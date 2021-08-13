СГК приобрела новые системы очистки котлов для новосибирских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5

Фото: СГК.

Их общая стоимость - 271 млн рублей. Аппараты заработают на котлах обеих ТЭЦ к ноябрю текущего года. Это позволит на перспективу обеспечить более эффективную работу котлов - с меньшим объемом сжигаемого топлива, а соответственно, и выбросов.

СГК до ноября этого года завершит два инвестиционных проекта - на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Основной объем средств, 187 млн рублей, будет направлен на обновление морально устаревших систем очистки семи котлов ТЭЦ-3.

На ТЭЦ-5 Сибирская генерирующая компания проводит дополнительное оснащение действующих систем очистки шести котлов на общую сумму 84 млн рублей. Об этом 12 августа рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков представителям общественности, которые посетили ТЭЦ-3.

С модернизацией систем обдува мощность каждого котла увеличится до 320 тонн пара в час, рассказал Андрей Бабенков (на фото слева). Фото: СГК.

- Это аппараты, которые моют топку струей воды под давлением 5 атмосфер и по схеме, которую задает компьютер, смывают золу. Топка моется водой, а газоходы - паром. Пар и вода берутся из этого же котла - фактически он сам себя обслуживает, - пояснил принцип действия систем очистки котлоагрегатов главный инженер Новосибирской ТЭЦ-3 Андрей Бабенков.

Действовавшие до недавнего времени системы обдува на котлах ТЭЦ-3 главный инженер станции назвал почти архаичными: на их обслуживание требуется много средств, а эффективность низкая. В частности, это приводило к повреждениям поверхностей нагрева агрегата.

На котлоагрегаты ТЭЦ-3 устанавливают 16 аппаратов, из них 10 - на замену действующим. Еще 6 монтируют дополнительно, в новых зонах поверхностей нагрева. В результате мощность каждого котла увеличится на 14% - с 280 до 320 тонн пара в час. Суммарная полученная дополнительная мощность - 280 тонн пара в час - эквивалентна установке на станции еще одного котла, подчеркнул Андрей Бабенков.

Задача модернизировать системы очистки котлов Новосибирской ТЭЦ-3 была поставлена два года назад. Фото: СГК.

Кроме того, модернизация снизит суммарное годовое потребление топлива более чем на 4 тысячи тонн. Соответственно, снизятся и выбросы.

Задачу кардинально обновить старые системы очистки ТЭЦ-3 руководство Сибирской генерирующей компании поставило еще два года назад. Сначала системы очистки заменили на одном котле. Убедившись в эффективности, в СГК приняли решение модернизировать остальные семь котлов станции.

В случае с ТЭЦ-5 речь идет о дополнительном оснащении действующих современных систем обдува всех шести котлоагрегатов станции.

Основные системы очистки на ТЭЦ-5 установили еще в 2019 году с переводом станции на новый вид топлива: 48 дальнобойных водяных сажеобдувочных аппаратов и столько же глубоковыдвижных. Последние необходимы при работе в крупных котлах электростанций, так как обеспечивают глубину выдвижения обдувочной трубы в топочное пространство котла до 20 метров.

Подрядчик до ноября смонтирует дополнительно по четыре глубоковыдвижных аппарата на каждом котле - всего 24. Усиление системы очистки позволит поддерживать на высоком уровне температуру пара. Котлы в этом случае будут работать эффективнее.

Андрей Бабенков рассказал общественникам, как идет подготовка ТЭЦ-3 к отопительному сезону. Фото: СГК.

Помимо того, дооснащение котлов позволит снизить объем сжигаемого топлива на 30 тысяч тонн в год.

Общий объем инвестиционной программы СГК на пяти станциях Новосибирской области - ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве - в 2021 году составит 649 млн рублей. Стоимость ремонтной программы на всех станциях - 2,7 млрд рублей.