«Увезла мебель и забрала 40 тысяч рублей»: новосибирец-инвалид обвинил жену в воровстве после ее ухода

Сибиряк живет в полупустой квартире. Фото: предоставлено героем публикации.

43-летний новосибирец-инвалид Данил обвинил свою жену в присвоении чужого. Супруга ушла, прихватив с собой мебель и бытовую технику. Сибиряк считает это кражей, утверждая, что вещи были куплены на его деньги.

МАМА ПРОТИВ

Данил* с детства — инвалид II группы. У него проблемы со зрением, редкое наследственное заболевание. Однако это не помешало мне стать массажистом и встретить свою любовь.

С будущей женой Тамарой он познакомился в 2007 году. Все началось с романтичных свиданий, прогулок и милых подарков. Через пару лет пара решила сыграть свадьбу.

Супруги купили квартиру, Тамара родила мальчика и девочку. Однако Данил говорит, что не чувствовал себя нужным в семье.

— У меня всегда было ощущение, что мама Тамары против меня. Так же как и ее лучшая подруга. Тамара как не съездит к маме в гости в деревню, так постоянные дома начинаются ссоры, скандалы. Ей будто там мозги промывают и внушают что-то, — говорит сибиряк.

По словам мужчины, жена устраивала скандалы на пустом месте. То ее бесили разбросанные по дому носки, то немытая посуда. Накал страстей рос постоянно.

«ОНА ЗАБРАЛА МОИ ВЕЩИ»

В один момент Тамара решилась на ответственный шаг. Она собрала вещи, детей и уехала. По версии мужчины, супруга взяла не только свое, но и его имущество.

— Она забрала мебель, которую покупал я: диван, горку детскую, комоды, стол, два шкафа из прихожей, тумбочку. Она еще и деньги мои забрала — 40 тысяч, — возмущается Данил. — И бытовую технику забрала: пылесос, мясорубку, телевизор. Я этот список могу вечно продолжать.

Данилу пришлось поднимать камеры видеонаблюдения. Фото: предоставлено героем публикации.

Тамара подала на развод. Пока еще законный муж пытался дозвониться до нее, но бесполезно — не берет трубку.

— Телефон мой она заблокировала, никак не реагирует на сообщения. Мне пришлось вызвать полицию, — рассказывает Данил.

Он написал заявление в правоохранительные органы. Только уголовное дело там не возбудили.

— Мне сказали, что это гражданское дело — говорит Данил и внезапно добавляет. — Я хочу помириться со своей женой! И чтобы она вернулась вместе с детьми домой.

КП-Новосибирск не удалось связаться с женой Данила, чтобы узнать точку зрения — Тамара не берет трубку.

*Имена героев публикации изменены по этическим соображениям.

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