Сами дали, а теперь наказывают: чиновники требуют у многодетной семьи 2 миллиона рублей за недостроенный дом

В семье Антиповых трое детей. Фото: предоставлено героем публикации.

Меры государственной поддержки для семьи Антиповых с тремя детьми обернулись настоящим испытанием. Сначала администрация Искитимского района осчастливила сибиряков возможностью наконец-то обрести крышу над головой, а теперь судится с ними и требует вернуть выделенные деньги обратно. Где семье, которая ютится на съемной квартире, взять такую огромную сумму — почти 2 миллиона рублей, — чиновников не интересует. Почему местные власти передумали помогать этим людям — в материале КП-Новосибирск.

ДОМ МЕЧТЫ

Семья Антиповых с тремя детьми переехала из Казахстана в Новосибирск в 2016 году. Родители собрали все свои сбережения и купили небольшой участок земли в поселке Лебедевка Искитимского района. Еще тогда решили, что построят большой и светлый дом с огородом на участке и газоном во дворе. Супруги запланировали накопить денег и потихоньку, кирпичик за кирпичиком, идти к своей мечте. Но первой проблемой на этом пути стала работа.

— В Казахстане муж отслужил 15 лет в пожарной части, было много наград и поощрений. Но, к сожалению, продолжить службу в Новосибирске он не смог. Оказалось, что тот опыт и звание в России не засчитываются. Тогда он пошел на стройку. А я устроилась в школу, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Антипова.

Вскоре у женщины начались серьезные проблемы со здоровьем, ей пришлось оставить педагогику и посвятить свое время хождению по врачам. Все заботы по зарабатыванию денег легли на плечи главы семейства. О каких-то накоплениях на свою недвижимость и речи быть не могло.

Ирина до сих пор надеется, что они смогут построить дом. Фото: Дмитрий Кабанов.

— Мы едва сводим концы с концами. Супруг зарабатывает 40 тысяч в месяц. 20 тысяч отдаем за съемную квартиру, покупаем продукты и просто чудом выкручиваемся. Ведь детей надо обувать, одевать, они в школу ходят. Никаких пособий на них я до сих пор не получаю. Загвоздка в том, что у нас хоть и есть гражданство, но действует временная регистрация, а с ней в детских выплатах мне отказывают, — говорит Ирина.

Но тут неожиданно Антиповы вытянули самый настоящий счастливый билет. Районная администрация признала их нуждающимися в улучшении жилищных условий и выдала сертификат на сумму 1 миллион 865 тысяч рублей на строительство своего дома. Произошло это в 2019 году. Родители и дети прыгали от счастья. Им казалось, что вот теперь-то жизнь наладится.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Получение такой нужной и важной государственной поддержки вдохновило многодетную семью. Они перенесли свой дом мечты из фантазий на бумагу, сделали проект и принялись за дело.

— Медлить было нельзя, ведь по условиям, которые нам поставила администрация, мы должны были за год и три месяца на голом участке возвести жилье и сдать его в эксплуатацию. Первым делом заключили договор с фирмой по заливке фундамента. Вот тут и столкнулись с бюрократическими проволочками, — объясняет многодетная мама.

Оказывается, деньги на стройку, лежащие на счету, нельзя было самостоятельно кому-то переводить и рассчитываться ими за материалы. Технология оказалась сложной. Необходимо было сначала заключить договор с фирмой-подрядчиком, согласовать его, подписать у чиновников, получить разрешение на оплату материалов, дождаться перевода средств и только после этого что-то строить.

Пока Антиповы возвели только стены. Фото: предоставлено героем публикации.

— Первый договор мы согласовывали раз пять или шесть. То форма не такая, то запятой где-то нет — намучались. С горем пополам в итоге залили фундамент в мае 2019 года. Взялись за стены. Там была такая же волокита. Следом шла крыша. Договор на материалы для нее мы подписали в декабре. Все суммы были согласованы по смете, которую также в 2019 году и утверждали, — перечисляет этапы стройки Ирина.

