«Он даже не знает, что мама его не бросала»: сибирячка ищет брата, которого сдали в детдом после трагедии на железной дороге

Сибирячка пытается отыскать брата уже 33 года: у нее есть лишь одно его фото. Фото: личный архив.

Сибирячка Диля Жестенева и ее сестра разыскивают младшего брата Виталия уже больше 30 лет. Семью разлучила трагедия: мать погибла под поездом, девочек отправили в пионерлагерь, а мальчика отдали в дом малютки Ленинского района. Девочек удочерила тетя, но ее муж запретил забирать в семью новорожденного мальчика. Сестры мечтали увидеть братика, каждые выходные бегали к дому малютки, но их не пускали. Через несколько месяцев здорового малыша забрали приемные родители. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«КУДА ТЫ, МАМА?»

Сейчас Диля Жестенева замужем, у нее подрастает маленькая дочь, но женщина с горечью вспоминает свое собственное детство. Она потеряла сначала свою маму — та погибла на железной дороге, а потом и младшего брата — он оказался в детском доме и судьба его неизвестна.

— Нашу маму звали Елизавета Жданова, она родилась 17 ноября 1955 года, а отца — Сергей Жданов. Мы жили в квартире в Западном жилмассиве в Новосибирске. Папа ушел из семьи, и мама нашла нового мужчину — Олега Кульбачко. В 1987 году у них родился мальчик Виталий. Но Олег тоже ушел, и мы остались вчетвером: мама, я, моя сестра Юля и маленький Виталик, — рассказала КП-Новосибирск Диля Жестенева.

Череда несчастий началась летом 1988 года. Диля окончила шестой класс. Мама решила вывезти детей на природу в село Толмачево к сестре. Сестра Лида Баженова жила в частном доме на улице Вокзальной прямо у железной дороги. В один из первых июньских дней произошла трагедия, которая омрачила жизнь всей семьи.

— Мама прогуливалась по огороду и направилась в сторону железной дороги. Я спросила: «Куда ты, мама?» Она мне запретила ходить за ней, а через какое-то время люди закричали, что поезд сбил человека. Я и мой двоюродный брат побежали посмотреть, но никого не увидели. До самого вечера мы прождали маму, но она не вернулась. В тот же вечер приехала бабушка и забрала меня и мою сестру в пионерлагерь, — вспоминает Диля Жестенева.

Через три недели смена кончилась, детей отправили на новую смену.

— Мы там пробыли до конца лета. А в августе поняли, что мамы больше нет, что в тот день на железной дороге случилась беда, — продолжает Диля Жестенева.

Девочек взяла под опеку тетя. Но каково же было удивление школьниц, когда они не нашли своего младшего брата. Сестры в слезах побежали к бабушке искать его. Женщина тогда рассказала, что их родная тетя сдала годовалого ребенка в дом малютки.

— Только в августе мы узнали, что Виталька оставался у маминой сестры до 25 июня, а потом его отдали в дом малютки. Якобы муж тети запретил ей оставить годовалого племянника. Я и сестра бегали по всем детдомам и домам малюток, надеясь хотя бы увидеть братика, но от нас, детей, конечно, отмахивались. Один раз нам повезло — нянечка вышла и сказала, что есть такой мальчик — Виталий Жданов. И что если мы не поторопимся, то никогда его не увидим, потому что через месяц его куда-то должны перевести. У нас просили документы или привести родителей, мы ведь сами были еще маленькие, — говорит Диля Жестенева.

В 10 лет Диля бегала по детдомам и искала брата. Фото: личный архив.

«ТИХИЙ, СПОКОЙНЫЙ КАРАПУЗ»

Девочки, ставшие сиротами, еще долго пытали потом бабушку, где их братик и почему его нельзя забрать. А потом пенсионерка призналась, что Виталика усыновили. Сотрудники детдома не назвали фамилию семьи, но сказали, что родители хорошие — врач и директор магазина. Это немного успокоило сестер, но потом они выросли и стали опять искать брата.

— Дом малютки был в Ленинском районе. Виталика усыновили осенью, возможно в начале зимы 1988 года. В 2010 году мы написали в передачу «Жди меня», оттуда пришел ответ. Оказалось, что к ним обращался тогда 23-летний Виталий Жданов, наш брат. Он оставлял заявку на сайте, что ищет маму — Елизавету Жданову. А она погибла под поездом! Он даже не знает, что мама его не бросала, что произошла трагедия… Видимо, приемные родители ему не рассказывали, — переживает Диля Жестенева.

Бывшие сотрудники дома малютки говорят, что они помнят мальчика с инвалидностью, но его звали Сергей Жданов.

Однако Диля уверена: речь о другом ребенке, ведь ее брат был здоров и имя другое.

— Виталик был здоровым ребенком, белокурым. Тихий, спокойный карапуз — он только учился ходить, держась за кровать. Его усыновили осенью-зимой 1988 года, я уверена. Пожалуйста, братик, отзовись, если ты читаешь эту заметку, — обратилась через «Комсомолку» к брату Диля Жестенева.

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