕНОК»

ЧП случилось 10 июля 1943 года — на тот день было назначено испытание новенького истребителя Як-7Б. За его штурвал сел опытный Василий Старощук.

— Самолет послушно выполнял все элементы, и летчик уже собирался возвращаться на аэродром, как вдруг случилась авария. Василию поступила команда оставить самолет и прыгать, но мужчина принял решение дотянуть. Он летел вдоль Красного проспекта, чтобы сесть на площади Сталина (сейчас площадь Ленина. — Ред.), — описывает события Константин Голодяев.

Самолет упал на Красном проспекте. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска

До площади самолету оставалось дотянуть всего 500 метров, но ему это не удалось… Истребитель вместе с летчиком рухнули рядом с нынешним зданием Дома быта (Красный проспект, 50). Тогда на том месте стоял жилой деревянный дом.

— Самолет врезался под дом. В квартире вылетело окно, а в самом доме спал ребенок. Окно сделалось шатром — ребенок остался жив. Кроме самого испытателя, никто не погиб. Свидетели видели, как он облетал препятствия, которые были на аллее в момент самого падения, — делится воспоминаниями сына Василия Константин Голодяев.

На этом месте был деревянный дом. Фото: архив семьи Старощук

Уголовное дело тогда возбуждать не стали, ситуацию замяли. А чуть позже происшествие засекретили.

Василия Старощука похоронили на городском кладбище в «Березовой роще». Однако могила не сохранилась.

ПАМЯТНИК

Спустя 60 лет в Новосибирске решили увековечить память летчика-испытателя. Инициатором выступил Авиационный музей имени А. И. Покрышкина. Теперь на пересечении улицы Фрунзе и Красного проспекта установлена стела с табличкой.

«Здесь 10 июля 1943 года при испытании самолета Як-7 трагически оборвалась жизнь воспитанника Новосибирского аэроклуба летчика-испытателя Старощука Василия Илларионовича, ценою своей жизни предотвратившего гибель жителей города», — гласит надпись на ней.

В 2015 году по инициативе Музея города Новосибирска одной из улиц Октябрьского района было присвоено имя Василия Старощука.

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