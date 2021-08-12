Вектор движения Барнаул - Новосибирск

Генеральный директор ГК «Новосибирский квартал» и «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов.

ГК «Новосибирский квартал» и «Жилищная инициатива» стартуют с серией проектов в Первомайском районе Новосибирска. Компания переводит в столицу Сибири часть производственной команды. Генеральный директор ГК Юрий Гатилов рассказал о трендах рынка и больших планах по застройке новых площадок. Подробности - в нашем материале.

- Юрий Александрович, к Дню строителя девелоперы и застройщики подводят промежуточные итоги года. Каким он становится для вашей компании? В чем его особенности?

- День строителя для меня святой праздник, почти второй день рождения. В этом году, несмотря на перипетии пандемии и разного рода сложности, мы подходим к нему в благоприятном режиме. Суммарно в Новосибирске и Барнауле мы будем сдавать порядка 150 - 170 тысяч квадратных метров жилья. Это хороший результат.

- Как пандемия сказывается на строительной отрасли?

- Сегодня отмечаю такую тенденцию: на пандемию валят любые просчеты и сложности. Но для строительной сферы непосредственно пандемия не была слишком уж весомой причиной, по которой снижаются объемы строительства и строительные компании уходят с рынка. Куда больше на нас влияют причины косвенные. В этом году мы острее ощутили то, насколько экономики интегрированы, насколько связаны глобально. Локдауны в ряде стран обрушили все показатели, спровоцировали накачку экономик деньгами. Металлургический сектор увидел в этом возможности, но, как следствие, в России произошло серьезное увеличение стоимости строительных материалов.

- Государство выбрало строительную отрасль своеобразным драйвером экономики, запустило серию льготных ипотечных программ. Насколько это решение кажется вам оправданным?

- Я всегда говорил, что жилое строительство не может быть полноценным драйвером экономики, как энергетика и промышленность. Строительство - это обслуживающая отрасль экономики. Но в нынешней ситуации это основной сегмент экономики, который влияет на ситуацию в стране. Думаю, решение о запуске льготных программ было верным по многим причинам: удалось сохранить занятость людей в строительной отрасли и ряде сопутствующих, создать продукт с добавленной стоимостью, переключить внимание большой части населения на возможность позитивных изменений в жизни, связанных с покупкой комфортного жилья.

- С прошлого года мы наблюдаем достаточно серьезный рост цен на рынке недвижимости. Как это сказывается на благополучии строительных компаний? Стали ли вы больше зарабатывать?

- Зарабатывать стали однозначно меньше. Мы постарались максимально сохранить цены на наши квартиры на прежнем уровне. На рост стоимости квартир повлияло, в первую очередь, проектное финансирование, а вовсе не льготная ипотека, как об этом кричат псевдоэксперты. Застройщики вынуждены теперь брать недешевые банковские деньги. Я еще три года назад говорил, что проектное финансирование будет взрывным моментом, после которого начнется ценовое ралли. Вторая причина - подорожали строительные материалы. Так что причислить строителей к бенефициарам нынешнего роста цен, к сожалению, нельзя.

- Вы изначально критично восприняли идею проектного финансирования и значительную часть объектов завершали в соответствии со старым законодательством. Как обстоят дела сегодня?

- Назвался груздем - полезай в кузов. Мы никуда не денемся, поскольку закон принят. Не скрою, смотрю на необходимость сотрудничества с банками без энтузиазма. Выросла стоимость жилья, покупатель вынужден переплачивать, да и сама строительная отрасль существенно пострадала. Если, например, в 2015 - 2016 годах Новосибирск получал 60 - 70 разрешений на строительство, то в этом году не более 30. Цифры говорят сами за себя. Рынок сжался.

Проектное финансирование высасывает из застройщика все. Раньше на стадии котлована мы предлагали инвесторам квартиры по максимально низким ценам. Сейчас при проектном финансировании дешевый продукт практически не нужен. Деньги платит банк, и надо вытащить максимум из всего.

- А преимущества?

