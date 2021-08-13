«На них будет охота»: гинеколог предсказал конкуренцию за фертильных женщин из-за снижения рождаемости

Главный гинеколог Новосибирской области Рэм Волков рассказал о тенденции снижения рождаемости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России падают показатели рождаемости, а фертильные женщины скоро могут стать редкостью. Об этом заявил главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков. Он рассказал КП-Новосибирск, как давно наблюдается эта тенденция, связана ли она с пандемией коронавируса и может ли привести к увеличению спроса на услуги суррогатных матерей.

— Вообще, рождаемость не пошла ко дну резко. Эти тенденции к снижению волнообразны и появились еще задолго до коронавируса. Примерно с 2017 года мы имеем снижение рождаемости на 7-8% в год. Сейчас складывается примерно такая же ситуация, как в 90-е годы, когда женщин репродуктивного возраста становится недостаточно, на них сейчас буквально «охота» начнется, — пояснил КП-Новосибирск Рэм Волков. — Сказать точно, с чем именно это связано, сложно, но в целом, я думаю, тут больше социальные причины. Женщины все чаще не хотят заводить детей, стремятся к независимости и больше времени уделяют карьере. Это, в сумме с общим снижением репродуктивного возраста, и формирует дефицит.

По словам медика, сейчас репродуктивным считается возраст женщины до 45 лет. А наиболее благоприятный возраст для материнства — от 20 до 25 лет. Но в среднем сейчас россиянки решаются на детей значительно позже.

— Сейчас средний возраст, когда женщина становится матерью, 28 лет. Со временем, можно предположить, что он будет увеличиваться, — пояснил КП-Новосибирск Рэм Волков. — Несмотря на то, что сейчас такого диагноза как «старородящая» не существует, как и каких-то связанных с этим рамок, нужно понимать, что после 35 лет у женщины возрастает риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями. Да и иными проблемами со здоровьем. Кроме того, в целом сама беременность может протекать достаточно непросто. Поэтому в таком случае женщинам нужно быть особенно внимательными к своему здоровью в период беременности и обязательно наблюдаться у врача.

Гинеколог уверен, что к какому-то резкому повышению спроса на суррогатное материнство подобная тенденция не приведет. Тем не менее, по словам специалиста, эта услуга в целом довольно популярна у современных молодых людей.

— Я думаю, многие прибегают к этому просто потому, что это проще, чем создавать свою семью с кем-то, заводить детей. Точную статистику, насколько это пользуется популярностью, в частности, у новосибирцев, я привести не могу, но в целом в практике вижу, что это пользуется спросом у людей, — пояснил КП-Новосибирск Рэм Волков.

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