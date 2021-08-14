Самые вкусные рецепты варенья на зиму: его можно делать даже в морозилке!

Публикуем рецепты самого вкусного варенья из ягод: проверено годами! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближается осень, и хозяйки задумываются о том, где найти вкусные рецепты варенья на зиму. «Комсомолка» собрала способы заготовки полезного лакомства, проверенные годами. А помогла нам новосибирская пенсионерка Светлана Александровна.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МАЛИНЫ

Из малины готовится отличная «пятиминутка». На 1 килограмм малины нужно взять 700 — 800 граммов сахара. Смешать ягоду с сахаром, настоять, пока не даст сок. Поставить на огонь и кипятить 5 — 6 минут, снимая пенку. Разлить по стерильным банкам и закрутить.

А из малины - классическая пятиминутка. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

— Малину, размятую с сахаром, тоже можно замораживать в морозилке. Но у нее довольно крупные косточки, поэтому может получиться хуже, чем из клубники, — отмечает Светлана Александровна. — Лучше ее заготавливать именно горячим способом.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КЛУБНИКИ

«Пятиминутка»

Классический рецепт, без которого не обходились наши бабушки и который держат под рукой все современные хозяйки.

На 1 килограмм клубники необходимо взять 500 — 600 граммов сахара.

Клубнику засыпать сахаром, настоять пару часов, чтобы выделился сироп. Переложить ягоду в кастрюлю и поставить на медленный огонь. По мере нагревания снимать образовавшуюся пену, а после закипания подержать еще 5 минут. Горячее варенье разлить по стерильным банкам и закатать.

Из клубники получается вкусное "мороженое" варенье. Фото: Мария КНЯЗЕВА

«Варенье» в морозилке

Этот способ заготовки более необычен, так как не требует варки ягод, зато сохраняет все их полезные свойства. Для него нужно на 1 килограмм клубники взять 1 килограмм сахара.

Свежую клубнику промыть, обсушить, смешать из сахаром, размять толкушкой или блендером до мягкой консистенции. Разлить по емкостям и поставить в морозильную камеру.

— Два способа, которые мне очень нравятся, потому что я не люблю, когда в варенье стоит ложка. При такой заготовке очень хорошо сохраняются все витамины, — отмечает Светлана Александровна.

ВАРЕНЬЕ ИЗ СМОРОДИНЫ

Холодная заготовка

На 1 килограмм смородины взять 1,5 килограмма сахара.

Смородину перекрутить в мясорубке или измельчить в блендере, засыпать сахаром. Полученную смесь разлить по простерилизованным сухим банкам, закрыть крышкой и хранить в холодном темном месте.

КСТАТИ

Таким же способом пенсионерка советует заготавливать чернику и бруснику — традиционную ягоду Сибири.

— Соотношение этих ягод с сахаром взять один к одному. Также измельчить в мясорубке, смешать с сахаром и хранить в холодном месте. У ягод сохранятся все питательные вещества и витамины, а у брусники исчезнет горький вкус, — уверена наша собеседница.

Смородина - жесткая ягода, готовить из нее варенье нужно особым способом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горячая заготовка

На 3 литра смородины взять 4 литра сахара.

Смородину перебрать, помыть, залить 1,5 литра воды. Ягоду с водой прокипятить 20 минут, затем добавить сахар и варить до полного его растворения. Как только варенье закипит, сразу же снять с огня — и под закрутку.

— Варенье из второго рецепта, немного постояв, становится по консистенции как желе. Вкуснее такой смородины я ничего в жизни не делала. Но если ягоду переварить, она превращается в жесткие комочки, — предупреждает Светлана Александровна.

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