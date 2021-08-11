Борис Богатков - легендарный новосибирский поэт. Фото: предоставлено музеем школы им. Б. Богаткова.

11 августа 2021 года исполняется ровно 78 лет, как новосибирский поэт Борис Богатков героически погиб в бою за Гнездиловские высоты под Смоленском. Поэт-фронтовик оставил всего 44 стихотворения. Спустя десятилетия в Новосибирске в его честь назвали одну из главных автомагистралей и школу. Каким запомнил героя родной город — в нашем материале.

ДЕТСТВО БЕЗ МАТЕРИ И ЛЮБОВЬ К ЛИТЕРАТУРЕ: БИОГРАФИЯ БОРИСА БОГАТКОВА

Будущий поэт родился 3 октября 1922 года в селе Балахта близ Ачинска Красноярского края. В семье он был единственным ребенком. Отец Андрей Михайлович был партийным работником и часто уезжал в командировки. Мать Мария Евгеньевна преподавала математику.

Бориса (на фото вверху, в центре) с детства поддерживали родные, привив ему любовь к литературе. Фото: предоставлено музеем школы им. Б. Богаткова.

Борису выпало трудное детство. В 1931 году его мать тяжело заболела и больше не вернулась из больницы. Тогда девятилетнего мальчика взяла на воспитание его тетя Татьяна Евгеньевна Зыкова, которая жила в Новосибирске. Она тоже была учительницей и записала Борю в школу рядом со своим домом. Сейчас эта школа носит имя ученика, которого знает весь Новосибирск.

Тетя заменила юному Боре мать; отец часто разъезжал по командировкам. Фото: предоставлено музеем школы им. Б. Богаткова.

Любовь к литературе у Бориса появилась с самого раннего детства. Родные в любую свободную минуту читали ему сказки, стихотворения. С 10 лет мальчик сам взялся писать стихи на любых клочках бумаги, которые попадутся под руку. Боря был большим поклонником Маяковского и вначале подражал ему. Его первые произведения печатали в стенгазетах, «Пионерской правде». А вскоре он уже печатался в журнале «Сибирские огни». А в 1938 году 16-летний Богатков получил первую награду — грамоту на Всесоюзном смотре детского литературного творчества за поэму «Дума о красном флаге». Весть о юном даровании из Сибири дошла и до Алексея Толстого, автора сказки о Буратино. Писатель назначил Богаткова персональным стипендиатом.

Кроме поэзии Борис увлекался плаванием, лыжами, легкой атлетикой, играл в футбол. Но литература была его постоянной спутницей, и именно ей он захотел посвятить жизнь, поступив в 1940 году в Московский литературный институт имени Горького. Вечером он учился, а днем работал проходчиком в Московском метро. Юноша мечтал сделать как можно больше, но тут грянула война…

ГОДЫ ВОЙНЫ И «ОКНА ТАСС»

Узнав о начале Великой Отечественной, Борис Богатков пошел в военкомат и попросился в летное училище. Но мечте о небе не суждено было сбыться, и тогда Богатков решился пойти добровольцем сразу на фронт. Осенью он получил тяжелую контузию, был демобилизован из армии и снят с воинского учета. И тогда поэт решил бороться с врагом другим оружием — словом.

Он устроился на работу в «Окна ТАСС», писал сатирические стихи о фашистах. Его поэмы и куплеты появлялись также в газете «Красноярская звезда» и радиопередаче «Огонь по врагу».

В 1942 году, несмотря на запреты врачей, Борис вернулся на фронт, попал в 22-ю Сибирскую добровольческую дивизию. Получил звание старшего сержанта и должность командира взвода автоматчиков. Через год войска Западного фронта, в которые входила дивизия, почти дошли до Смоленска. На пути бойцов встали хорошо укрепленные немцами Гнездиловские высоты. За высоту 233,3 (Спас-Деменский район Калужской области), ключевую позицию врага, шли особенно ожесточенные бои. Полк из Новосибирска несколько раз штурмовал фашистские укрепления, но никак не мог их взять. Борис к тому времени как раз закончил свою «Песню сталинской дивизии». И решил посреди адского шума и грохота запеть ее, приободрить однополчан.

Мы вышли из заводов,

Пришли с полей колхозных

Новосибирской области родной.

Немало получили враги ударов грозных

От сталинской дивизии стальной.

К Германии проклятой,

Пожарами объятой,

Несем мы беспощадные штыки,

Гвардейцы-добровольцы,

Упрямые ребята,

Отважные бойцы-сибиряки!

Поэт поднял песней взвод в атаку и привел его к победе — Гнездиловские высоты были взяты. Но сам ту битву, увы, не пережил. На момент смерти Борису Богаткову было чуть больше 20 лет.

Богатков был награжден орденом Отечественной войны I степени посмертно. Фото: предоставлено музеем школы им. Б. Богаткова.

Наследие

Сейчас в Новосибирске именем Бориса Богаткова названа не только улица, соединяющая улицу Доватора с Октябрьским мостом, но также школа № 3 на улице Октябрьской и библиотека на улице Никитина.

Новосибирская школа, в которой учился поэт-фронтовик, теперь носит его имя. Фото: предоставлено музеем школы им. Б. Богаткова.

А на аллее возле СибГУТИ поэту-фронтовику в 1977 году поставили мраморный памятник. Создал его скульптор Михаил Иванович Меньшиков, тоже участник Великой Отечественной войны. А деньги на возведение собрали комсомольцы, участвуя в субботниках.

Памятник Богаткову в Новосибирске. Фото: Влад КОМЯКОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.