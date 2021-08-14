Те самые рецепты огурцов на зиму: никаких горьких попок, только хруст!

Классические маринованные огурчики - лучшая закуска в холодную зиму. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Конец августа - самое время для того, чтобы заготавливать соленья, и многие хозяйки ищут вкусные рецепты огурцов на зиму. «Комсомолка» собрала для вас несколько подсказок, а нашими экспертами стали пенсионерка, которая постоянно балует родных хрустящими огурчиками, и блогер с 13-летним стажем в кулинарии.

РЕЦЕПТ ОТ НОВОСИБИРСКОЙ БАБУШКИ

Огурцы промыть, обрезать кончики, замочить на полдня в холодной воде, чтобы они стали жесткими и хрустящими, обсушить. В простерилизованные банки положить пряности - на двухлитровую банку понадобятся 2 - 3 бутончика гвоздики, полголовки чеснока, несколько горошин черного перца.

Затем сварить рассол: на 1 литр воды - 2 неполные столовые ложки соли грубого помола, довести до кипения.

С нашими рецептами огурцы получатся вкусными и хрустящими. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

— После этого заполнить банки огурцами и залить их сначала обыкновенным кипятком. Закрыть крышкой, настоять 5 минут, а потом слить воду. Это я делаю для первичной стерилизации огурцов. Уже после этого заливаю огурцы рассолом, сверху кладу лавровый лист и соцветия укропа, — делится пенсионерка Светлана Александровна.

ЧТОБЫ БЫЛО ВКУСНЕЕ

— Кто-то еще добавляет уксус, но я его никогда не любила. Поэтому на двухлитровую банку кладу две таблеточки аспирина и закручиваю банки. Многие кладут в огурцы сахар. Это тоже на любителя, я не добавляю. К тому же сахар может поспособствовать тому, что банка взорвется, — объясняет Светлана Александровна.

Добавлять в маринад сахар вовсе не обязательно. Фото: Анастасия БОНДАРЕВА

РЕЦЕПТ ОГУРЦОВ ОТ ФУД-БЛОГЕРА

Евгения Романова, повар со 115 тысячами подписчиков в Инстаграме, поделилась своими рецептами вкусных заготовок. Засаливать можно не только огурцы сами по себе, но и салаты!

Салат «Огурчик»

1 кг огурцов

200 г лука

80 г уксуса

35 г укропа

1/3 стакана масла

1,5 ч. ложки соли

1 ч. ложка сахара

Огурцы порезать кружочками, лук - кольцами, укроп измельчить. Все перемешать, добавить сахар, соль, уксус и масло. Дать салату настояться 20 минут, после чего разложить по банкам. Банки прикрыть крышками и простерилизовать заготовку в воде - прокипятить в течение 15 минут, после чего закатать.

Заготавливать можно еще и салаты. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Огурцы по-корейски на зиму

1 кг огурцов

250 г моркови

25 г соли

1 ч. ложка давленного чеснока

1/4 ст. ложки масла

1/4 ст. ложки 9%-ного уксуса

1/4 ст. ложки красного перца

1/4 ст. ложки сахара

1/4 ч. ложки приправы для корейской моркови

Огурцы порезать вдоль, морковь потереть на корейской терке. Все ингредиенты смешать и оставить в холодильнике на 4 часа. Затем разложить в стерильные банки, прокипятить их 10 минут и закатать.

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