Аварийные комиссары в Новосибирске 2021: список, время работы, цены

На что следует обращать внимание при вызове аваркомов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аварийные комиссары в Новосибирске 2021 — настоящая помощь для водителей, которые попали в беду на дороге.

— На мой взгляд, вызывать аварийных комиссаров стоит в любой ситуации, даже если это ДТП с пострадавшими людьми, потому что профессиональная видеофиксация происшествия никогда не помешает. Вдобавок к этому комиссар — лицо независимое, он сможет дать людям дельный совет, если у них возникли вопросы. Но чаще всего аварийные комиссары выезжают на ДТП с пострадавшими только тогда, когда у клиента есть сервисная карта. Если сервисной карты нет, комиссары помогут в том случае, когда между участниками нет спора о том, кто виноват в аварии, — рассказала КП-Новосибирск руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Ольга Косицкая.

Профессиональная фиксация повреждений никогда не помешает владельцам авто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперт советует всегда проверять, работает ли комиссар в компании: для этого нужно попросить его показать удостоверение.

— Комиссарам «с улицы» доверять опасно. Потому что, например, он оформит ДТП и допустит ошибку, зафиксировав не все повреждения на автомобиле. Владелец авто может вечером заметить, что у его машины, например, разбита фара, снова позвонит комиссару, а тот уже не возьмет трубку, его и след простынет, — предупреждает Ольга Косицкая. — И водитель может остаться без выплаты.

Комиссаров лучше всего вызывать, когда между участниками ДТП нет спора о том, кто в нем виноват. Фото: Олег УКЛАДОВ

Публикуем список крупных новосибирских служб аварийных комиссаров, график их работы и цены за вызов.

«Авангард»

Телефон: (383) 258-39-93

График работы: круглосуточно (обед с 13.00 до 14.00)

Цена: оформление документов на месте ДТП — от 2500 руб.

Обращайте внимание на то, есть ли у комиссаров удостоверение, работают ли они в какой-либо компании. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Аварийные комиссары 54»

Телефон: (383) 285-30-22

График работы: круглосуточно

Цена: от 2500 руб.

«Аварком»

Телефоны: +7-983-000-65-46, (383) 2-546-546

График работы: круглосуточно

Цена: выезд аварийного комиссара — бесплатно, оформление документов на месте ДТП — от 2000 руб.

«Альянс»

Телефоны: 8-800-250-88-67, (383) 239-02-02

График работы: круглосуточно

Цена: оформление документов — 2500 руб.

«САС 54»

Телефоны: (383) 263-81-63, 310-37-40

График работы: будни с 9.00 до 18.00

Цена: оформление документов на месте ДТП — от 2500 руб.

ФСК «Альфа»

Телефон: 8-800-201-26-90

График работы: понедельник — суббота с 11.00 до 18.00

Цена: оформление документов на месте ДТП — от 1500 руб.

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