И вот когда, казалось бы, все основное уже было сделано, случилось самое страшное — пандемия.

ФОРС-МАЖОР

Все помнят, как жизнь в стране буквально остановилась весной 2020 года. Всех повально посадили на карантин и самоизоляцию. Строительные фирмы и бригады не стали исключением из списка. Люди сидели запертые в четырех стенах и, опасаясь штрафов, даже носа на улицу не высовывали. Стройка зависла.

— Нашу семью беда тоже коснулась. В Казахстане умерла мама мужа. Мы срочно уехали заниматься похоронами, а потом, вернувшись из другой страны, отсидели дома положенный карантин, — со слезами вспоминает женщина.

А тем временем сроки по сдаче готового жилья уже поджимали.

Спустя восемь месяцев после заключения договора на возведение крыши администрация наконец-то перевела компании — поставщику материалов утвержденную сумму.

— И вот мы поехали забирать крышу, а нам говорят: «Извините, ребята, но за восемь месяцев цены поменялись. Вы нам перевели 176 тысяч, а все это стоит уже 400. Доплачивайте и забирайте». У нас просто руки опустились. Понятно, что на перезаключение договора и доплату за этот материал требуется еще время и куча нервов, — жалуется сибирячка.

Стоит отметить, что по условиям договора рассчитываться средствами субсидии за строительные работы с бригадами нельзя. Эти расходы подразумеваются уже из семейного бюджета. Поэтому Ирина потратила на эти цели свой материнский капитал. Дело-то важное — семья думала прежде всего о детях.

И вот уже практически на финишной прямой, когда осталось совсем чуть-чуть поднапрячься, в почтовый ящик Антиповых прилетела повестка в суд. Потому что дом не построен в срок.

Администрация подала в суд на возврат субсидии. Фото: предоставлено героем публикации

«ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ»

Администрация сначала предложила многодетным горе-строителям вернуть в бюджет 1 миллион 865 тысяч рублей. Сделать это нужно было в добровольном порядке в течение пяти дней. Нетрудно догадаться, что для семьи это просто неподъемная сумма. Кроме того, большая часть денег ведь уже была потрачена на фундамент и стены. В итоге счет заблокировали, никакие договора заключать больше не разрешили и предложили встретиться в суде.

Чиновники настаивают, что семья не смогла построить дом за год и три месяца. Фото: предоставлено героем публикации

Основным аргументом чиновников в этом споре является тот факт, что Антиповы не выполнили условия, на которых им выдавалась государственная поддержка. Семья не успела построить и сдать в эксплуатацию свой дом за год и три месяца. Пандемия, карантин и другие обстоятельства, например, волокита с подписанием договоров и перечислением денег за стройматериалы, никого не волнует.

Помогли так помогли!

СУД

Рассматривается это гражданское дело в Калининском районном суде города Новосибирска. Судья досконально ознакомился со всеми материалами и доводами обеих сторон. Объективно оценив ситуацию, поняв полную безвыходность сложившегося положения, представитель Фемиды все-таки встал на сторону многодетных родителей.

— Сегодня, 12 августа, суд вынес решение продлить срок действия нашей субсидии на полгода. Мы были очень рады, потому что за это время есть реальный шанс успеть поставить крышу и оформить документы. Если, конечно, снова не начнется волокита с договорами, которая у нас длилась по восемь месяцев, — добавила Ирина Антипова.

Суд Калининского района встал на сторону многодетной семьи. Фото: Дмитрий Кабанов.

Но счастливого конца этой истории, похоже, придется ждать еще долго. Администрация намерена обжаловать это решение суда и взыскать материальную помощь с бездомной семьи.

КП-Новосибирск направила официальный запрос на имя главы Искитимского района с просьбой пояснить ситуацию. К моменту публикации ответ в адрес редакции так и не пришел.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этого спора.

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