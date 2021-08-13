«У меня перед глазами все поплыло»: новосибирец сбил таксу на глазах у ее хозяйки и сбежал

Линду сбили у пешеходного перехода. Фото: личный архив.

Четырехлетняя такса Линда была любимицей в семье сибирячки Светланы*: ее маленькая дочка души не чаяла в собаке, как и все дети с их двора. На прогулки перед сном Светлана ходила с Линдой сама: так было и 8 августа, когда случилась беда.

- Линда бежала впереди меня – поводок я отпустила. Знаю, что не надо так делать, но мы гуляли там раньше абсолютно также – все было в порядке, - рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Женщина уверят: перед тем, как отпустить собаку, посмотрела, что нет машин. А потом случилось то, чего никто не ожидал:

- Линду сбили около пешеходного перехода, в том месте, где автомобиль должен ехать со скоростью 20 км/ч. А он вылетел непонятно откуда и мчался со скоростью под 80 километров в час, - с ужасом вспоминает Светлана. - У меня есть голосовые сообщения с жутким скрипом тормозов в тот момент: я как раз шла и общалась в WhatsApp…

В этом месте Линда попала под машину. Фото: личный архив.

Удар был сильный. Даже подкрылок, о который ударилась собака, отлетел в сторону.

- У меня от ужаса перед глазами все плыло, поэтому я даже номер не видела, - говорит Светлана. – Единственное, что я помню, что водитель остановился, постоял возле скулящей раненой Линды и поехал дальше. По сути – сбежал с места аварии. Потом ко мне выбежали жильцы с соседнего дома - две девушки и парень, пытались помочь…

Светлана вызвала такси, чтобы доставить животное к ветеринару. Но уехать с первой попытки не удалось:

- Первый водитель сказал, что у него аллергия и нас никуда не повезет. Нам пришлось выйти из машины и ждать другое такси.

Увы, но такса получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось:

- На снимке было видно, что тазовая кость справа вообще оторвалась и ушла вниз. Доктор сказал, что это все, конец. Пришлось Линду усыпить, - плачет сибирячка.

Сейчас Светлана ищет виновника случившегося.

- Мы нашли запись камер видеонаблюдения, на которых есть момент, где сбили Линду, - говорит Светлана. – Надеемся, это поможет его найти!

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

*Имя сибирячки изменено по ее просьбе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.