Пять причин купить семейную «трешку» в проектах ГК «Расцветай»

Счастливые новоселы дома № 3 ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Трехкомнатные квартиры в хорошем доме - вершина «квартирной карьеры», ответственный выбор. По данным опроса ГК «Расцветай», более половины новосибирцев покупают большую семейную квартиру на длительный срок, чуть более четверти - 26% - на 10 - 15 лет, пока дети не вырастут.

Выгодная ипотека и материнский капитал дают возможность не ждать пенсии, чтобы накопить на комфортное жилье. Мы изучили нюансы на примере ассортимента трехкомнатных квартир в домах ГК «Расцветай» и нашли пять весомых причин купить жилье именно у этого застройщика.

ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Во дворе ЖК «Расцветай на Гоголя» современные игровые площадки для детей разных возрастов, спортивная площадка, воркаут, а также зона для отдыха со скамейками и зелеными насаждениями.

ПРЕВОСХОДНЫЕ ЛОКАЦИИ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ

Покупая квартиру, люди «покупают» район и его преимущества. Квартира в окраинном спальном жилмассиве сэкономит средства, но главе семьи придется стоять в пробках по дороге на работу, а маме - в очередях в переполненных поликлиниках. Вложения в квартиру в развитом престижном районе оправданны: это экономия времени всех членов семьи, гарантия безопасности.

По данным опроса ГК «Расцветай», каждый четвертый новосибирец готов менять район ради удобной логистики и экономии времени в дороге на работу.

Лариса Самойлова, руководитель агентства недвижимости «Афина Паллада», отмечает, что застройщик выбирает исключительно удобные для людей районы.

- Для ГК «Расцветай» характерен тщательный выбор локаций для комплексов, - говорит эксперт. - И правый, и левый берег - это максимальное приближение к метро, прекрасные транспортные развязки, достаточный объем сложившейся инфраструктуры. Рядом с комплексами - престижные школы и садики, детские поликлиники, парковые зоны.

«Расцветай на Маркса» - перспективный район вблизи строящегося Дворца спорта, рядом - метро и новые транспортные развязки. В шаговой доступности три детских сада, школа и два лицея, поликлиника и Новосибирская Областная клиническая больница.

«Расцветай на Красном» находится в 5 минутах ходьбы от метро, вблизи комплекса 8 школ и 7 детских садов, в районе возводят новую поликлинику. Рядом - Ботанический сад, Зоопарк и Заельцовский парк.

«Расцветай на Обской» расположен вблизи набережной. Рядом - «Речной вокзал», возможность комфортно добираться на левый и правый берег. Школа - в соседнем здании, детский сад - неподалеку. В районе строят новую школу и детский сад.

Комплексы в Центральном районе - «Расцветай на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской» - это близость сразу к нескольким центральным станциям метро, самые престижные школы (в том числе гимназия и экономический лицей) в шаговой доступности, Центральный парк и вся инфраструктура центра Новосибирска.

Новый жилмассив высокого уровня - это люди с достойным доходом, образованием и высокими амбициями, активные и успешные. Жители новых жилых комплексов комфорткласса поддерживают уровень, заданный застройщиком: здесь нет изрисованных стен, сломанных детских площадок и мусора у подъездов.

Вечнозеленые хвойные растения, высаженные на придомовой территории объектов ГК «Расцветай», выделяют полезные летучие вещества - фитонциды, которые способны убивать бактерии и другие вредные микроорганизмы. Фото предоставлено ГК «Расцветай».

СЕМЕЙНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА И ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ

Новая квартира определяет образ жизни членов семьи на десятилетие вперед. Где вы будете гулять с детьми и бегать по утрам, насколько безопасной будет дорога в школу или в бассейн для ребенка, как город будет развивать дорожную сеть.

«Расцветай на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской»: рядом - стадион «Спартак», два бассейна и Центральный парк.

Новостройка «Расцветай на Шамшиных». Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Рядом с кварталом «Расцветай на Маркса» скоро будет парк для прогулок и занятий спортом площадью 15 гектаров, строят спорткомплекс, новые дорожные развязки, благоустраивают набережную.

