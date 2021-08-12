Сибирячка нашла больше 200 братьев и сестер, изучая мамину тетрадку

Валентина Ивановна собирает информацию о родственниках больше 10 лет. Фото: Анна ПАШАГИНА

Насколько хорошо вы знаете свою семью? Обычно в школе на уроках истории ученики рассказывают про маму, папу, бабушку, дедушку ну и максимум про одного прародителя. 75-летняя Валентина Маньковская из Новосибирска смогла бы утереть нос любому. Она давно собирает информацию о своих родственниках и дошла уже до 14-го поколения. Почему она решила составить генеалогическое древо и как ей это удается, пенсионерка рассказала КП-Новосибирск.

«МАМА ПОЕХАЛА МЕНЯТЬ ВЕЩИ НА ПРОДУКТЫ»

Жизнь пенсионерки Валентины Маньковской можно назвать необычной с самого ее появления на свет. Женщина родилась в 1945 году в порту Красноярского края.

— Моя мама тогда поехала в другой город, чтобы обменять вещи на еду. И когда возвращалась обратно, начала рожать прямо на пароходе, который в этот момент пристал к причалу. Как мне потом рассказывала мама, роды у нее принимала акушерка, работавшая в войну в госпитале. Это были ее сотые роды, — рассказала КП-Новосибирск Валентина Маньковская.

Иван пропал в 1941 году. Фото: Анна ПАШАГИНА

Женщина знала, что у нее много родственников, но не со всеми могла познакомиться. Кто-то далеко жил, кто-то давно умер.

— Моя мама всю жизнь переживала, что не может найти своего старшего брата Ивана и своего дядю Мишу. Иван пропал без вести в 1941 году, а Михаила арестовали в 1938-м. Никакой информации о них не было. Мама искала их вплоть до своей смерти. Когда она умерла в 2009 году, я решила продолжить ее дело и найти близких, — говорит сибирячка.

Михаила арестовали в 1938 году. Фото: Анна ПАШАГИНА

ОДИН — В КОНЦЛАГЕРЕ, ДРУГОЙ — В ТЮРЬМЕ

Валентина решила сначала найти маминого брата. Шансов было больше, потому что парень пропал во время Великой Отечественной войны.

— Я начала писать в администрации, архивы Красноярского края, но больше всего мне помогли поисковики, занимающиеся поиском людей, пропавших в годы войны. Им попался архив, где была карточка Ивана. Я посмотрела ее, и все данные совпали. Ну, я и продолжила копать, — объясняет пенсионерка.

Валентине удалось выяснить, что он был солдатом и похоронен недалеко от поселка Гудогай в Республике Беларусь. Иван не пропал без вести, а попал в немецкий концлагерь, где и был убит.

— После этого я начала поиски дяди Миши. Информации было очень мало. Я знала, что он работал корректором в красноярской газете, и в 1938 году его арестовали во время репрессий, — продолжает женщина.

Архивное дело пропавшего Михаила. Фото: Анна ПАШАГИНА

Она сделала запрос в Красноярское УФСБ, и ей удалось достать дело родственника. Как оказалось, Михаила обвинили в том, что он состоял в террористической организации. А что с ним произошло дальше, история умалчивает.

«У МЕНЯ БОЛЬШЕ СОТНИ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР»

Казалось бы, Валентине Ивановне можно успокоиться — все тайны семьи раскрыты. Но пенсионерка настолько вжилась в роль поисковика, что решила составить генеалогическое древо и найти всех своих родственников.

— Для старта у меня было хорошее подспорье — мамина тетрадка. В свое время она для племянницы перечислила всех родственников, с которыми общалась по переписке. Отталкиваясь от этой информации, я начала изучать свою родословную, — добавляет сибирячка.

В этой тетради мама сибирячки расписала всех родных. Фото: Анна ПАШАГИНА

Валентина вместе с мужем поехала в родной город Минусинск, где жила раньше со своей семьей и где проживали ее родственники. Там им пришлось изучать метрические (церковные. — Ред.) книги, работать с архивными документами, чтобы найти какую-то информацию о близких.

— На сегодняшний день я нашла 215 братьев и сестер — двоюродных, троюродных и более дальнего родства. Со многими поддерживаем общение. Также мне удалось найти пять могил родственников. На одной из них мы даже скинулись с родней и установили памятник, — делится успехами Валентина Ивановна. — Мои братья и сестры живут в Абакане, Алмате, Хакасии.

Валентина Ивановна рисует генеалогическое древо. Фото: Анна ПАШАГИНА

Сибирячка продолжает поиски и не собирается останавливаться. В генеалогическом древе до сих пор есть пробелы, которые хочется устранить.

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