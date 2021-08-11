Самые криминальные районы Новосибирска 2021 года: где чаще всего крадут и убивают

В полиции составили список районов с самой большой преступностью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известны самые криминальные районы Новосибирска 2021 года. По статистике областного ГУ МВД, наиболее опасными стали Ленинский (что было ожидаемо, потому что именно этот район является самым густонаселенным) и Октябрьский (а вот это менее очевидно, потому что все-таки он находится близко к центру) районы — там совершено большего всего преступлений.

— Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 5,8%, особенно в Калининском, Центральном, Железнодорожном, Советском и Первомайском районах. Уровень преступности по количеству таких деяний также возрос на 26,1%, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД.

На первом месте по числу преступлений оказались кражи чужого имущества — всего их зарегистрировано 7887. Больше всего от этого пострадали жители Ленинского района: в полицию принесли заявления 341 человек. Однако стоит отметить, что благодаря профилактике преступлений со стороны полиции число таких краж снизилось на 3,5%.

Среди всех преступлений больше всего краж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 46,7% снизилось число угонов автомобилей, на 26% — число разбойных нападений и на 52% — грабежей.

Гораздо больше по сравнению с прошлым годом стало киберпреступлений: у 1584 новосибирцев украли деньги с банковского счета. Это составило 42% от общего числа всех тяжких преступлений, зафиксированных в городе. Больше всего от интернет-мошенников пострадали жители Ленинского (291 человек) и Октябрьского районов (247 человек).

— Сибиряки стали чаще приобретать товары и услуги в интернете, не соблюдая меры безопасности в Сети, — комментирует МВД.

Но в целом, если сравнивать с 2020 годом, преступлений стало меньше на 8,9%. Уровень преступности незначительно сократился и составил 100 преступлений на 10 тысяч населения.

КОНКРЕТНО

Самые криминальные районы Новосибирска 2021

— Ленинский район — 3267 преступлений

— Октябрьский район — 2513 преступлений

— Центральный район — 1788 преступлений

— Кировский район — 1713 преступлений

— Заельцовский район — 1518 преступлений

— Калининский район — 1408 преступлений

— Дзержинский район — 1332 преступления

— Первомайский район — 939 преступлений

— Советский район — 934 преступления

— Железнодорожный — 821 преступление

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