- Преимущества получили столичные застройщики: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край. Там увеличение стоимости строительства на 20% никак не повлияло на маржинальность проектов. Застройщики просто увеличили цены на 50%, при этом платежеспособных покупателей там все равно достаточно. А в низкомаржинальных регионах дельта очень низкая. Любой просчет чреват прекращением проектного финансирования, как показали некоторые примеры. Кстати, нас финансируют региональные отделения больших банков, и они тоже видят нашу проблему, солидарны с нами. Уверен, будущее проектного финансирования в регионах - это союз региональных отделений банков и застройщиков. Они отстаивают наши интересы, им деваться некуда.

- Нужны какие-то более тонкие настройки для регионов?

- Конечно. Я являюсь председателем СРО «Алтайские строители», вхожу в Союз строителей Алтайского края, состою в СРО Новосибирской области. Мы подали пример: написали в Министерство строительства РФ, а также губернатору несколько просьб и рекомендаций, банки нас поддержали. Мы предлагаем сократить процентную ставку для низкомаржинальных регионов, выработать для них особую стратегию. В России 59 дотационных регионов, и работа на местном уровне сейчас очень важна. Важно взаимодействие региональных банков, властей и застройщиков.

- При всей критичности ситуации ваша группа компаний нарастила объемы строительства…

- Мы предвидели эту ситуацию, и у нас был большой задел. Конечно, и опыт сказывается. Я напомню нашим читателям, что компания «Жилищная инициатива» была основана в 1998 году, когда Россию накрыл существенный финансовый кризис. Потом были 2006, 2008, 2014 годы… Одним словом, нас сложностями не напугать. Мы надеемся, что и в этом году мы переформатируемся, увеличим свои объемы и сохраним позиции на рынке новостроек.

У нас большие планы. В Новосибирской области мы рассматриваем несколько новых площадок. Более того, переводим в Новосибирск часть команды из Барнаула. Управленческое звено останется в Барнауле, а производственные силы перебазируются в столицу Сибири.

- Получается, если говорить о городе - локомотиве для вашей компании, то сегодня это все-таки Новосибирск?

- В какой-то мере да. Продажи в обоих городах идут примерно одинаково, но в Новосибирске постоянно прирастает население. Для застройщика это важный фактор. В городе кипит бизнес-жизнь, генерируются доходы населения, миграционные потоки входят в него мощной рекой. Мы анализируем возможности постоянно, и сегодня в Новосибирске их объективно больше.

- Вы один из основных застройщиков Барнаула, а в Новосибирске строите всего один дом в центре. Остальное - это Новосибирский сельский район и Краснообск. Почему так сложилось?

- Пока еще мы не вышли на основные показатели непосредственно в Новосибирске. При этом в позапрошлом году в Новосибирской области мы построили жилья больше всех. Дело в том, что наши проекты - микрорайон Фламинго и ЖК Кольца - хоть и строятся формально в области, новосибирцами воспринимаются как часть города. Поэтому нельзя сказать, что мы сугубо областной застройщик, в Новосибирске нас хорошо знают. Меня даже поначалу удивляло, насколько хорошо.

- Вас удивил тот факт, что микрорайон Фламинго вошел в топ-10 народной премии НГС? За счет чего вам удалось получить такую высокую оценку общественности?

- Просто мы никогда не строили по принципу «дешево и сердито», когда в чистом поле ставится коробка, ей дается цветастое название, а дальше реклама делает свое дело. Фламинго - это не самый дорогой район Новосибирска, но люди, живущие в нем, по-настоящему довольны. Почему? Качество, продуманность, комфорт. Симпатичные малоэтажки, двор без машин, разветвленная инфраструктура для детей и спорта - мы честно отработали в этом проекте все до мелочей. Неудивительно, что люди наши старания оценили. Сейчас в микрорайоне Фламинго разрабатываются проекты детского сада и школы. Мы уделяем большое внимание благоустройству, озеленению, быту наших инвесторов. Это дало свои плоды. Покупатель сегодня отлично понимает, кто строит кое-как, лишь бы продать, а кто - на долгосрочную перспективу. Я думаю, в ближайшем будущем мы покажем себя на рынке Новосибирска еще более достойно.

