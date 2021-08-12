Поклон стулу и миф про шашлык из ослов: как вождь Северной Кореи Ким Чен Ир отдыхал в Новосибирске

Новосибирский солдат спас вождя Северной Кореи. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска.

Одиозного вождя Северной Кореи Ким Чен Ира кто-то запомнил как ярого пропагандиста аналога коммунизма — чучхе, кто-то — как диктатора, который запретил в стране интернет. Он не любил Америку и уважал Россию. А 20 лет назад побывал в нашей стране, по пути остановившись в Новосибирске. Старожилы с улыбкой вспоминают: грозный политик кланялся стулу на вокзале, а местная пресса писала, что вождь ел шашлык из ослов. Какова была миссия Ким Чен Ира в Новосибирске — в материале «Комсомольской правды».

ПРОЕХАЛСЯ В МЕТРО И ЗАСЛУЖИЛ ДОСКУ

Ким Чен Ир приезжал в Россию трижды. Первый его визит длился с 26 июля по 18 августа 2001 года. Вождь повторил визит своего легендарного отца — Ким Ир Сена, первого лидера Корейской Народной Демократической Республики, основателя националистической идеологии чучхе. На обратном пути Ким Чен Ир заехал в Новосибирск, бронепоезд северокорейского лидера остановился на перроне вокзала Новосибирск-Главный 11 августа ровно в 10.00.

Первоначально вождь Северной Кореи требовал организовать официальный визит в Институт ядерной физики СО РАН, НАПО имени В. П. Чкалова и институт инженеров железнодорожного транспорта (СГУПС). Но в итоге ограничился встречей с первыми лицами и визитом на станцию метро «Площадь Ленина», которую закрыли специально для экскурсии. А в 2019 году в вестибюле метро открыли памятную доску в честь визита на двух языках.

Ким Чен Ир и его отец Ким Ир Сен бывали в Новосибирске Фото: Александр СЫРЦОВ

ПРИВЁЗ СТАЛО ОСЛОВ

Визит северокорейского лидера обсуждали всем Новосибирском. Вокруг события витала атмосфера секретности. Интерес подогревал тот факт, что политик строго запретил подпускать к нему журналистов с вопросами — только аккредитованных фотографов и операторов. Но СМИ не остались в долгу и нашли о чем написать.

— В новостях сообщалось, что лидер Кореи едет в бронированном поезде, который был оборудован и спутниковой связью. В бронепоезде были ванна и конференц-зал для заседаний. Также сообщалось, что северокорейский лидер предпочитает шашлык из ослятины, поэтому в отдельном вагоне из Кореи якобы везут целое стадо ослов. Но в Новосибирске его никто ослами не снабжал, — говорит заведующий Музеем Железнодорожного района Алексей Авдеев.

Историк добавил, что банкета со стейками из осла тоже не было. А что происходило за стенами бронированного вагона-ресторана — никто уже не узнает. Все осталось на уровне обсуждений вкусовых предпочтений в СМИ. Однако местную водку визитер оценил.

— Товарищ Ким пьет красное сухое вино, явно предпочитая его и корейской женьшеневой водке, и нашей, российской, которую хвалил во время своей остановки в Новосибирске, — писал журналист «КП» в 2001 году.

ПОКЛОНИЛСЯ СТУЛУ НА ВОКЗАЛЕ

Другая легенда гласит: суровый вождь Северной Кореи Ким Чен Ир поклонился простому стулу охранника с вокзала Новосибирск-Главный. И историки это подтверждают.

— В 1984 году первый лидер КНДР товарищ Ким Ир Сен двигался из Пхеньяна в Москву и побывал на вокзале Новосибирска с официальной делегацией. Здесь он встретился с нашим земляком Яковом Тихоновичем Новиченко, который в 1946 году спас ему жизнь, закрыв собой от гранаты. На вокзале Ким Ир Сен присвоил сибиряку звание Героя Труда Кореи, — вспоминает эксперт Музея города Новосибирска кандидат исторических наук Константин Голодяев. — Как говорят ветераны, после церемонии Ким Ир Сен присел там на стул, а сын его Ким Чен Ир, побывав у нас 20 лет назад и тоже проездом, тому стулу, где сидел его отец, поклонился. Так говорят опять же ветераны. В принципе поступок по-восточному достойный.

Однако мифический стул так и остался в воспоминаниях очевидцев. Краеведы не раз пытались найти тот самый стул, но начальник вокзала не смог выделить его среди десятков одинаковых.

Северокорейские дипломаты периодически навещают могилу Якова Новиченко. Фото: архив «КП»

ПОДАРИЛ ЧЕМОДАН ПОДАРКОВ ВДОВЕ

Главное, что связывает Северную Корею и Новосибирск, — не доска в метро и не стул на вокзале, а история Якова Новиченко. Уроженец села Травное спас Ким Ир Сена, закрыв собой от гранаты. Потерял кисть и ушел на гражданку, зато попал в школьные учебники северокорейских детей и заслужил памятные доски в стране победившего коммунизма.

Во время визита в Новосибирск в 1984 году Ким Ир Сен подарил Якову Новиченко чемодан, в котором лежала бутылка водки как символ крепкой дружбы двух борцов за коммунизм. Но дружба лидера Северной Кореи и новосибирского сержанта на этом не закончилась — дипломаты установили на могиле Новиченко памятную доску.

Оба скончались в преклонном возрасте в 1994 году. Ким Чен Ир продолжил традицию отца и в 2001 году передал чемодан с подарками вдове и детям Новиченко. Но вряд ли там была бутылка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посол Северной Кореи отметил 100-летие новосибирца, спасшего Ким Ир Сена

Делегация из КНДР прибыла в сибирское село, где когда-то жил советский офицер Яков Новиченко (подробнее)

Константин Пуликовский: 24 дня с Ким Чен Иром

Отрывки из готовящихся к печати воспоминаний дальневосточного полпреда президента, который летом 2001 года сопровождал северокорейского лидера по России (подробнее)