Благоустройство территории ЖК «Расцветай на Красном» уникально. Оно предполагает зонирование на площадки для занятий детей разных возрастов, здесь будет беседка, закрытая от дождя и ветра, которая позволит заниматься творчеством на открытом воздухе. В комплексе будет детская площадка для детей постарше и подростков, спортплощадка с оборудованием для кардио- и силовых тренировок, беседки для досуга взрослых и место для проведения праздников.

Плотная высадка деревьев будет использована для создания густых массивов, которые вкупе с одиночными деревьями и цветниками создадут зеленую зону. Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Лариса Самойлова отмечает, что родители ценят в проектах ГК «Расцветай» хорошие планировки двора, безопасную закрытую территорию комплекса:

- Важно, что в комплексах дворы без машин, место автомобилей - на подземной парковке, а в подъездах есть помещения для хранения колясок и велосипедов.

Покупая квартиру, вы воплощаете в жизнь свои мечты - об отдельной детской, личном кабинете, просторной столовой, удобной теплой парковке и шикарном виде из окна. Важно, чтобы застройщик мог реализовать такие мечты благодаря большому ассортименту планировок и чутко относился к потребностям горожан.

Лариса Самойлова отмечает, что для проектов ГК «Расцветай» характерны продуманные эргономичные планировки без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с одним и двумя детьми.

- Трехкомнатные квартиры в каждом доме ГК «Расцветай» похожи на конструктор, - говорит руководитель отдела новостроек Центрального агентства недвижимости Александр Задара. - Базовые планировки легко трансформируются под потребности жителей, зонирование жилых и нежилых зон определяют только желания семьи.

Также эксперт отмечает доступность паркинга в объектах ГК «Расцветай».

- Здесь есть удобные машино-места, где можно разместить сразу два, а то и три автомобиля по справедливой цене, что очень актуально для семейных людей: не нужно думать, куда поставить папин седан или мамин хетчбэк, - добавляет Задара.

Подземный паркинг «Расцветай на Ядринцевской». Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Опрос покупателей квартир в новостройках ГК «Расцветай» показал, что одно из весомых преимуществ при оценке вариантов трехкомнатных и многокомнатных квартир семейными парами - разнесенные спальни. Если спальня родителей в противоположной стороне от детской, то даже самые яркие детские баталии не помешают отдыху взрослых. Также в числе преимуществ планировок проектов ГК «Расцветай» два санузла, при этом один из них - рядом с родительской спальней.

Также в цене - кухни-гостиные и выделенные места под гардеробные и кладовые, зоны хранения, ведь большой семье нужно много места для семейных посиделок и игр с детьми, а количество вещей, которые надо вместить в квартиру, при появлении детей растет в геометрической прогрессии.

В целях безопасности новосибирцы просят, чтобы в детской не было балкона, а окна на кухне и в гостиной должны выходить во двор, чтобы играющего на площадке ребенка было видно.

Грамотные планировки делают квартиру адаптивной к потребностям хозяев, отмечают в ГК «Расцветай». В проектах застройщика несколько вариантов так называемых гибких планировок (например, при рождении второго ребенка семья может путем минимальной перепланировки обрести еще одну изолированную комнату).

- Самый удобный вариант - это всегда хайфлэт. Квартира с потолком 5,5 метра позволяет не только чувствовать уютный простор, но и создать мастер-спальню для родителей, где можно отдохнуть, уединиться, посвятить время себе. Такое пространство в пространстве, личная зона, как ничто иное, помогает укреплению семьи. Кстати, все хайфлэты в ГК «Расцветай» безопаснее в квадрате, потому что вход на последний этаж дома - только по индивидуальному чип-ключу, - комментирует Александр Задара, руководитель отдела новостроек Центрального агентства недвижимости.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Хорошо построенный дом помогает экономить на содержании жилья, дает уверенность в отсутствии дополнительных вложений. В отделе продаж ГК «Расцветай» рассказали, что чаще всего новосибирцы оценивают качество дома по уровню чистовой отделки в квартире: ровные ли стены и пол, аккуратно ли проведены работы. При этом стоит поинтересоваться, какого производителя стеклопакеты и фурнитура к ним, какие входные двери будут в новой квартире, какая разводка отопления запланирована. В проектах ГК «Расцветай» разводка отопления горизонтальная, что дает возможность установить счетчик тепла на квартиру и экономить десятки тысяч рублей в год.