- Сегодня далеко не все застройщики стремятся строить кварталами. В то же время на федеральном уровне появляются рекомендованные стандарты жилого строительства, где комплексная застройка в приоритете. Как вы к этой идее пришли?

- Мы начали строить кварталами в Барнауле не потому, что считали это единственно верным путем, - просто так получилось. Но эта практика позволила нам увидеть и осознать, сколько преимуществ получает наш покупатель за счет того, что приобретает квартиру в новом микрорайоне: новые коммуникации, единство стиля территории, проработанные вопросы безопасности. Даже такую элементарную опцию, как утренняя пробежка, вы не обеспечите, если строите один домик. В любом случае мы ассоциируем себя с квартальной застройкой, с выстроенным долгосрочным диалогом с инвесторами, с управляющей компанией. Мы полностью поддерживаем микроклимат в своих районах, поэтому жить в них комфортно и через 10 лет после завершения строительства.

- Вы начали строить малоэтажки, когда все возводили огромные многоэтажные дома. И как ни странно, точно попали в запрос покупателя. Какие сегодня новые решения вам подсказывает ваше чутье?

- Вы правы, мы являемся в России пионерами комплексной малоэтажной застройки. Сегодня наша компания заходит на рынок с новым продуктом - осваивает индивидуальное жилищное строительство. Вы говорите про чутье… Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы почувствовать, как устал человек от каменных трущоб. Ему все больше хочется побыть наедине с природой, и я думаю, что многие оценят наш новый формат: мы планируем выйти на рынок недвижимости с недорогими загородными домами.

К примеру, у человека есть квартира, а также небольшой индивидуальный домик с отоплением и водоснабжением, который полностью автономен. Человек летом живет в загородном доме, а зимой - в квартире. Когда-то подобная стратегия была популярна. Помните, в начале XX века вся элита стремилась на лето разъехаться по дачам? Есть ощущение, что запрос на подобный продукт формируется именно сейчас.

- Вы идете в индивидуальное строительство? Вам кажется, что это перспективно?

- На первый взгляд, это не так уж перспективно и не так выгодно. Прибыльность индивидуального жилищного строительства не высока. Но за комплексным строительством будущее, а мы будем развивать коттеджный поселок рядом с микрорайоном Фламинго. В таком контексте эта история выглядит более привлекательной, верно? Единая управляющая компания, единые подходы к благоустройству, общая инфраструктура - ни один бюджетный коттеджный поселок не сможет себе такого позволить. А у нас получается синергетический эффект.

- Вы вводите этот формат для того, чтобы расширить свое предложение на рынке?

- Да, наша задача - расширить предложение, чтобы выдать покупателям больше возможностей. На сегодняшний день у нас складывается неплохой ассортимент жилья. Помимо квартир в микрорайоне Фламинго, мы успешно продаем ЖК Кольца в Краснообске - симпатичный, насыщенный инфраструктурой проект. Также входит в завершающую стадию «Дом на Дачной» - многоэтажка в центре Новосибирска с подземным паркингом. В ней еще осталось несколько квартир.

- Планируется ли старт новых проектов?

- Мы прорабатываем пять участков в центре Новосибирска для строительства дома повышенной комфортности. Выберем тот, который покажется самым оптимальным. Также занимаемся разработкой двух проектов в Первомайском районе - в районе Кольцово и в районе улицы Одоевского. Речь идет вновь о квартальной застройке. Мы построим по 150 - 250 тысяч квадратных метров жилья. Я думаю, мы широко презентуем эти проекты уже в следующем году. За минувший год наша компания стала мощнее и собраннее, команда выросла профессионально, а значит, приходит время трансформаций и проектов нового уровня.

ООО «СЗ «Новосибирский квартал»

Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 30

8 (383) 347-11-11

novosibirsk-nk@yandex.ru

www.nsk-kvartal.ru

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