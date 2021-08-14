Те самые рецепты огурцов на зиму: никаких горьких попок, только хруст!

Классические маринованные огурчики - лучшая закуска в холодную зиму.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Конец августа - самое время для того, чтобы заготавливать соленья, и многие хозяйки ищут вкусные рецепты огурцов на зиму. «Комсомолка» собрала для вас несколько подсказок, а нашими экспертами стали пенсионерка, которая постоянно балует родных хрустящими огурчиками, и блогер с 13-летним стажем в кулинарии.
РЕЦЕПТ ОТ НОВОСИБИРСКОЙ БАБУШКИ
Огурцы промыть, обрезать кончики, замочить на полдня в холодной воде, чтобы они стали жесткими и хрустящими, обсушить. В простерилизованные банки положить пряности - на двухлитровую банку понадобятся 2 - 3 бутончика гвоздики, полголовки чеснока, несколько горошин черного перца.
Затем сварить рассол: на 1 литр воды - 2 неполные столовые ложки соли грубого помола, довести до кипения.
С нашими рецептами огурцы получатся вкусными и хрустящими.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
— После этого заполнить банки огурцами и залить их сначала обыкновенным кипятком. Закрыть крышкой, настоять 5 минут, а потом слить воду. Это я делаю для первичной стерилизации огурцов. Уже после этого заливаю огурцы рассолом, сверху кладу лавровый лист и соцветия укропа, — делится пенсионерка Светлана Александровна.
ЧТОБЫ БЫЛО ВКУСНЕЕ
— Кто-то еще добавляет уксус, но я его никогда не любила. Поэтому на двухлитровую банку кладу две таблеточки аспирина и закручиваю банки. Многие кладут в огурцы сахар. Это тоже на любителя, я не добавляю. К тому же сахар может поспособствовать тому, что банка взорвется, — объясняет Светлана Александровна.
Добавлять в маринад сахар вовсе не обязательно.
Фото: Анастасия БОНДАРЕВА
РЕЦЕПТ ОГУРЦОВ ОТ ФУД-БЛОГЕРА
Евгения Романова, повар со 115 тысячами подписчиков в Инстаграме, поделилась своими рецептами вкусных заготовок. Засаливать можно не только огурцы сами по себе, но и салаты!
Салат «Огурчик»
1 кг огурцов
200 г лука
80 г уксуса
35 г укропа
1/3 стакана масла
1,5 ч. ложки соли
1 ч. ложка сахара
Огурцы порезать кружочками, лук - кольцами, укроп измельчить. Все перемешать, добавить сахар, соль, уксус и масло. Дать салату настояться 20 минут, после чего разложить по банкам. Банки прикрыть крышками и простерилизовать заготовку в воде - прокипятить в течение 15 минут, после чего закатать.
Заготавливать можно еще и салаты.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Огурцы по-корейски на зиму
1 кг огурцов
250 г моркови
25 г соли
1 ч. ложка давленного чеснока
1/4 ст. ложки масла
1/4 ст. ложки 9%-ного уксуса
1/4 ст. ложки красного перца
1/4 ст. ложки сахара
1/4 ч. ложки приправы для корейской моркови
Огурцы порезать вдоль, морковь потереть на корейской терке. Все ингредиенты смешать и оставить в холодильнике на 4 часа. Затем разложить в стерильные банки, прокипятить их 10 минут и закатать.
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