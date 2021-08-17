Вот так перепутали! Редкие кадры, которые выдавали за архивную съемку Новониколаевска, оказались сняты в Китае

Слева — вокзал из кинохроники, справа — настоящий вокзал в Ново-Николаевске. Фото: предоставлено Музеем Новосибирска.

Блогер из Нидерландов опубликовал архивную кинохронику, которую раскрасил в специальной программе. На кадрах, утверждал иностранец, Новониколаевск. Видео произвело в интернете фурор, но историки огорчили публику: это не прошлое Новосибирска, это вообще Китай! Краевед Константин Голодяев назвал три главных ошибки кинохроники.

Пешеходный мост украшен резьбой — такого не было в Ново-Николаевске. Фото: кадры из кинохроники Музея Новосибирска

ОШИБКА 1: МОСТ

— Ошибка идет с первых же кадров. На них изображена станция Маньчжурия Китайско-Восточной железной дороги. Сам фильм был смонтирован во Франции около ста лет назад, там же наложили ошибочные титры «Новониколаевск». Так эта ошибка и копируется. А вот следующие кадры — из Сибири: из Барнаула, и далее, но Новониколаевска там нет, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

В фильме паровоз идет по двухпутному мосту, а первый мост Новониколаевска был однопутным и выглядел вот так:

Даже мосты различаются. Слева — Новониколаевский, справа — КВЖД. Фото: предоставлены Музеем Новосибирска

ОШИБКА 2: ЗДАНИЕ ВОКЗАЛА

Историк рассказывает, что этот дореволюционный пешеходный мост находился с северной стороны вокзала, и выходил к нынешней железнодорожной больнице, а того что в фильме вообще не было. А еще предлагает сравнить два фото:

— Про старый пешеходный мост мало кто знает, но сам вокзал можно отличить сразу. У нас на станции было три здания вокзала, одноэтажный и два двухэтажных. В этом фильме вы их не увидите. Но можно даже в поиске «гугла» набрать «старый вокзал станции Маньчжурия» и найти точно такое же фото, как и в кинохронике. На китайском вокзале хорошо читается название. Сам тот вокзал простоял вплоть до конца 90-х, затем его снесли и построили новый, — рассказал Константин Голодяев.

На хронике много китайцев, которых в Новониколаевске почти не было. Фото: кадр из кинохроники Музея Новосибирска

ОШИБКА 3: КИТАЙЦЫ СРЕДИ РУССКИХ

Далее на кадрах видео по мосту у вокзала идут русские люди в крестьянских ватниках и с бородами-лопатами. Однако для Маньчжурии тех времен это было обычным делом.

— В Маньчжурии тогда было много русских, когда работала КВЖД. Стоят на мосту и китайцы. Но главное доказательство — кадры чужого вокзала, — прокомментировал историк Константин Голодяев.

По словам эксперта, хроник о дореволюционном Новониколаевске, который в последствии стал Новосибирском, сохранилось очень мало, единицы и малюсенькие фрагменты. Этим и объясняется доверие современных новосибирцев к таким видео.

Первый вокзал в Новониколаевске. Фото: предоставлено Музеем Новосибирска

— Есть еще одна иностранная хроника — американская, там буквально несколько секунд показан Новониколаевск. Можно увидеть старую железнодорожную школу по улице Владимировская, там была молодежная американская организация. Вот и все пока хроники дореволюционного времени. Свои фильмы, Федота Махатина пока не найдены — уверен историк.