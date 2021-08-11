С сибиряка, приютившего бездомного котенка в съемной квартире, требуют полмиллиона за поцарапанную мебель

ПАрень принес котенка с улицы. Фото: Игорь ЛАПИН.

В Новосибирске из квартиры-студии на улице Челюскинцев выгнали арендаторов за то, что те подобрали котенка с улицы и принесли его домой. Владелица жилья возмущена тем, что животное испортило мебель и интерьер. Мирно уладить вопрос с жильцам не получилось, поэтому она обратилась в суд для возмещения ущерба.

Кот облюбовал дорогой диван. Фото: Игорь ЛАПИН.

— Хозяйка квартиры изначально требовала с нас 500 тысяч рублей за испорченное имущество — это был изначальный иск, потом сумма снизилась до 300 тысяч рублей, мы и эту цифру сейчас также обжалуем, — рассказал КП-Новосибирск Игорь Лапин.

В итоге его спинка истрепались. Фото: Игорь ЛАПИН.

32-летний мужчина говорит, что снимал квартиру на Челюскинцев полтора года, спокойно жил в ней, платил по счетам. Но отношения с хозяйкой жилья испортились, когда Игорь решил спасти уличного котенка. Животное ему принес друг. Он не смог выгнать кота на улицу, хотя в договоре, заключенном между арендодателем и арендатором, был пункт, запрещающий проживание с любыми животными в студии. О котенке хозяйка узнала случайно, после того, как услышала из квартиры мяуканье, женщина попросила осмотреть помещение, увидела хвостатого «нелегала» и устроила скандал.

Кот поцарапал мебель. Фото: Игорь ЛАПИН.

— Да, я действительно нарушил условия договора, приютив котенка в арендованную квартиру, — не отрицает мужчина.

Согласен он с другими замечаниями. Например, что котенок подрал диван из экокожи. За него владелица квартиры потребовала 300 тысяч рублей. Но, по мнению арендатора, новое покрытие для этого дивана обойдется всего лишь в 16 тысяч рублей. Также мужчине был выставлен счет еще на 200 тысяч за другие испорченные предметы быта.

К матрасу тоже есть вопросы. Фото: Игорь ЛАПИН.

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