Новоселам остаются только приятные хлопоты по подбору обоев, покрытия для пола и потолка - все черновые работы уже выполнены застройщиком. Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Качественная предчистовая отделка позволит быстро переехать в новую квартиру, уделяя силы и средства только эстетической стороне ремонта, без грязных работ и затрат на цемент и трубы. В перечень проделанных застройщиком работ входит стяжка с шумоизоляцией, что позволит хозяевам квартиры не краснеть перед соседями снизу из-за расшалившихся с мячом детей. Установленные клапаны приточной вентиляции обеспечат хороший микроклимат, свежий воздух без затрат на бризеры. Оконные стекла со специальным напылением сохраняют прохладу летом и тепло зимой, а мощная стальная дверь с дополнительной защитой от звуков и возможностью кодировки замка поможет чувствовать себя в полной безопасности.

Примерно половина опрошенных при выборе квартиры ориентируются на сумму возможного ипотечного кредита и посильного ипотечного платежа. При этом каждый пятый новосибирец готов двигаться по стоимости жилья, если предложенный вариант будет обладать рядом весомых преимуществ. По данным исследования застройщика, 8 из 10 покупателей готовы доплатить за хороший вид из окна, а каждый второй - за подходящую планировку.

УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕКЕ ДЛЯ СЕМЕЙ

Льготная ипотека, в том числе предложения для семей с детьми - реальная возможность купить квартиру сейчас.

Лариса Самойлова констатирует, что выгодные ставки позволяют купить жилье лучшего качества:

- Несомненно, льготные программы делают покупку квартиры выгодной именно сейчас: благодаря низким ставкам люди будут в прибыли уже на этапе сдачи дома.

«Расцветай на Ядринцевской». Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Так, примерный ипотечный платеж (семейная ипотека под 6%, кредит на 20 лет) за трехкомнатную квартиру площадью 77 квадратных метров при первоначальном взносе 3 миллиона рублей (продажная цена однокомнатной квартиры) составит около 29 тысяч рублей, что сопоставимо с затратами на аренду квартиры. Уменьшить платеж могут внесенные средства маткапитала и суммы налогового вычета.

При этом, отмечают эксперты, средняя ставка по ипотеке к концу года может вырасти до 9%: стоит оформлять ипотеку не мешкая, прямо сейчас.

По данным аналитиков экосистемы недвижимости «Метр квадратный», уже почти половина банков более чем из 20 представленных в ипотечном брокере компании с начала июля пересмотрели свои ставки в сторону увеличения, в среднем на 0,4 п. п.

- Банки готовятся повышать ставки по жилищным кредитам, и при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ к концу года они могут вырасти до 9%. По нашей оценке, новые условия будут сформированы на рынке в ближайшее время, а значит, прямо сейчас еще есть шанс взять ипотеку максимально выгодно, - комментирует генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

Застройщик может помочь и в создании дизайн-проекта семейной резиденции. Дизайнер ГК «Расцветай» рассказала, что сейчас в отделке новосибирцы предпочитают скандинавский стиль, экомотивы, минимализм.

- Стало больше пожеланий по натуральным, природным материалам в отделке, - комментирует эксперт. - Распространено требование по организации качественного рабочего места и зоны для общения всей семьи.

- Мы предлагаем эти квартиры как раз тем семьям, которые хотят жить удобно, но в черте города. И им они нравятся, - резюмирует рассказ о преимуществах семейных квартир в объектах ГК «Расцветай» Александр Задара. - По нашим наблюдениям, 4 из 10 покупателей выбирают квартиру именно здесь, а ведь риелторы Центрального на этапе подбора показывают им в среднем до 6 объектов.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; СЗ «Расцветай на Обской»; СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; СЗ «Дом на Шамшиных»; СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф