Самые вкусные рецепты варенья на зиму: его можно делать даже в морозилке!

Публикуем рецепты самого вкусного варенья из ягод: проверено годами!
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Приближается осень, и хозяйки задумываются о том, где найти вкусные рецепты варенья на зиму. «Комсомолка» собрала способы заготовки полезного лакомства, проверенные годами. А помогла нам новосибирская пенсионерка Светлана Александровна.
ВАРЕНЬЕ ИЗ МАЛИНЫ
Из малины готовится отличная «пятиминутка». На 1 килограмм малины нужно взять 700 — 800 граммов сахара. Смешать ягоду с сахаром, настоять, пока не даст сок. Поставить на огонь и кипятить 5 — 6 минут, снимая пенку. Разлить по стерильным банкам и закрутить.
А из малины - классическая пятиминутка.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
— Малину, размятую с сахаром, тоже можно замораживать в морозилке. Но у нее довольно крупные косточки, поэтому может получиться хуже, чем из клубники, — отмечает Светлана Александровна. — Лучше ее заготавливать именно горячим способом.
ВАРЕНЬЕ ИЗ КЛУБНИКИ
«Пятиминутка»
Классический рецепт, без которого не обходились наши бабушки и который держат под рукой все современные хозяйки.
На 1 килограмм клубники необходимо взять 500 — 600 граммов сахара.
Клубнику засыпать сахаром, настоять пару часов, чтобы выделился сироп. Переложить ягоду в кастрюлю и поставить на медленный огонь. По мере нагревания снимать образовавшуюся пену, а после закипания подержать еще 5 минут. Горячее варенье разлить по стерильным банкам и закатать.
Из клубники получается вкусное "мороженое" варенье.
Фото: Мария КНЯЗЕВА
«Варенье» в морозилке
Этот способ заготовки более необычен, так как не требует варки ягод, зато сохраняет все их полезные свойства. Для него нужно на 1 килограмм клубники взять 1 килограмм сахара.
Свежую клубнику промыть, обсушить, смешать из сахаром, размять толкушкой или блендером до мягкой консистенции. Разлить по емкостям и поставить в морозильную камеру.
— Два способа, которые мне очень нравятся, потому что я не люблю, когда в варенье стоит ложка. При такой заготовке очень хорошо сохраняются все витамины, — отмечает Светлана Александровна.
ВАРЕНЬЕ ИЗ СМОРОДИНЫ
Холодная заготовка
На 1 килограмм смородины взять 1,5 килограмма сахара.
Смородину перекрутить в мясорубке или измельчить в блендере, засыпать сахаром. Полученную смесь разлить по простерилизованным сухим банкам, закрыть крышкой и хранить в холодном темном месте.
КСТАТИ
Таким же способом пенсионерка советует заготавливать чернику и бруснику — традиционную ягоду Сибири.
— Соотношение этих ягод с сахаром взять один к одному. Также измельчить в мясорубке, смешать с сахаром и хранить в холодном месте. У ягод сохранятся все питательные вещества и витамины, а у брусники исчезнет горький вкус, — уверена наша собеседница.
Смородина - жесткая ягода, готовить из нее варенье нужно особым способом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Горячая заготовка
На 3 литра смородины взять 4 литра сахара.
Смородину перебрать, помыть, залить 1,5 литра воды. Ягоду с водой прокипятить 20 минут, затем добавить сахар и варить до полного его растворения. Как только варенье закипит, сразу же снять с огня — и под закрутку.
— Варенье из второго рецепта, немного постояв, становится по консистенции как желе. Вкуснее такой смородины я ничего в жизни не делала. Но если ягоду переварить, она превращается в жесткие комочки, — предупреждает Светлана Александровна.
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