Команда BY открыла себя с новой стороны на «Гонке героев» в Новосибирске. Фото предоставлено пресс-службой BY.

10 километров увлекательной трассы, более 30 испытаний и невероятно яркие эмоции – это все про военно-спортивную игру «Гонка героев», которая в этот раз прошла в Новосибирске на полигоне НВВКУ. По славной традиции, проверить себя на испытаниях решила команда BY.

«Как заново родился» - так говорят многие участники в конце гонки. Здесь надо перелезать через шины, взбираться по канату и перебираться на руках по кольцам из одной точку в другую. Лужи, грязь, шум в ушах и гудение в мышцах, но… настоящее удовольствие в конце! Не зря «Гонка героев» уже объединила под свои крылом сотни тысяч участников, а соревнования проходят по всей России.

Традиционно на старте – команда от российского бренда-конструктора BY, который был создан специально для сильных духом: для тех, кто не сидит на одном месте и постоянно пробует жизнь на вкус. Ведь «Гонка героев» - настоящее приключение, доступное каждому, независимо от уровня подготовки! Каждого участника команда подбадривала флагами с надписями «Вы лучшие». И это неслучайно, ведь негласный девиз бренда BY - Best is you.

Команда в полном составе пришла к финишу, получив на память специальные жетоны. А впереди еще много экстремальных забегов и очень интересных испытаний. Ближайшие пройдут Екатеринбурге, Казани и Туле. BY уже готовится!

