В Новосибирске партия «Новые люди» соберёт подписи для отставки мэра Локтя

Фото: партия «Новые люди».

Для этого по закону необходимо собрать инициативную группу из тысячи человек. Встреча пройдёт в эту среду, 11 августа, в 20.00 по адресу Кубовая, 103/2 (возле ТЦ «Стрижи»).

- Процедура отзыва мэра сложная, в России не было подобных прецедентов. Но мы уверены в успехе, особенно учитывая масштабы поддержки наших идей новосибирцами. После встречи инициативной группы у нас будет 20 дней, чтобы собрать 60 тысяч подписей. Уже сейчас многие спрашивают, как поддержать нашу идею и остановить то безобразие, которое происходит при нынешнем мэре. Когда мы соберём подписи, горсовет по закону будет обязан объявить референдум, - отмечает депутат Заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Полтора месяца назад новосибирское отделение партии «Новые люди» подготовило законопроект о возвращении прямых выборов мэров по всей России. Если его одобрит Заксобрание, то затем проект направят в Госдуму, где примут окончательное решение.