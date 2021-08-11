«Сначала поздравляли, теперь скорбим»: в Оби утонул автор скульптуры «Чебурашка и крокодил Гена», праздновавший годовщину ее установки

Очевидцы не успели спасти сибиряка. Фото: Наталья АРХИПОВА/ Анна МИСАРОВА.

В Первомайском районе Новосибирска в реке Обь утонул автор известных в городе скульптуры «Чебурашка и крокодил Гена» - Сергей Борисович Бурлаков, которого все называли не иначе, как Борисыч. Трагедия произошла 8 августа: Сибиряк погиб на глазах очевидцев, которые не успели ему помочь выбраться из воды.

— Мы пришли на берег, когда там уже была толпа, — рассказала КП-Новосибирск очевидица Наталья. — Потом катер приплыл. Искали, пока не стемнело, но нашли только утром.

Со слов сибирячки, вчера у скульптур был День рождения. Их автор принимал поздравления, а потом решил искупаться.

Скульптуры были одной из достопримечательностей Первомайского района Новосибирска. Фото: Анна Мисарова

Анна Мисарова, на чьих глазах разыгралась трагедия, рассказала КП-Новосибирск, что мужчину пытались спасти, но не смогли.

— Я на другом пляже была, смотрела, как он поплыл, знала его хорошо. Он собирался выходить из воды, был почти у берега, а потом начал плавать на одном месте, оказалось, что в этот момент его затянула воронка. Он парнишку просил: «Спаси», но тот плавать не умеет , не дотянулся до него, там глубоко было. За ним поплыли мужчина и женщина, но его, видимо, утянуло в воронку, он скрылся под водой. Но никто из тех, кто был рядом, нырять не умел, — описывает произошедшее Анна. — У меня теперь все это перед глазами стоит.

Со слов сибирячки, мужчина до последнего не звал на помощь, трудно было разобрать: плавает ли он или тонет.

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